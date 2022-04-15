"Может, президент правильно поступил, когда начал войну в Украине": У дитсадку Казані вихователі промивають мізки дітям. ВIДЕО
В одному з дитсадків російської Казані вихователі розповідають дітям про "спецоперацію" в Україні та лякають їх американцями
Відео оприлюднив Telegram-канал NEXTA Live, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+42 Alex Bylim #199631
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+41 Андрій Шевцов #507692
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+22 Sophia-Maria Duglass
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Маленькі діти в більшості випадків відображають точку зору батьків.
Деякі ведуться на й.бнуту виховательку.
Але враховуючи сильний наїзд виховательки результат більш-менш....
********!
перший кандидат на суверенізацію
лідер у процесі демонтажу рф
Цвіркає пташенятко.
Не знає, що у тій війні
Воно їда, не янголятко.
А на землі, а на землі,
Хрести стоять докупи.
Усі, хто там поховані,
Не знали, що вже трупи.
А на землі, а на землі
Чоботами блукають
Своїх мерзотників сини.
Чужих дітей вбивають.
А на землі, а на землі
Чужій та неродючій,
Народжують дітей свині,
Щоб "убивали лучше".
Браво!!!
Но не перестаёт мучить вопрос, что ж там за почва за такая, что такое вот растёт и колосится?
так "не втягивайте детей в политику"
а как вдалбливать детишкам малым про "правильные шаги фюррера"
так училки тут как тут
Дітей з цього садочка потрібно евакуювати!
Жаль некому спросить где стало плохо после прихода американцев? Япония? ФРГ? Или может Южная Корея?
А еще очень понравился тезис, что если начали, то надо идти до конца Если на стройке кому-то уронил молоток на ногу, то какого фига? Иди до конца! Замочи козла!
Ну ... , вам до конца все ближе ... и ближе