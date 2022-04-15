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Гроші Росії за енергоресурси - це насправді гроші на руйнацію демократії, - Зеленський. ВIДЕО

Завдання номер один – прискорення миру. Наші Збройні Сили виконують його блискуче. Вони зупиняють атаки окупантів. Вони реалізовують контрнаступи. Свою активність мають продовжувати наші дипломати за всіма можливими лініями, на всіх можливих рівнях.

Про це заявив у відеозверненні президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Також читайте: Зеленський просив Байдена визнати Росію державою-спонсором тероризму, - The Washington Post

Автор: 

Зеленський Володимир (23832)


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Топ коментарі
+6
Все за войну до победного конца, только Зеля за мир любой ценой...
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15.04.2022 23:27
+6
А гроші расіі за сєріал папік і скоти, то другоє. Ага.
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15.04.2022 23:30
+2
До німців не дійде, їхніх бабусь кацапські солдати запліднили в 1945, тому там кацапські гени панують тепер.
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15.04.2022 23:24
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До німців не дійде, їхніх бабусь кацапські солдати запліднили в 1945, тому там кацапські гени панують тепер.
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15.04.2022 23:24 Відповісти
А ведь верно .. но с таким злом мир ещё не сталкивался
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15.04.2022 23:38 Відповісти
А німці нам щось винні? Нагадайте хто перед війною так посилено торгував з білорусами та рашистами? Хіба не зелене чмо? Самі нічого не робили а винуваті німці які все таки зелені дебіли.
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16.04.2022 06:26 Відповісти
вова, прцесс идет. да, бюрократития, лоббирование интересов, ты говоришь не паникуйте, все идёт своим путем.
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15.04.2022 23:26 Відповісти
Все за войну до победного конца, только Зеля за мир любой ценой...
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15.04.2022 23:27 Відповісти
А гроші расіі за сєріал папік і скоти, то другоє. Ага.
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15.04.2022 23:30 Відповісти
шо там с лошадью? говорят инфаркт. кто че?
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15.04.2022 23:32 Відповісти
с шойгу может быть?
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15.04.2022 23:39 Відповісти
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15.04.2022 23:38 Відповісти
А електроенергія це не енергоресурси?
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15.04.2022 23:40 Відповісти
Нужно конкретным политикам это говорить, которые торгуют с Россией и нужно им говорить, как можно им помочь, чтобы прекратить торговлю с Россией в кротчайший срок.
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15.04.2022 23:58 Відповісти
а почему бы не решить с нефтью и газом следующим образом:
какая себестоимость добычи газа у кацапа? ну предположим $100...., и говорим ему - купим, но не дороже $110, чтобы вам хватило только на соль и спички, а не хотите, значит вообще идите за русским кораблем! и куда эти ссуки денутся? (кстати Китаю москали газ задаром отдают, или вообще в убыток, а тут целых 10 баксов наварищи!) приползут и еще и умолять будут...
полученный газ продается по рыночной цене, а разница идет на репарации, компенсации компаниям, расходы на войну и самое главное - все с газом и все счастливы!
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16.04.2022 00:00 Відповісти
К зиме Германия отключится полностью от парашных энергоносителей... ...и шо вы тогда делать будете с вашей ГТС?
А я скажу, что будет: будете с парашей торговатся -- шоб подешевле.
Спорим?
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16.04.2022 00:21 Відповісти
***** завернул! Он сам-то понял че сказал?
Тут, как начинающий шахматист сделавший ход от которого гроссмейстер взялись за голову.
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16.04.2022 03:51 Відповісти
"Захватническая война Владимира Путина ведется на деньги, полученные Россией от продажи Европе ископаемого топлива" (с).

Если ЕС покупает энергетические ресурсы в РФ, то в чем смысл очередного пакета санкций № n +1 ?

Больше 50-ти суток продолжается уничтожение городов и сел Украины ее инфраструктуры, населения, а условная Европа, - меркантильная, трусливая, ...- все время делает какие-то чисто символические действия, старательно избегая введения действенных энергетических санкций - наиболее действенное влияние на российскую экономику.

"Вопрос ограничения https://zn.ua/ECONOMICS/v-financial-times-rasskazali-kohda-es-mozhet-vvesti-embarho-na-rossijskie-enerhonositeli.html экспорта энергоносителей из Российской Федерации уже несколько недель активно дискутируется в ЕС, и единодушия в том, какое же решение принять, пока нет .Американский экономист, лауреат Нобелевской премии 2008 года Пол Кругман четко констатировал, что захватническая война Владимира Путина ведется на деньги, полученные Россией от продажи Европе ископаемого топлива.

«И хотя Украина невероятным образом отразила попытку России захватить Киев, Путин не будет окончательно остановлен, пока Европа не покончит с энергетической зависимостью», - отметил он.

Как известно, Германия, Нидерланды, Франция и Италия - одни из ключевых покупателей российских нефти, природного газа и угля. По данным https://forbes.ua/inside/sholts-makron-ta-biliy-dim-gotuyut-novi-sanktsii-proti-rosii-pislya-zvirstv-u-buchi-skilki-groshey-rf-koshtuvatime-embargo-na-gaz-ta-naftu-04042022-5273 Forbes , в прошлом году энергоносители принесли России 135,5 млрд долл. дохода благодаря поставкам в Евросоюз. Россия экспортирует в ЕС 51,8% своей сырой нефти и нефтепродуктов, около 70% газа и пятую часть угля." полностью в "Европа в энергетической ловушке России: как преодолеть зависимость?, Михаил Гончар,

https://zn.ua/energy_market/evropa-v-enerheticheskoj-lovushke-rossii-kak-preodolet-zavisimost.html
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16.04.2022 08:10 Відповісти
Транзит оставляем, бабки за него берём, но газ немцы не покупают. Где сами газ будем брать?
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16.04.2022 08:20 Відповісти
Хм... і тому ми з 19 електроенергію в білорусі закупляли?
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16.04.2022 08:21 Відповісти
всё верно. зрады нет.
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17.04.2022 03:06 Відповісти
 
 