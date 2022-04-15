УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5010 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
30 002 77

"Пленных привозили, еб#ть, я над ними издевался. И пальцы отрублю, и кисть": СБУ оприлюднила докази, як росіяни катують українських військовополонених. АУДIО

Росія грубо порушує Женевську конвенцію та інші міжнародні норми поводження з військовополоненими.

У розпорядження СБУ потрапив шокуючий запис, де російський кат вихваляється перед своїм другом про звірства, які він чинив із українськими військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.

"Пленных привозили, еб*ть, я над ними издевался… С*ка, бл*, и пальцы отрублю, и кисть отрублю! Ставь на лопату, на кирпич: "ааааа", орёт!" – розповідає загарбник.

Зізнається, що навіть колеги дивуються його жорстокості: "Салават, ты откуда дикарь такой взялся?!".

"А СБУ вже знає звідки. Це 27-річний астраханський нелюд Салават Сарсенов. Він контрактником прийшов війною на українську землю і безуспішно намагається просунутися на Запорізькому напрямку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти прив'язали ланцюгом до стовпа свого гранатометника, щоб той не дезертирував. Він замерз на смерть. ВIДЕО

Цікаво, чи знає про такі "подвиги" свого сина його матір, Зульфія Сарсенова?

Бо СБУ уже документує їх у рамках кримінальних проваджень.

Тож якщо "дикуну" вдасться вижити, він неодмінно постане перед справедливим судом", - зазначили в СБУ.

Автор: 

армія рф (17538) СБУ (12857) знущання (99) полонені (2267) воєнні злочини (1865) перехоплення (352)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+53
Передайте эти записи для журналистов Германии и Франции .
И ещё Венгрии .
показати весь коментар
15.04.2022 14:02
+46
Треба, для ідентифікації, цей Салават вже ходячий труп.
показати весь коментар
15.04.2022 14:02
+44
Цій тварині буде краще померти, ніж потрапити в полон
показати весь коментар
15.04.2022 13:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цій тварині буде краще померти, ніж потрапити в полон
показати весь коментар
15.04.2022 13:59 Відповісти
Померти кацапу можна вишукано - бути спаленим живцем, після відрубання усіх кінцівок, або живцем освіжованим, - і на камеру, щоб ще й родичі оцінили
показати весь коментар
15.04.2022 14:14 Відповісти
Салават Сарсенов, свой *** положишь на кирпич а мы его лопатой отрубаем. Во орать будешь, как свинья недорезанная. Лучше бросайся под танк, **** кацапская.
показати весь коментар
15.04.2022 17:17 Відповісти
Такие твари не умирают, а подыхают, как бешеные собаки...
показати весь коментар
16.04.2022 19:37 Відповісти
навіщо таке публікувати. всі і так це знають. але після цього аудіо нашої жорстокості не стане меж!
показати весь коментар
15.04.2022 13:59 Відповісти
Треба, для ідентифікації, цей Салават вже ходячий труп.
показати весь коментар
15.04.2022 14:02 Відповісти
А так і є.
З московитами уже ніхто не бавиться
показати весь коментар
15.04.2022 14:03 Відповісти
хай тільки не лишають слідів. Щоб не було ніяких відео, мертих тіл і т.п. Бо самим же боком вилізе
показати весь коментар
15.04.2022 14:08 Відповісти
У нас не барани, як у них служать. Зроблять все без шуму та зайвих доказів.
показати весь коментар
15.04.2022 14:11 Відповісти
А так й треба...
показати весь коментар
15.04.2022 14:05 Відповісти
А межі і не потрібні. Потрібні лише більше інформації про цих покидьків.
показати весь коментар
15.04.2022 14:15 Відповісти
публікується для розголосу, як серед кацапні так і серед орбанівців, по суті це оприлюднення в гіршу сторону нічого не змінить, а ле може когосьт з окупантів замислись. Та й срака у Салавата зараз добряче палає
показати весь коментар
15.04.2022 14:40 Відповісти
Передайте эти записи для журналистов Германии и Франции .
И ещё Венгрии .
показати весь коментар
15.04.2022 14:02 Відповісти
А ще краще Меркелисі, Штайгмайєру, саркозі,Макрону та іншим "миролябцям" до кацапських грошей.
показати весь коментар
15.04.2022 14:04 Відповісти
вы тоже решили присоединиться к вою зрадофилов и кремлевских тролей, которые сеют недоверие к союзникам среди украинцев?

