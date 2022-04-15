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Протитанковий розрахунок 28-ї бригади з українського "Корсара" знищив колону ворожої техніки на Херсонщині. ВIДЕО

Протитанковий розрахунок ракетного комплексу "Корсар", яким командує молодший сержант 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Михайло, знищив на Херсонщині колону ворожої техніки - два танки, БМП, броньований автомобіль і бронетранспортер.

Розповідь 27-річного бійця про цей бій оприлюднила у Фейсбуці пресслужба бригади, передає Цензор.НЕТ.

"Зранку протягом години нас обстрілював ворожий танк. Не відразу засікли місце, з якого він працює... Зрештою в оптику нашого ракетного комплексу "Корсар" потрапила курява в степу. Я помітив у ній силует танка, доповів про це старшому групи і одержав дозвіл на відкриття вогню", - розповів головний сержант окремого танкового взводу.

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За його словами, танк був підбитий однією ракетою, після другого пострілу - спалахнув. За кілька годин українські військові помітили на дорозі колону ворожої техніки – БМП-3 з мотострільцями на броні, за нею – танк і бронетранспортер.

БМП та піхоту було уражено першим пострілом, після чого здетонував боєкомплект. Другим пострілом вдалося знищити БТР, а третя ракета "Корсара" поцілила у фальшборт танка, який унаслідок пошкодження закрутився на місці, але встиг розвернути башту і відкрити вогонь по бойовому розрахунку.

Внаслідок вибуху снаряда загинув український боєць, а Михайла і його напарника контузило. Другою ракетою ворожий танк був знищений.

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"Думка така, що після війни продовжу контракт із ЗСУ на п’ять чи десять років – маю намір будувати військову кар’єру", - підсумував головний сержант протитанкового взводу.

У пресслужбі 28-ї омбр зазначили, що Михайло та його напарник перебувають у госпіталі після поранень.

Автор: 

танк (2067) знищення (7243) 28 окрема механізована бригада (188)


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Топ коментарі
+75
Будучи ранеными, смогли уничтожить вражеский танк! Настоящие герои! Слава Украине!
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15.04.2022 16:17
+53
Храни Вас Бог , хлопці 🙏🙏🙏
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15.04.2022 16:19
+36
***, маскальська підарнота - лемінги. Їх вбивають, а вони все одно лізуть. Не тому, що вони герої, а тому, що у них повністю атрофована мозкова діяльність. Вони викидні еволюції, вони повинні пропасти з історичної арени.
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15.04.2022 16:20
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Будучи ранеными, смогли уничтожить вражеский танк! Настоящие герои! Слава Украине!
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15.04.2022 16:17 Відповісти
Це ж УКРАЇНЦІ! Нащадки Русі. Цим все сказано.
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15.04.2022 16:27 Відповісти
Храни Вас Бог , хлопці 🙏🙏🙏
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15.04.2022 16:19 Відповісти
***, маскальська підарнота - лемінги. Їх вбивають, а вони все одно лізуть. Не тому, що вони герої, а тому, що у них повністю атрофована мозкова діяльність. Вони викидні еволюції, вони повинні пропасти з історичної арени.
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15.04.2022 16:20 Відповісти
Героям слава!
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15.04.2022 16:20 Відповісти
дякуэмо, друже!
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15.04.2022 16:23 Відповісти
красавцы, спасибо вам, спасибо всем ЗСУ,
Слава Украине! Смерть ворогам!
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15.04.2022 16:31 Відповісти
Спочатку був - танк (БМП, БТР). Після "втручання" оператора ПТРК стала - коробочка.
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15.04.2022 16:35 Відповісти
МОЛОДЦЫ РЕБЯТА!Можно только восхищаться их профессиональным умением,боевым запалом и любовью к своей профессии -защитник Родины.
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15.04.2022 16:55 Відповісти
Українські хлопці з українською зброєю швидко множать москальську колону на нуль.
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15.04.2022 17:36 Відповісти
Вечная слава погибшему...каждый наш воин бесценен. Честь и почет выжившим героям, надеюсь на высокие награды.
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15.04.2022 17:56 Відповісти
 
 