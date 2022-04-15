"Может, президент правильно поступил, когда начал войну в Украине": У дитсадку Казані вихователі промивають мізки дітям. ВIДЕО

В одному з дитсадків російської Казані вихователі розповідають дітям про "спецоперацію" в Україні та лякають їх американцями

Відео оприлюднив Telegram-канал NEXTA Live, інформує Цензор.НЕТ.

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