Германия закрыла СП-2. Дает денег. Оружие. Принимает наших беженцев.
Что вам не так?
показати весь коментар
15.04.2022 14:31 Відповісти
попробуй вникать в смысл написанного прежде чем коммент писать
показати весь коментар
15.04.2022 14:41 Відповісти
Мад'ярскій орді це буде до смаку, а не до жалю
показати весь коментар
15.04.2022 14:05 Відповісти
чем вам не нравятся журналисты Германии и Франции? Германия шлет овердоуя оружия, Франция - дает денег. Вы лично что для армии сделали?
показати весь коментар
15.04.2022 14:30 Відповісти
Хочу шоб рашисти сдохли в пекельних муках усі до єдиного
показати весь коментар
15.04.2022 14:03 Відповісти
Здохне в страших муках, нелюд.
показати весь коментар
15.04.2022 14:03 Відповісти
‼️‼️‼️

Путин заявил, то происходящее в Украине - «трагедия, но никакого выбора у России не было».

Для справки: с начала войны в Украине погибли уже как минимум 186 детей, ещё 344 получили ранения (данные офиса генпрокурора Украины).

Выбора убивать этих детей или нет, у Путина не было. Так и запишите.
показати весь коментар
15.04.2022 14:03 Відповісти
показати весь коментар
15.04.2022 14:04 Відповісти
не можу поставити "мені подобається"
бо страшна правда на малюнку... але вона мені не подобається... зовсім...
***** - вбивця українських дітей... людожер і нелюдь...
показати весь коментар
15.04.2022 14:36 Відповісти
Татаромосковська орда... Почти тысяча лет, а ничего не изменилось... Как были орками так ими и сдохнуть. Нужно плевать в лицо тем кто считает что Украинцы с "этим" братские народы.
показати весь коментар
15.04.2022 14:04 Відповісти
Есть вариант
показати весь коментар
15.04.2022 14:06 Відповісти
В свое время в 90х приходилось много кататься по засРашке и на Волге в чстности. ульяновск, самара, саратов, волгоград, астрахань... Эта татарва волжская даже близко к уровню крымских не приближается. АРК - все где чисто, красиво, вкусно-татары. на повольжье - грязь, срач, вонь, антисанитария. если попал в гости, главное под любым предлогом отказаться от "званного стола"! это ППЦ-биляши, какие то пельмени, похлебки=ВЕЗДЕ ВОЛОСЫ. сами вонючие, как старые бабки в церкви, руки не моются априоре никогда! Бывало накроют красную или черную икру, в тарелку к ней нарежут пару луковиц, подсолнечное масло, перемешают)))) Помню случай в Саратове - накрывают пельмени, за столом шевелюсь, двигаю рукой с ложкой, делаю вид что набираю, перекладываю, вроде как ем, сам давлюсь хлебом. Хозяйка спрашивает-ну как пельмени? Отвечаю-супер, очень вкусные. она поворачивается к мужу- вот видишь, сьедобыне, а ты хотел мясо выбросить, завонялось оно, забыли в холодильник положить, а гостям понравилось, едят. . . Но волосы везде, это незабываемо!
показати весь коментар
15.04.2022 16:02 Відповісти
думаю этого перца найдут. Или предложат награду за голову и его найдут другие
показати весь коментар
15.04.2022 14:05 Відповісти
Лишнее напоминание, что кацап это рак планеты Земля, который надо вырезать нещадно во всех уголках планеты.
показати весь коментар
15.04.2022 14:05 Відповісти
Есть интресный момент - фсб рассадила во всех странах свою мацковскую церковь с агентами - там базируются только сотрудники фсб и гру.
ВОТ ЧТО НЕ ПЛОХО БЫ ВЫКОРЧЕВАТЬ НА ФИГ‼️‼️
показати весь коментар
15.04.2022 14:09 Відповісти
Суку тойже лопатой на стейки настрогать...
Живьём бл@дь!!!
показати весь коментар
15.04.2022 14:06 Відповісти
вы хотите чтобы украинцы стали такими же зверями как эти орки и нелюди?

и кем мы тогда станем?
орками и нелюдями, как кацапы.
НЕТ.

