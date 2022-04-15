Київ перейменував сквер дружби Києва і Москви на честь Героїв Маріуполя. ВIДЕО

У Києві перейменували колишній сквер дружби Києва і Москви в Голосіївському районі. Тепер він називається сквером Героїв Маріуполя.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в тeлеграмі мера Києва Віталія Кличка.

"Друзі! Сьогодні я подав проєкт рішення про перейменування колишнього скверу дружби між Києвом та Москвою на сквер Героїв Маріуполя. І депутати підтримали таку ініціативу", - сказано в повідомленні.

Йдеться про сквер на вулиці Якубовського на Теремках, який раніше носив неофіційну назву "сквер споріднених міст на честь дружби Києва і Москви". У центрі скверу стояв відповідний пам'ятний знак, але минулого року його демонтували.

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Мер Києва повідомив, що сьогодні Київрада ухвалила низку перейменуваннь міських об’єктів, проєкти рішень щодо яких вже були підготовлені та пройшли необхідні процедури.

Зазначається, що у Києві ще є десятки вулиць і об’єктів із назвами, пов'язаними з агресором. "Їх перейменування - актуальне. Тому ми випрацюємо нові назви, які носитимуть ці вулиці, проспекти, станції метро та інші об'єкти. На ці процедури ми виділили час до 9 травня. Опрацюємо пакетом і ухвалимо комплексне рішення на засіданні Київради", - проінформував Кличко.