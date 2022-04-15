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"Ніколи не думала, що мій кінець буде таким": 86-річна жителька Авдіївки розповіла про життя під обстрілами російськими окупантами. ВIДЕО

У прифронтовій Авдіївці 86-річна Лідія проводить ночі в непроглядній темряві, молячись про припинення обстрілів.

Про це йдеться в сюжеті CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли немає електрики, так темно й обстріли, ви не можете уявити, як це страшно", - розповіла жінка.

Волонтер, який відвідує її та інших людей похилого віку та інвалідів, сказав, витираючи сльози, що пообіцяв жінці, що витягне її, але ще не знайшов організацію, яка б могла її евакуювати.

"Я ніколи не думала, що мій кінець буде таким. Тут не можна навіть померти, тому що немає кому провести церемонію поховання", - розповіла Лідія.

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The town of Avdiivka, Ukraine is used to shelling but it has never experienced anything like this. Residents don’t know how to get out @clarissaward reports pic.twitter.com/Rg8zByXlAI

— The Lead CNN (@TheLeadCNN) April 14, 2022

Автор: 

Донецька область (8467) Авдіївка (2342)


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Был в командировке в Авдеевке этим летом строил новую градирню на АКХЗ город жил. Клумбы в центре ,почти нет выбитых окон, город только жить начал 4 года не прилетало. Руские нелюди! Гореть вам живьем! НЕНАВИЖУ!!!
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15.04.2022 19:23 Відповісти
Воистину-НИКОМУ НЕ ПОЖЕЛАЕШЬ и это страшно так умирать..
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15.04.2022 19:40 Відповісти
как же я ненавижу эту гнусную биомассу за поребриком, которая наплодила каких-то монстров и теперь они с гиканьем, под вой своих вдохновителей, уничтожают соседний народ, который просто жил и никого не трогал...,и даже некоторые наивно думали, что мы и оно - братья, фу гадость какая...
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15.04.2022 21:27 Відповісти
 
 