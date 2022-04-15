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Українці у Берліні вимагали від видання Die Welt не співпрацювати з Овсянніковою. ВIДЕО

Українці у Берліні вимагали від німецького видання Die Welt відмовитися від співпраці з Мариною Овсянніковою, експрацівницею російського Першого каналу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда.

Кількасот українських активістів у Берліні вимагали від медіагрупи звільнити колишню співробітницю російського пропагандистського Першого каналу.

Відео акції протесту перед будівлею медіагрупи опублікувало Deutsche Welle.

Рішення про працевлаштування Овсяннікової медіаконцерн Axel Springer оприлюднив 11 квітня. Активісти обурені, що вона писатиме для видання Die Welt, зокрема, і про Україну після того, як багато років поширювала пропагандистські матеріали.

На знак протесту учасники акції зав’язали собі руки і заклеїли роти. Серед гасел лунало: "Пропаганда вбиває", "Овсяннікову - геть".

Читайте також: Пропагандистка Овсяннікова на Заході тисне на жалість і просить скасувати санкції для росіян: "На полках магазинов нет сахара"

До активістів вийшли представники медіагрупи, щоб прокоментувати своє рішення. Вони заявили, що не відвертатимуться від цієї жінки, оскільки вона "на правильному боці" історії.

На знак протесту активісти лягли на землю, символізуючи українців, які можуть загинути через подальше поширення російської пропаганди.

Автор: 

Берлін (192) пропаганда (2802) протест (2398)


