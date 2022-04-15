"Пленных привозили, еб#ть, я над ними издевался. И пальцы отрублю, и кисть": СБУ оприлюднила докази, як росіяни катують українських військовополонених. АУДIО

Росія грубо порушує Женевську конвенцію та інші міжнародні норми поводження з військовополоненими.

У розпорядження СБУ потрапив шокуючий запис, де російський кат вихваляється перед своїм другом про звірства, які він чинив із українськими військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.

"Пленных привозили, еб*ть, я над ними издевался… С*ка, бл*, и пальцы отрублю, и кисть отрублю! Ставь на лопату, на кирпич: "ааааа", орёт!" – розповідає загарбник.

Зізнається, що навіть колеги дивуються його жорстокості: "Салават, ты откуда дикарь такой взялся?!".

"А СБУ вже знає звідки. Це 27-річний астраханський нелюд Салават Сарсенов. Він контрактником прийшов війною на українську землю і безуспішно намагається просунутися на Запорізькому напрямку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти прив'язали ланцюгом до стовпа свого гранатометника, щоб той не дезертирував. Він замерз на смерть. ВIДЕО

Цікаво, чи знає про такі "подвиги" свого сина його матір, Зульфія Сарсенова?

Бо СБУ уже документує їх у рамках кримінальних проваджень.

Тож якщо "дикуну" вдасться вижити, він неодмінно постане перед справедливим судом", - зазначили в СБУ.