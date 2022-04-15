Росія може офіційно оголосити війну Україні? День 51 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ВIДЕО
51-й день Народної війни України.
Росія почала обстрілювати сама себе для іще більшого нагнітання антиукраїнської істерії. Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.
Топ коментарі
+27 svetozar
показати весь коментар15.04.2022 21:03
+15 Ksenia VB
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+15 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар15.04.2022 21:09
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P.S. Київська Русь не від того що панував там "русский язык", а тому що населення було в більшості своїм русяве
русины - группа восточнославянского населения, компактно проживающая на западе Украины, востоке Словакии, в юго-восточной Польше, на северо-востоке Венгрии, северо-западе Румынии, а также в сербской Воеводине и хорватской Славонии, но ни разу (от слова совсем) на кацапии
Для цього потрібно оголосити стан війни, тоді можна проводити загальну мобілізацію.
Что там сейчас намобилизуют кацапчуки вообще непонятно-придется проводить загонную облаву в каждом населенном пункте
Ти би виписав РУЦЯМИ на ЛИСТКУ з РОЛИКА кожне все це: "цик", "власне", "а от", тобто те що ти ДЕСЯТКИ разів бл. повторюєш!!!!
ну неможливо ж бл. слухати, я вже проклинаю таких ...... тьху! нормальна інформація, але противнішої подачі, манери "рєчі" х.з. де знайти(якби якогось путіна потрібно було б)
як так бл. сотні разів одне й те ж? власне-власне - херасне, друзі(100 разів за ролик, або більше) цкцкцкцк
цк
цк
цк(совок шолі? ЦєКа партії ура) тьху
Из истории: В войне с фашистами были: 4 Украинских(!) фронта, 4 Белорусских(!) фронта, и - ни одного(!) Русского фронта. Забыли?
Назви фронтів давались за географічним принципом, а не за етнічним. Чи ти справді віриш, що 4 білоруських фронти складались тільки з білорусов?
весело гыгыкать шо типо - а у нас миллионы потерь было, почти как у кацапов(но мля, это кацапы воевали за нас???)
совки - не люди, тупее пробки от бутылочки с настойкой боярышника
и что - весело подыхать миллионами в мирное время без хлеба, а в военное - от приказа жюкова - это повод гордиться - ыыыы, скокафрантовбыла, ууу? так твои предки как раз за них, за кацапов и подыхали(если подыхали, может стреляли в спину, политруками и коммиссарами будучи, как напр. у Шефира и прочих тварей)
давай еще завизжи шо типо Киевкристилмаскву, ура.(кстати, а что - леденцами и пирожными "крестил" или как?)
Як казав їхній Достоєвскій "всьо позволєно"...
"От перемены мест слагаемых сумма не меняется".
После того как вчера "Москву" отправили на корм рыбам русские заявили что они будут наносить удары по центру Киева. Какие же тупые эти русские свиньи, они что же думают что начав полно масштабную войну против независимого государства Украина не может топить корабли?
Украина имеет полное право наносить удары по военным кораблям, любым русским городам и селам.Может применять любые виды вооружения для обстрела всей территории России, точно также как военные России обстреливают города и села Украины. Они будут еще ультиматум ставить говоря во что ВСУ может стрелять а во что не может.Лицемеры хреновы вся территория Руссни с 24 Февраля является законной целью для ВСУ Украины.