Протитанковий розрахунок 28-ї бригади з українського "Корсара" знищив колону ворожої техніки на Херсонщині. ВIДЕО

Протитанковий розрахунок ракетного комплексу "Корсар", яким командує молодший сержант 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Михайло, знищив на Херсонщині колону ворожої техніки - два танки, БМП, броньований автомобіль і бронетранспортер.

Розповідь 27-річного бійця про цей бій оприлюднила у Фейсбуці пресслужба бригади, передає Цензор.НЕТ.

"Зранку протягом години нас обстрілював ворожий танк. Не відразу засікли місце, з якого він працює... Зрештою в оптику нашого ракетного комплексу "Корсар" потрапила курява в степу. Я помітив у ній силует танка, доповів про це старшому групи і одержав дозвіл на відкриття вогню", - розповів головний сержант окремого танкового взводу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищена в боях поблизу Чернігова російська самохідна гаубиця 2С3 "Акація". ВIДЕО безпілотника

За його словами, танк був підбитий однією ракетою, після другого пострілу - спалахнув. За кілька годин українські військові помітили на дорозі колону ворожої техніки – БМП-3 з мотострільцями на броні, за нею – танк і бронетранспортер.

БМП та піхоту було уражено першим пострілом, після чого здетонував боєкомплект. Другим пострілом вдалося знищити БТР, а третя ракета "Корсара" поцілила у фальшборт танка, який унаслідок пошкодження закрутився на місці, але встиг розвернути башту і відкрити вогонь по бойовому розрахунку.

Внаслідок вибуху снаряда загинув український боєць, а Михайла і його напарника контузило. Другою ракетою ворожий танк був знищений.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні втрати РФ від початку війни - близько 19,9 тис. осіб, 160 літаків, 144 гелікоптери, 753 танки і 1 968 броньованих машин

"Думка така, що після війни продовжу контракт із ЗСУ на п’ять чи десять років – маю намір будувати військову кар’єру", - підсумував головний сержант протитанкового взводу.

У пресслужбі 28-ї омбр зазначили, що Михайло та його напарник перебувають у госпіталі після поранень.