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Топ коментарі
+35
все правильно, бо ця Овсяннікова є рашистською підставною, що в хитрий спосіб пробралася в європейський ЗМІ
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15.04.2022 16:37
+26
Интересный случай с это русиш шлюхой с первого парашного. Кто то верит, что вот так, моральное ****** овсяникова, 20 лет выпускающая в эфир вранье, вдруг прозрела и вышла с плакатом что типа вас обманывают? Тем более, что в Параше НЕТ ПРЯМОГО ЭФИРА И ВСЁ В ЗАПИСИ. И её бы просто вырезали из записи. Овсянка это засылка фсб в ЕС своих уродов которые теперь, как она, смердят там о страданиях простых русских говноедов.
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15.04.2022 16:43
+20
Немцы - они ведь как дети. Верят всякой сволочи, а от правды отворачиваются, боятся её.
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15.04.2022 16:38
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Saslanyj kosachok, a nimzi jak sawzdy wirjat.
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15.04.2022 16:36 Відповісти
все правильно, бо ця Овсяннікова є рашистською підставною, що в хитрий спосіб пробралася в європейський ЗМІ
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15.04.2022 16:37 Відповісти
як і Кац, і інші типу ''ліберали''.
Та сіськата шлюха на каналі Навального в кожному відео бідкається, для чого вмирають кацапські солдати, а на українців їм всім пох.
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15.04.2022 16:58 Відповісти
Кац рупором кремля никогда не был. У него западный взгляд на мир.
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15.04.2022 18:57 Відповісти
Немцы - они ведь как дети. Верят всякой сволочи, а от правды отворачиваются, боятся её.
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15.04.2022 16:38 Відповісти
не тільки німці, тільки країни що були під совком, знають правду!
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15.04.2022 16:40 Відповісти
Нiмцi як одразу пiсля вiйни, так i зараз не розумiють, чому їх звинувачують у геноцидi та розв'язаннi Другої Свiтової Вiйни.
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15.04.2022 16:50 Відповісти
Интересный случай с это русиш шлюхой с первого парашного. Кто то верит, что вот так, моральное ****** овсяникова, 20 лет выпускающая в эфир вранье, вдруг прозрела и вышла с плакатом что типа вас обманывают? Тем более, что в Параше НЕТ ПРЯМОГО ЭФИРА И ВСЁ В ЗАПИСИ. И её бы просто вырезали из записи. Овсянка это засылка фсб в ЕС своих уродов которые теперь, как она, смердят там о страданиях простых русских говноедов.
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15.04.2022 16:43 Відповісти
там навіть Тихановська, не просто журналюха, а типу лідер опозиції бульборусі, те ж починає крякати, про переговори за участю білорусі і тд. і от миттєво згадується що ту Тіхановську лукашенко особисто в перший же день протестів випустив з країни... оттакі там *опозиціонери*, а сьогодні там навальний-карнавальний транслює що краще б йому бабла дали ніж джавеліни Україні... НЕМА в білорусі і рашці *хороших*, всі притомні білоруси або воюють за ЗСУ, чи сидять як активісти в тюрьмі, інші або зашугані, я навіть не вірю що рейкова війна реально, скоріш лукашенко як вуз на пательні звивається, перед Європою виправдатись намагається
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15.04.2022 16:49 Відповісти
Тихановская, как и абсолютное большинство беларусов, изначально под некоторым влиянием российской пропаганды. Они действительно хотят убрать бацьку, но в голове вшита скрепа "только никаких революций" из-за пропагандисткого лозунга "иначе будете жить так же плохо, как украинцы". Поэтому 2 года назад во время акций протеста против незаконности результатов выборов каждой второй её фразой было "мы против насильственной смены власти", и беларусы это повторяли. А диктаторов по-иному не убрать. Бацька пересидел активную стадию протестов, когда запал несколько поутих, выпустил силовиков, и те "навели порядок". И сейчас ничего не изменилось, она наивно верит в возможность разрешения войны исключительно посредством переговоров. Как Зеля на момент вступления в президентскую должность твердил, что происходящее на Донбассе можно разрешить посредством его переговоров с Путиным...
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15.04.2022 17:04 Відповісти
Зю і досі вважає, що домовиться с путіним, дайте тільки зустрітися.
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15.04.2022 18:22 Відповісти
тихановская кремлевская консерва она слила протесты в Беларуси а ее муж фанат путина
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15.04.2022 18:41 Відповісти
Написав про цей випадок. Якщо цікаво, почитайте.
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15.04.2022 20:49 Відповісти
Она первым делом побежала плакаться в Европу, что россияне вне политики и нужно срочно снять санкции.
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16.04.2022 09:22 Відповісти
Вона там під охороною? Дайте по голові, кульок на голову і затяжку на шию... Вона ж десь живе, десь харчується, десь пересувається містом а це означає що врятуватися від праведного гніву не може. Приречена ****.
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15.04.2022 16:47 Відповісти
Є аксіома, що Овсянікова - *****, русня- підараси.
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15.04.2022 16:48 Відповісти
Завтра путлер покается и немчура и его на работу возьмёт потому что тот "на правильной стороне истории".
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15.04.2022 16:49 Відповісти
Нужно, чтоб кто-то из наших политиков, чьи выступления смотрят на Западе, разъяснил устроенный ею цирк, хотя, немецкие телевизионщики должны сами это понимать.
А всё довольно просто, новости никогда не транслируются on-line, есть хотя бы несколько секунд задержки. Была бы это не согласованная акция, упели бы в эфир пустить какую-нибудь картинку + за подобную акцию она получила просто какой-то фуфлоштраф, другие за меньшее отгребают гораздо сильнее...
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15.04.2022 16:49 Відповісти
Якщо вона така "прозрівша" то нехай їде жити до України, я їй заняття знайду
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15.04.2022 16:54 Відповісти
Хороших кацапів не буває.
Консерва Кац теж вскрився недавно - розказує всім, що кацапи не винні, це всьо путін.
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15.04.2022 16:55 Відповісти
Та ***** обдурила всіх і швидко перебігла на краще місце. Знає як людей на хайпі ловити.
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15.04.2022 17:05 Відповісти
Вона обдурила лише тих, хто хотів бути обдуреним. В мережі є кліп з нередагованим оригінальним звуком студії, на якому чутно, як її спрямовують стати ліворуч, щоби напис було видно. Тоді як сама вона опинилась в кадрі позаду ведучої. На додачу, трансляція в ефір на ~30-40 секунд відстає від з'йомки, за виключенням деяких токшоу із зворотнім зв'язком. Це роблять саме для уникнення подібних інцедентів, щоби був час перемкнути картинку. І оператори по всьому світу про це знають.
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15.04.2022 17:36 Відповісти
Я вже писала тут, що після того, як рашка втратила на Заході великі можливості транслювання своєї пропаганди через канал RT тощо, тактика дещо змінилась - зараз рашка починає вкорінювати своїх агентів в саме тіло західних демократичних ЗМІ. І овсяннікова - "перша ластівка". Треба не втрачати пільність, бо цей процес може ширитись.
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15.04.2022 17:06 Відповісти
Die Welt - це не західне демократиче ЗМІ, а фiлiал RT.
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15.04.2022 17:18 Відповісти
Эта ***** совершала преступление 20 лет.Пусть сначала отсидит своё,а уже потом раскаивается и осуждает русский фашизм
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15.04.2022 17:39 Відповісти
ну и зря. человек вовремя стал на сторону света в самые мрачные времена.
а про консерву фсб - брехня.
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16.04.2022 04:34 Відповісти
 
 