"Ніколи не думала, що мій кінець буде таким": 86-річна жителька Авдіївки розповіла про життя під обстрілами російськими окупантами. ВIДЕО
У прифронтовій Авдіївці 86-річна Лідія проводить ночі в непроглядній темряві, молячись про припинення обстрілів.
Про це йдеться в сюжеті CNN, інформує Цензор.НЕТ.
"Коли немає електрики, так темно й обстріли, ви не можете уявити, як це страшно", - розповіла жінка.
Волонтер, який відвідує її та інших людей похилого віку та інвалідів, сказав, витираючи сльози, що пообіцяв жінці, що витягне її, але ще не знайшов організацію, яка б могла її евакуювати.
"Я ніколи не думала, що мій кінець буде таким. Тут не можна навіть померти, тому що немає кому провести церемонію поховання", - розповіла Лідія.
The town of Avdiivka, Ukraine is used to shelling but it has never experienced anything like this. Residents don’t know how to get out @clarissaward reports pic.twitter.com/Rg8zByXlAI— The Lead CNN (@TheLeadCNN) April 14, 2022
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