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"Бегом ползи, сука", - українські морські піхотинці на Донбасі беруть у полон окупантів. ВIДЕО

У мережі з'явилися кадри того, як українські морські піхотниці беруть у полон російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомляє Armed Forces.

До відео прикріплений допис: "Морпіхи провели успішний бій з окупантами на Донбасі".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники відбили ворожу атаку на Луганщині і взяли полоненого, - Держприкордонслужба. ФОТО

Автор: 

полон (1562) ЗСУ (7545)


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Топ коментарі
+96
Мдяааа, рожденный ползать человеком не станет...
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15.04.2022 19:31
+96
Морській піхоті України-респект....
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15.04.2022 19:32
+72
По сараям руснявый скот прячется. Вот представьте себя на месте мирного жителя, заходишь в сарай вечером живность проверить, а там вооруженный кацап сидит. Это ж ****** можно
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15.04.2022 19:32
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Мдяааа, рожденный ползать человеком не станет...
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15.04.2022 19:31 Відповісти
Це війна, а спецоперація.
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15.04.2022 19:42 Відповісти
Це дійсно спецоперація, локальна- ЗАЧИСТКА називається...
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16.04.2022 12:48 Відповісти
взяли п'ятьох "повзаючих", решта мабуть вже лежачі
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15.04.2022 20:45 Відповісти
рожденный ползать станет удобрением
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16.04.2022 08:17 Відповісти
Усіх їх так.
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15.04.2022 19:32 Відповісти
Я не згоден - краще щоб вже ні повзти ні дихати не взмозі були...
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15.04.2022 20:30 Відповісти
По сараям руснявый скот прячется. Вот представьте себя на месте мирного жителя, заходишь в сарай вечером живность проверить, а там вооруженный кацап сидит. Это ж ****** можно
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15.04.2022 19:32 Відповісти
дал пожрать , зарезал, продал сало
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15.04.2022 20:03 Відповісти
Фу, а как такое, моченное в политуре и химикатах, есть? Так и отравится можно.
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15.04.2022 22:10 Відповісти
Курва, і недоєний до того ж!
Морпіхи тепер видоять
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15.04.2022 20:46 Відповісти
З нашей куркой в зубах Так и вбити можно,як пацюка,лопатою.
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15.04.2022 20:57 Відповісти
Морській піхоті України-респект....
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15.04.2022 19:32 Відповісти
Українські Герої беруть полонених! Це так мило
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15.04.2022 19:32 Відповісти
На таке хочеться дивитись FOREVER!!!
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15.04.2022 19:36 Відповісти
погані росіяни
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15.04.2022 19:33 Відповісти
Я так понял до Киева им транспорт не понадобится)
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15.04.2022 19:33 Відповісти
Бігом повзти неможливо. Чи можливо?
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15.04.2022 19:33 Відповісти
Нехай суки вчаться
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15.04.2022 19:38 Відповісти
В военное время синус может достигать значения 3 и даже 4)
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15.04.2022 19:54 Відповісти
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15.04.2022 23:29 Відповісти
Армійський гумор.
Певно, строкову Ви не служили. - інакше не дивувались би.
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16.04.2022 17:13 Відповісти
Вони повинні ще й співати, бо тепер будуть живі, нагодовані, в теплі і війна для них закінчилася вже.
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16.04.2022 17:21 Відповісти
Це ті шо збирались Київ за дві доби взяти, падли... Навіть кулі на цих тварин жалко. Втопити ссук в вигрібній ямі, щоб лайном захльобнулись!
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15.04.2022 19:33 Відповісти
"Спецоперация идёт по плану"😊
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15.04.2022 19:33 Відповісти
Бравые ваяки второй армии мира. Ипаный стыд. Покажите этот ролик петуху который орал Это триумф руского оружия.
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15.04.2022 19:34 Відповісти
Оце такий трIумф! КВIтIв не буде. Передайте жирIку.
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15.04.2022 19:59 Відповісти
Суки! Повзете? А як ішли....
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15.04.2022 19:37 Відповісти
Ползи , мерзкий червяк !!!
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15.04.2022 19:39 Відповісти
После всего, что там было и происходит наши морпехи остаются Людьми - честь военного так просто не даётся. Слава Морским Пехотинцам Украины.
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15.04.2022 19:46 Відповісти
Люди на учениях были, заблудились, а вы так кричите, ещё в штаны начнут писаться.
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15.04.2022 19:47 Відповісти
Оце так вони і мають пересуватись все своє нікчемне життя, років через 100 можна дозволити на колінах ходить
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15.04.2022 19:52 Відповісти
какой приятный вечер после просмотра этого видео...
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15.04.2022 19:53 Відповісти
там их интресно допрашивают по факту мародерства \ убийств гражданских \ свидетельств \ приказов и т.д. и т.п. или времени нет, женевская конвенция не позволяет, обменный фонд, что-то еще?
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15.04.2022 19:54 Відповісти
ОККУПАНТЫ В ПОГРЕБЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВООРУЖЕНЫ ГРАНАТУ ТУДА И ОКОНЧЕН РАЗГОВОР ....
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15.04.2022 19:54 Відповісти
А вдруг они еще и заложников взяли?
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15.04.2022 20:59 Відповісти
Наші звичайно котіки, умнічки і взагалі, що тут можна сказать - слава ЗСУ! Перша армія світу!
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15.04.2022 19:54 Відповісти
в плен надо брать ценные экземпляры, остальных - в расход
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15.04.2022 19:55 Відповісти
Наші при цьому навіть не матюкаються... Ну майже.
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15.04.2022 20:04 Відповісти
https://giphy.com/gifs/YOohJNFCsZRfarQy5O via GIPHY
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15.04.2022 20:20 Відповісти
это ваня не с бабами воевать , тут и пи*ды дадут прежде чем грохнуть
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15.04.2022 20:21 Відповісти
росия, напала на Украину, и кричит: Здавайся... а ей в ответ - русские не сдаются...
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15.04.2022 20:29 Відповісти
Навчили москалів "ползать бегом".
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15.04.2022 20:35 Відповісти
Этих ТВАРЕЙ сразу надо кончать на месте!!!
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15.04.2022 20:42 Відповісти
одного брати решту ні... най сірники тягнуть, кому пощастить
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16.04.2022 02:03 Відповісти
Не помню, когда ***** объявляло спецоперацию, оно упоминало какую именно национальность планировало денацифицировать?
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15.04.2022 20:57 Відповісти
В сельском магазине теперь месте с мышеловками надо продавать кацаполовок.
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15.04.2022 22:11 Відповісти
Гусенi
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16.04.2022 06:16 Відповісти
Очерёднось команд при взятии кацапов : руки вверх, на колени, лежать, жрать землю, ещё жрать, ползти на рассею.
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16.04.2022 09:01 Відповісти
Орки дуже гарно повзають , любо дивитися
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16.04.2022 10:40 Відповісти
АЙ МОЛОДЦІ !!!
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16.04.2022 13:27 Відповісти
 
 