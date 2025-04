"Ніколи не думала, що мій кінець буде таким": 86-річна жителька Авдіївки розповіла про життя під обстрілами російськими окупантами. ВIДЕО

У прифронтовій Авдіївці 86-річна Лідія проводить ночі в непроглядній темряві, молячись про припинення обстрілів.

"Коли немає електрики, так темно й обстріли, ви не можете уявити, як це страшно", - розповіла жінка.

Волонтер, який відвідує її та інших людей похилого віку та інвалідів, сказав, витираючи сльози, що пообіцяв жінці, що витягне її, але ще не знайшов організацію, яка б могла її евакуювати.

"Я ніколи не думала, що мій кінець буде таким. Тут не можна навіть померти, тому що немає кому провести церемонію поховання", - розповіла Лідія.