то что кто-то поступает по-зверски - не оправдание чтобы самим стать такими же.
показати весь коментар
15.04.2022 14:33 Відповісти
иди на *** кацп!
показати весь коментар
15.04.2022 20:13 Відповісти
Только лишь так, око за око, зуб за зуб. А ты что, премии предлагаешь им выписать???
показати весь коментар
16.04.2022 19:52 Відповісти
Дак плять КАЦАПЫ их название... Что с тюркского РЕЗНИКИ, БАТХЕРЫ (butcher по английски)....

Кстати, вы заметили, что есть фамилии ХОХЛОВ, МОСКАЛЬКОВА, МОСКАЛЬ...А вот КАЦАПОВ, КАЦАПИН, КАЦАПКИН не существуют...Это значит, что прозвище КАЦАП -очень обидное для КАЦАПА....
показати весь коментар
15.04.2022 14:07 Відповісти
Все эту узкопленчатую срань : башкиров, бурятов, тувинцев и прочих кочевников давить с такой же жестокостью , как и русню. А то есть адвокаты среди украинцев, которые жалеют этот ордынский этнос, типа они оболваненные московитами.
показати весь коментар
15.04.2022 14:08 Відповісти
Мені здається, після 24.02.22 немає адвокатів серед українців. Ви просто зверніть увагу, що закидають тези про жалість до недоносків-кацапів або наші політики (євреї в основному), або європейські політики (євреї в основному). І ті і інші сидять на нафтодоларовій голці путлєра, давно і безповоротно. А звичайні люди ненавидять цих гнид.
показати весь коментар
15.04.2022 14:12 Відповісти
При можливості взяти живим. І ніде не світити, що він попав в полон. А потім... По частинках рубати і надавати мед.допомогу, щоб не здох зразу. І продовжувати.
показати весь коментар
15.04.2022 14:08 Відповісти
******** путин должен быть повешен.
показати весь коментар
15.04.2022 14:18 Відповісти
это аксиома
но и исполнителей его шизофренических приказов - тоже нельзя помиловать...
от генерала до рядового - все нелюди и убийцы, мародеры и насильники... твари и фашисты
показати весь коментар
15.04.2022 14:39 Відповісти
РоZZія, а не Італія - батьківщина фашизму!
показати весь коментар
15.04.2022 14:21 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
показати весь коментар
15.04.2022 14:22 Відповісти
оно шо там одно такое - там у всего быдлостада копыта по локти в крови..
показати весь коментар
15.04.2022 14:23 Відповісти
Ця мокшанська падаль не тільки себе прокляла, а й весь всій грьобаний рід. З покоління в покоління.
показати весь коментар
15.04.2022 14:24 Відповісти
Недорізаний кацап відповзе, залиже рани і знову прийде вбивати, невже це не зрозуміло. Раз вони це роблять з нашими, що заважає робити таке саме з ними, думаєте не бажаючих?
показати весь коментар
15.04.2022 14:28 Відповісти
то что мы люди, а не звери, как эти твари.
показати весь коментар
15.04.2022 14:34 Відповісти
цi тварини прийшли вбивати нас, людей, їх набагато більше і не важливо, як цю падаль знищувати: кулею на полі бою або в полоні цвяхом у голову!
показати весь коментар
15.04.2022 14:41 Відповісти
Ну, так тогда целуй эту тварь в сраку, а он потом и с тобой так поступит.
показати весь коментар
16.04.2022 20:01 Відповісти
Чому після обрізання голів та кінцівок хлопцями батька Махна, чурки з дикої дивізії не хотіли йти воювати?
показати весь коментар
15.04.2022 14:32 Відповісти
если кто там ударяется в буддизм, то вот яркий пример мирного расейского калмыка-буддиста тибетской школы Гелуг.
Только стена на границе, железнодорожные переезды разрушить, там должны быть тупики, асфальт должен заканчиваться в приграничных сёлах.
А на территории бывшей рф тридцать три года должна бушевать гражданская война, вот пусть там астраханские буддисты воюют с московскими мусульманами.
показати весь коментар
15.04.2022 14:33 Відповісти
руцкие ???? асвабадители ????
показати весь коментар
15.04.2022 14:42 Відповісти
У мене одне єдине бажання- шоб все це перекинулося на педірашку і помножилося на тисячу
показати весь коментар
15.04.2022 14:59 Відповісти
Москаль не людина....
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
15.04.2022 15:01 Відповісти
нах. нам та зульфія? вона - скотина неочеловєчєна привила на світ таку ж тварину... обоє внє закону. відстріл дозволений.
показати весь коментар
