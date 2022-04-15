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Новини Відео Війна
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"Варварство. Це просто жахливо. Ніщо не може виправдати вбивства жінок, дітей і мирних жителів", - французький кіноактор П'єр Рішар засудив війну, розв'язану РФ. ВIДЕО

Французький кіноактор і режисер П'єр Рішар записав відеозвернення до президента Росії Володимира Путіна в якому засудив війну, яку РФ розв'язала в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, звернення опубліковане в соцмережах.

"Пане Президенте, я добре знаю Росію, добре знаю її народ, який я люблю. Я добре знаю Україну, і також люблю її народ, який я також люблю. І мене розриває на частини від того, як російська армія вторглася в Україну, і "вторглася" - це слабо сказано. Це вторгнення, яке перетворилося на масові вбивства. Я б навіть сказав, у варварство, настільки, що я впевнений, немає нічого, що могло б виправдати вбивства жінок, дітей і мирних жителів. Це просто жахливо... Я кожен день дивлюся новини з фотографіями. І мене більш ніж переповнюють ці емоції. Я б хотів сказати, пане Міністре, що я багато думаю про вас, про ваш народ, про вашого президента. Я високо ціную їх сміливість і дух протистояння, їх самовідданість. Я ними захоплююся. Ось що я хотів вам сказати. Я не втрачаю надії, що це все закінчиться якомога швидше, так як продовжувати це просто огидно", - сказав Рішар.

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Автор: 

актор (143) Франція (3067)


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Топ коментарі
+47
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15.04.2022 20:22
+11
раздайте мирным жителям гранаты, чтобы можно было подорвать себя вместе с оккупантами, много мирных выберут именно это, а не насилие
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15.04.2022 20:13
+8
Ога, трава зеленая, снег белый. Шел 50-й день геноцида
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15.04.2022 20:16
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раздайте мирным жителям гранаты, чтобы можно было подорвать себя вместе с оккупантами, много мирных выберут именно это, а не насилие
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15.04.2022 20:13 Відповісти
Ога, трава зеленая, снег белый. Шел 50-й день геноцида
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15.04.2022 20:16 Відповісти
Подарите деду телевизор
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15.04.2022 20:18 Відповісти
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15.04.2022 20:22 Відповісти
Никуя ти не знаешь народ кацапский, но спасибо и за ето.
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15.04.2022 20:23 Відповісти
Пьер наверно имел ввиду, что знал народ СССР, а не РФ.
Начиная с чеченских воен и особенно - с царствия Путина - пропаганда довела население РФ до нынешнего уровня идиотизма, человеческие чувства заменены шаблонами фашистской пропаганды, прежде нормальные вроде люди - изменились до неузнаваемости.
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15.04.2022 21:54 Відповісти
Зараз тобі кацапи відповідять про те "а где вы были 8 лет когда всу убивала детей Донбасса,те що пропагандони вливали їм,
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15.04.2022 20:27 Відповісти
Пьер с его добрыми комедиями это очень хороший голос для всех людей старшего поколения.
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15.04.2022 20:29 Відповісти
та не
на рашке пока озабочены "за миску риса" записывать в тупом тиктоке
проплаченные однотипные ролики, что все нормально
сахар есть, жрать есть что
то что там где то кого то убивают
не у нас же убивают
главное нет войны

вот такое народонаселение в большенстве своем
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15.04.2022 20:30 Відповісти
я добре знаю Росію, добре знаю її народ, який я люблю?????
после всего ты такое несешь?
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15.04.2022 20:31 Відповісти
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15.04.2022 20:34 Відповісти
А где его неизменная коллега дипардье? Который кровь из носа добивался гражданство росии. Куда он делся этот бесполезный носатый? Лег на дно..
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15.04.2022 20:32 Відповісти
наивный старый дед... гениальный артист и видимо хороший человек...
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15.04.2022 20:32 Відповісти
такі хороші люди, 99% випадків ссикуни і пацифісти... так хороші, але...
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15.04.2022 20:42 Відповісти
Французи схіблені на "загадачной русскай душє" і братерстві росіян з українцями. Ну ось, дивіться на розгадку цих росіян, лицеміри!
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16.04.2022 02:08 Відповісти
Великий актёр.
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16.04.2022 05:09 Відповісти
 
 