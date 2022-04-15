Гроші Росії за енергоресурси - це насправді гроші на руйнацію демократії, - Зеленський. ВIДЕО

Завдання номер один – прискорення миру. Наші Збройні Сили виконують його блискуче. Вони зупиняють атаки окупантів. Вони реалізовують контрнаступи. Свою активність мають продовжувати наші дипломати за всіма можливими лініями, на всіх можливих рівнях.

Про це заявив у відеозверненні президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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