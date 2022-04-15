"Пленных привозили, еб#ть, я над ними издевался. И пальцы отрублю, и кисть": СБУ оприлюднила докази, як росіяни катують українських військовополонених. АУДIО
Росія грубо порушує Женевську конвенцію та інші міжнародні норми поводження з військовополоненими.
У розпорядження СБУ потрапив шокуючий запис, де російський кат вихваляється перед своїм другом про звірства, які він чинив із українськими військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.
"Пленных привозили, еб*ть, я над ними издевался… С*ка, бл*, и пальцы отрублю, и кисть отрублю! Ставь на лопату, на кирпич: "ааааа", орёт!" – розповідає загарбник.
Зізнається, що навіть колеги дивуються його жорстокості: "Салават, ты откуда дикарь такой взялся?!".
"А СБУ вже знає звідки. Це 27-річний астраханський нелюд Салават Сарсенов. Він контрактником прийшов війною на українську землю і безуспішно намагається просунутися на Запорізькому напрямку.
Цікаво, чи знає про такі "подвиги" свого сина його матір, Зульфія Сарсенова?
Бо СБУ уже документує їх у рамках кримінальних проваджень.
Тож якщо "дикуну" вдасться вижити, він неодмінно постане перед справедливим судом", - зазначили в СБУ.
Будь ласка, зачекайте...
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З московитами уже ніхто не бавиться
И ещё Венгрии .
Германия закрыла СП-2. Дает денег. Оружие. Принимает наших беженцев.
Что вам не так?
Путин заявил, то происходящее в Украине - «трагедия, но никакого выбора у России не было».
Для справки: с начала войны в Украине погибли уже как минимум 186 детей, ещё 344 получили ранения (данные офиса генпрокурора Украины).
Выбора убивать этих детей или нет, у Путина не было. Так и запишите.
бо страшна правда на малюнку... але вона мені не подобається... зовсім...
***** - вбивця українських дітей... людожер і нелюдь...
ВОТ ЧТО НЕ ПЛОХО БЫ ВЫКОРЧЕВАТЬ НА ФИГ‼️‼️
Живьём бл@дь!!!
и кем мы тогда станем?
орками и нелюдями, как кацапы.
НЕТ.
то что кто-то поступает по-зверски - не оправдание чтобы самим стать такими же.
Кстати, вы заметили, что есть фамилии ХОХЛОВ, МОСКАЛЬКОВА, МОСКАЛЬ...А вот КАЦАПОВ, КАЦАПИН, КАЦАПКИН не существуют...Это значит, что прозвище КАЦАП -очень обидное для КАЦАПА....
но и исполнителей его шизофренических приказов - тоже нельзя помиловать...
от генерала до рядового - все нелюди и убийцы, мародеры и насильники... твари и фашисты
Только стена на границе, железнодорожные переезды разрушить, там должны быть тупики, асфальт должен заканчиваться в приграничных сёлах.
А на территории бывшей рф тридцать три года должна бушевать гражданская война, вот пусть там астраханские буддисты воюют с московскими мусульманами.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям
ідентифікувати треба якщо карати персонально цю тисячу солдатів, але ж тисяча, та ще й військових, себто офіційних представників держави з її прапором, це вже не персональні злочинці а система.
в такій ситуації карати треба всю систему, всю країну, всю націю
Брюсельську( отрутні гази) ані Оттавську ( пехотні міни) не підписувала
а свої юридичні права ставить вище загальносвітових(Гаагский суд).
Тому, тільки силу треба застосовувати.
звірствував татарин салават, а ви хочете щоб татари росію розвалили ? якщо русин росію хрестив то татарин її запліднював - всі вони з одного тіста
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
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