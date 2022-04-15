Київ перейменував сквер дружби Києва і Москви на честь Героїв Маріуполя. ВIДЕО
У Києві перейменували колишній сквер дружби Києва і Москви в Голосіївському районі. Тепер він називається сквером Героїв Маріуполя.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в тeлеграмі мера Києва Віталія Кличка.
"Друзі! Сьогодні я подав проєкт рішення про перейменування колишнього скверу дружби між Києвом та Москвою на сквер Героїв Маріуполя. І депутати підтримали таку ініціативу", - сказано в повідомленні.
Йдеться про сквер на вулиці Якубовського на Теремках, який раніше носив неофіційну назву "сквер споріднених міст на честь дружби Києва і Москви". У центрі скверу стояв відповідний пам'ятний знак, але минулого року його демонтували.
Мер Києва повідомив, що сьогодні Київрада ухвалила низку перейменуваннь міських об’єктів, проєкти рішень щодо яких вже були підготовлені та пройшли необхідні процедури.
Зазначається, що у Києві ще є десятки вулиць і об’єктів із назвами, пов'язаними з агресором. "Їх перейменування - актуальне. Тому ми випрацюємо нові назви, які носитимуть ці вулиці, проспекти, станції метро та інші об'єкти. На ці процедури ми виділили час до 9 травня. Опрацюємо пакетом і ухвалимо комплексне рішення на засіданні Київради", - проінформував Кличко.
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але дуже б хотілось не символів а живих переможців побачити
зараз їй пасуватиме назва "Братів Розумовських", козаків-уродженців села Лемеші, які за цариці Єлісавєт фактично правили Росімперією
"...один був мужем вінчаним цариці, сподобивсь другий навіть булави"
("Стара церковця в Лемешах" Л. Костенко)
А де рішення щодо надання постійного житла для киян, які залишись без житла?
Чому прокуратура та мерія не займаються пошуком квартир, які знаходяться в процесі злочинного привласнення шахраями, або вже привласнені? Все при бажанні можна швидко підняти і знайти.
У нас наприклад зараз точно є дві квартири в будинку 3 та 1 кімнатні, які після смерті алкоголіків вкрали шахраї. В поліцію в грудні звертались, в кмда і генпрокуратуру теж, надавали свідчення сусідів. Нікому то не треба мабуть, або "порєшали"...
ГНАТИ ПЕДЛІКА ТРЕБА З РАЗОМ З УСІЄЮ КОМУНО-СОВКОВОЮ КИЇВСЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ!!!