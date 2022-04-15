"Бегом ползи, сука", - українські морські піхотинці на Донбасі беруть у полон окупантів. ВIДЕО

У мережі з'явилися кадри того, як українські морські піхотниці беруть у полон російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомляє Armed Forces.

До відео прикріплений допис: "Морпіхи провели успішний бій з окупантами на Донбасі".

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