"Варварство. Це просто жахливо. Ніщо не може виправдати вбивства жінок, дітей і мирних жителів", - французький кіноактор П'єр Рішар засудив війну, розв'язану РФ. ВIДЕО

Французький кіноактор і режисер П'єр Рішар записав відеозвернення до президента Росії Володимира Путіна в якому засудив війну, яку РФ розв'язала в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, звернення опубліковане в соцмережах.

"Пане Президенте, я добре знаю Росію, добре знаю її народ, який я люблю. Я добре знаю Україну, і також люблю її народ, який я також люблю. І мене розриває на частини від того, як російська армія вторглася в Україну, і "вторглася" - це слабо сказано. Це вторгнення, яке перетворилося на масові вбивства. Я б навіть сказав, у варварство, настільки, що я впевнений, немає нічого, що могло б виправдати вбивства жінок, дітей і мирних жителів. Це просто жахливо... Я кожен день дивлюся новини з фотографіями. І мене більш ніж переповнюють ці емоції. Я б хотів сказати, пане Міністре, що я багато думаю про вас, про ваш народ, про вашого президента. Я високо ціную їх сміливість і дух протистояння, їх самовідданість. Я ними захоплююся. Ось що я хотів вам сказати. Я не втрачаю надії, що це все закінчиться якомога швидше, так як продовжувати це просто огидно", - сказав Рішар.

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