15.04.2022 15:06 Відповісти
Эту мразь порвать нужно..... Это ублюдок не имеет права на жизнь!!!!!
показати весь коментар
15.04.2022 15:10 Відповісти
клієнтам Золкіна дайте послухати - от як з ними мали би обійтись, якби ми були як рашисти
показати весь коментар
15.04.2022 15:22 Відповісти
орда
показати весь коментар
15.04.2022 15:24 Відповісти
Какие пленные на Запорожском направлении? В Марике, вроде есть немного, ну как немного...
показати весь коментар
15.04.2022 15:25 Відповісти
Оставим Женевскую конвенцию пока в покое.. Вот также нужно отвечать этой мрази и его подобным когда попадут **** в плен....
показати весь коментар
15.04.2022 15:31 Відповісти
мы тебя тварь найдём.
показати весь коментар
15.04.2022 15:34 Відповісти
К сожалению никакой юридической силы такие звукозаписи не имеют. Невозможно идентифицировать, так как говорящий неизвестен.
показати весь коментар
15.04.2022 15:47 Відповісти
якщо тисяча неідентифікованих солдатів росії катує українців то це все одно геноцид.
ідентифікувати треба якщо карати персонально цю тисячу солдатів, але ж тисяча, та ще й військових, себто офіційних представників держави з її прапором, це вже не персональні злочинці а система.
в такій ситуації карати треба всю систему, всю країну, всю націю
показати весь коментар
15.04.2022 17:54 Відповісти
Так само треба чинити з кацапами - полоненими, цивільними. Інших методів ще ніхто не придумав. Спалювати кацапські міста, знищувати населення, інфраструктуру. Ну толку що здали Крим?
показати весь коментар
15.04.2022 16:04 Відповісти
Сьогодняшня росія не підписувала ані Женевську( полоненні) , ані
Брюсельську( отрутні гази) ані Оттавську ( пехотні міни) не підписувала
а свої юридичні права ставить вище загальносвітових(Гаагский суд).
Тому, тільки силу треба застосовувати.
показати весь коментар
15.04.2022 16:13 Відповісти
Давно те було. Розказував покійний колишній начальник КДБ в нашому районі Яковенко, як бандерівці покарали НКВДшника, котрий звірствував в сусідньому Гримайлівському районі і систеематично гвалтував місцевих жінок. Хлопці його зловили і підвісили за яйця на шнурку. Коли здохлого падлюку знайшли, то побачили, що він висів на власному членові,який був витягнутий більше ніж пів метра. Таке руССка мразота почує, то буде обурено верещати про "злодейства биндрафцеф", забуваючи сказати за що така кара була тому окупанту.
показати весь коментар
15.04.2022 16:16 Відповісти
С астрахани вообще ни кого не брать, коллективная ответственность всех орков с атраханской области, за этого суку сарсенова.
показати весь коментар
15.04.2022 16:55 Відповісти
росія спеційно не оголошувала Україні війну щоб порушувати всі можливі конвенції.
звірствував татарин салават, а ви хочете щоб татари росію розвалили ? якщо русин росію хрестив то татарин її запліднював - всі вони з одного тіста
показати весь коментар
15.04.2022 17:00 Відповісти
казел
показати весь коментар
15.04.2022 17:01 Відповісти
Всіх кацапів треба у чану зі смолою варити
показати весь коментар
15.04.2022 17:07 Відповісти
Таким треба руки ноги потрощіти кувалдою, та язика з цицюркою відрізати і нехай воно так і живе, ні повіситись - ні втопитись
показати весь коментар
15.04.2022 17:16 Відповісти
Просто оставить его без рук и ног
показати весь коментар
15.04.2022 17:51 Відповісти
"...
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"

https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046

Петь вместе:

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
показати весь коментар
15.04.2022 17:59 Відповісти
сжечь суку на медленном огне!!!!
показати весь коментар
15.04.2022 18:51 Відповісти
Действующая страница
https://vk.com/salavat_sar
Старая страница, на которой больше фото. Фото со сослуживцами срочной службы.
https://ok.ru/profile/558729764036
показати весь коментар
15.04.2022 19:58 Відповісти
Думаю тут не только палача судить надо, но и его командира. Ну а если в рашку сбежит - нанять местных чтобы ублюдку сделали то же что он пленным.
показати весь коментар
15.04.2022 21:19 Відповісти
 
 