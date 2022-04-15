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Київ перейменував сквер дружби Києва і Москви на честь Героїв Маріуполя. ВIДЕО

У Києві перейменували колишній сквер дружби Києва і Москви в Голосіївському районі. Тепер він називається сквером Героїв Маріуполя.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в тeлеграмі мера Києва Віталія Кличка.

"Друзі! Сьогодні я подав проєкт рішення про перейменування колишнього скверу дружби між Києвом та Москвою на сквер Героїв Маріуполя. І депутати підтримали таку ініціативу", - сказано в повідомленні.

Йдеться про сквер на вулиці Якубовського на Теремках, який раніше носив неофіційну назву "сквер споріднених міст на честь дружби Києва і Москви". У центрі скверу стояв відповідний пам'ятний знак, але минулого року його демонтували.

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Мер Києва повідомив, що сьогодні Київрада ухвалила низку перейменуваннь міських об’єктів, проєкти рішень щодо яких вже були підготовлені та пройшли необхідні процедури.

Зазначається, що у Києві ще є десятки вулиць і об’єктів із назвами, пов'язаними з агресором. "Їх перейменування - актуальне. Тому ми випрацюємо нові назви, які носитимуть ці вулиці, проспекти, станції метро та інші об'єкти. На ці процедури ми виділили час до 9 травня. Опрацюємо пакетом і ухвалимо комплексне рішення на засіданні Київради", - проінформував Кличко.

Автор: 

Київ (19541) Кличко Віталій (3519) перейменування (585)


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Топ коментарі
+12
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15.04.2022 14:58
+10
Мацковський міст вже Північний з 2018 р.
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15.04.2022 14:54
+9
найкращим подарунком для них була б військова допомога....
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15.04.2022 14:45
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їх що ,деблокувать не збираються???
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15.04.2022 14:43 Відповісти
Гарне рішення-респект...
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15.04.2022 14:43 Відповісти
найкращим подарунком для них була б військова допомога....
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15.04.2022 14:45 Відповісти
добре...
але дуже б хотілось не символів а живих переможців побачити
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15.04.2022 14:48 Відповісти
А мацковский мост ? А Пушкинскую ?
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15.04.2022 14:51 Відповісти
Мацковський міст вже Північний з 2018 р.
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15.04.2022 14:54 Відповісти
Дякую . Не їзжу по ньому, тому не в курсі
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15.04.2022 16:09 Відповісти
Пушкінською цю Єлизаветинську в Києві перенайменовано в 1899 р.
зараз їй пасуватиме назва "Братів Розумовських", козаків-уродженців села Лемеші, які за цариці Єлісавєт фактично правили Росімперією

"...один був мужем вінчаним цариці, сподобивсь другий навіть булави"
("Стара церковця в Лемешах" Л. Костенко)
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15.04.2022 18:23 Відповісти
Як можна дружити з скаженою татаромосковською ордою... Хороший москаль, мертвый москаль!
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15.04.2022 14:52 Відповісти
краще в захисників Маріуполя
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15.04.2022 14:52 Відповісти
Подія надважлива.. в даний час...

А де рішення щодо надання постійного житла для киян, які залишись без житла?

Чому прокуратура та мерія не займаються пошуком квартир, які знаходяться в процесі злочинного привласнення шахраями, або вже привласнені? Все при бажанні можна швидко підняти і знайти.

У нас наприклад зараз точно є дві квартири в будинку 3 та 1 кімнатні, які після смерті алкоголіків вкрали шахраї. В поліцію в грудні звертались, в кмда і генпрокуратуру теж, надавали свідчення сусідів. Нікому то не треба мабуть, або "порєшали"...
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15.04.2022 14:52 Відповісти
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15.04.2022 14:58 Відповісти
Ярмо коли вже нарешті буде прибрано?
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15.04.2022 15:04 Відповісти
Яка така "дружба Києва і москви"???
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15.04.2022 15:04 Відповісти
наконец-то слили тормозуху, не прошло и восьми лет ...
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15.04.2022 15:10 Відповісти
Так а метро Мінська на Варшавська? Кличко ж обіцяв!
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15.04.2022 15:17 Відповісти
Пора переіменувати станціі метро такі : площа Льва Толстого ,Мінська ,Дружби народів ,а також немає бути в ценрі міста вулиця Пушкінська ну таких вулиць і площ що названі на честь російських і радянських діячів десятки ,а може і сотня пора позбуватись всього рашиського.
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15.04.2022 15:34 Відповісти
Потрібна станція метро Імені Добровольчих Батальйонів.
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15.04.2022 21:03 Відповісти
Чому вам погано від назви Дружба Народів?
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16.04.2022 02:42 Відповісти
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15.04.2022 18:49 Відповісти
Всё правильно, Виталий. Боже, помоги Великим Воинам выжить.
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15.04.2022 18:57 Відповісти
Хіба тільки сквер ?!? Я як киянин вважаю що в честь Маріуполя в Києві повинна бути і площа і станція метро
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15.04.2022 20:54 Відповісти
Приберіть пам'ятник Ватутіна біля Верховної ради.
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15.04.2022 22:35 Відповісти
Такі дії Кличка і Київської міської ради мають назву диктатура, а за Конституцією - Україна є демократична самоврядна країна в якій дотримують прав людини. Ці провладні негідники повинні хоча б преамбулу почитати до Конституції. Справа в тім, що за нашим одвічним звичаєвим правом (демокартичною конституцією), рішення Київської міської ради повинне бути винесене на обговорення киян. І лише після обговорення, а точніше загального голосування, можна змінювати назву. Для цьогоь треба розробити і впровадити було вже давно процедуру місцевогот референдуму. Це можна зробити і за домопогою телефонів. Вони оці горе-депутати вміють лише закривати мішками з піском пам'ятник Магдебурзькому праву; кажуть, начебто від ураження москальських стрільн, але насправді мабуть просто ховають його аби Київ не мав свого Магдебурзького права.
ГНАТИ ПЕДЛІКА ТРЕБА З РАЗОМ З УСІЄЮ КОМУНО-СОВКОВОЮ КИЇВСЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ!!!
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16.04.2022 02:41 Відповісти
Якщо б в моєму місті, проводили якісь слухання і місцевий референдум, тоді моє місто досі називалось Днепрапетровск а не Дніпро, а вулиці мали б сссровські назви.
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16.04.2022 15:41 Відповісти
Нє, реб'ята. Найпершою зникла московська ковбаса. Чи не на другий же день
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16.04.2022 09:19 Відповісти
на лаврской колокольне до сих пор висят двухголовые петухи.
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16.04.2022 19:14 Відповісти
 
 