Українці у Берліні вимагали від видання Die Welt не співпрацювати з Овсянніковою. ВIДЕО
Українці у Берліні вимагали від німецького видання Die Welt відмовитися від співпраці з Мариною Овсянніковою, експрацівницею російського Першого каналу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда.
Кількасот українських активістів у Берліні вимагали від медіагрупи звільнити колишню співробітницю російського пропагандистського Першого каналу.
Відео акції протесту перед будівлею медіагрупи опублікувало Deutsche Welle.
Рішення про працевлаштування Овсяннікової медіаконцерн Axel Springer оприлюднив 11 квітня. Активісти обурені, що вона писатиме для видання Die Welt, зокрема, і про Україну після того, як багато років поширювала пропагандистські матеріали.
На знак протесту учасники акції зав’язали собі руки і заклеїли роти. Серед гасел лунало: "Пропаганда вбиває", "Овсяннікову - геть".
До активістів вийшли представники медіагрупи, щоб прокоментувати своє рішення. Вони заявили, що не відвертатимуться від цієї жінки, оскільки вона "на правильному боці" історії.
На знак протесту активісти лягли на землю, символізуючи українців, які можуть загинути через подальше поширення російської пропаганди.
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Та сіськата шлюха на каналі Навального в кожному відео бідкається, для чого вмирають кацапські солдати, а на українців їм всім пох.
А всё довольно просто, новости никогда не транслируются on-line, есть хотя бы несколько секунд задержки. Была бы это не согласованная акция, упели бы в эфир пустить какую-нибудь картинку + за подобную акцию она получила просто какой-то фуфлоштраф, другие за меньшее отгребают гораздо сильнее...
Консерва Кац теж вскрився недавно - розказує всім, що кацапи не винні, це всьо путін.
а про консерву фсб - брехня.