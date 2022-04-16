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Від початку війни в Україні викрито майже сотню російських ДРГ і затримано понад 300 колаборантів, - СБУ. ВIДЕО

Служба безпеки України від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації виявила майже 100 диверсійно-розвідувальних груп і затримала понад 300 колаборантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це СБУ повідомляє у Фейсбуці.

"За цей період завдяки втручанню української спецслужби було ліквідовано диверсійно-розвідувальну групу, що планувала здійснити замах на Президента України Володимира Зеленського та вчинити диверсії у Києві та інших регіонах", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у Житомирській області СБУ нейтралізувала ворожу агентурну групу із шести осіб. Колаборанти виступали на підтримку повномасштабної агресії РФ та закликали жителів регіону приєднуватися до ворогів.

Крім того, вони виправдовували бомбардування українських міст і вбивства мирних людей. Поширювали дезінформацію щодо ситуації на фронті, у тому числі заперечували злочини загарбників у Маріуполі. Зловмисники також "розганяли" ворожу пропаганду у соцмережах і вели агітаційні бесіди з громадянами.

У Києві затримано двох жителів, які "вибивали" у власника СТО автомобілі преміум-класу нібито для потреб українських військових. У разі відмови віддати ключі від автівок клієнтів станції, бандити погрожували підприємцю фізичною розправою.

Під час обшуків в одного зі зловмисників вилучили декілька одиниць автоматичної зброї з боєприпасами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано трьох російських вербувальників, які планували диверсії в Україні, - Офіс Генпрокурора

У Волинській області заблоковано незаконний збут партії бронежилетів і касок, які ввезли на митну територію України як гуманітарну допомогу. Загальна вартість продукції становила 18 тис. доларів. Наразі затримали організатора схеми – жителя однієї з територіальних громад регіону.

Крім того, на Черкащині контррозвідка СБУ затримала інформатора російських загарбників. "Ним виявився місцевий житель, завербований спецслужбами РФ. Він збирав дані про розташування військових, стратегічно важливих об’єктів регіону, передавав окупантам інформацію про переміщення техніки ЗСУ", - зазначено в повідомленні.

За всіма викритими фактами тривають комплексні заходи: СБУ встановлює всіх осіб, причетних до злочинів, щоб притягнути їх до відповідальності.

Також читайте: Затримано коригувальника, який направив снаряди окупантів на центр гумдопомоги у Луганській області

Автор: 

СБУ (12821) колабораціонізм (1158) диверсія (348)


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Топ коментарі
+10
Єрмака, Портнова, Татарова, Коломойського коли затримають
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16.04.2022 07:42
+9
На Киевщине местный житель самостоятельно ликвидировал 12 оккупантов и весь экипаж БТР - ГУР МО Украины

Мужчина с позывным «Волк» находился в одном из самых горячих городов Киевской области. Он предоставлял украинским военным точные данные о дислокации врага на оккупированной территории.
Также он самостоятельно ликвидировал 12 оккупантов, которые патрулировали возле одного из храмов УПЦ МП, используя собственное спортивное и охотничье ружье.
Кроме того, местный житель уничтожил личный состав россиян во время одной из попыток прорыва десанта на БТР в направлении Киева.
Мужчина вел огонь с дистанции около 100 м по заранее выбранной позиции. Сколько точно он ликвидировал оккупантов - неизвестно, но все кто находился на борту БТР, уничтожены.
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16.04.2022 07:45
+5
А сколько бы он уничтожил оккупантов, если бы у него было не собственное спортивное и охотничье ружье, а что-нибудь получше?
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16.04.2022 07:47
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Жаль только, что эту шушеру будут судить. Надо этих шакалов валить на месте.
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16.04.2022 07:26 Відповісти
Це залежить від подальшоі післявоенноі цілі.
Куди прямуе Украіна.
Якщо в Европу, до світовоі цивілізаціі, до влади закону, то в цьому випадку все робиться правильно - арешт, розслідування, суд, прокурор, адвокат, визначення вини, строк, тюрма.
Якщо і подалі з Ордою і за ординськими "понятиями", тоді ви праві - "валить на месте"
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16.04.2022 07:49 Відповісти
Ісраїль уже визнав голодомор в Україні?
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16.04.2022 08:07 Відповісти
У лєйтєнанта старшОва така пика, на че він цей місяць у цих дргешників всю їхню їжу собі забирав, перед тим як явити себе "героя" людям.
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16.04.2022 07:31 Відповісти
Колаборантів малувато буде! Мабуть всі что у владі в рахунок не йдуть.
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16.04.2022 07:38 Відповісти
Єрмака, Портнова, Татарова, Коломойського коли затримають
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16.04.2022 07:42 Відповісти
На Киевщине местный житель самостоятельно ликвидировал 12 оккупантов и весь экипаж БТР - ГУР МО Украины

Мужчина с позывным «Волк» находился в одном из самых горячих городов Киевской области. Он предоставлял украинским военным точные данные о дислокации врага на оккупированной территории.
Также он самостоятельно ликвидировал 12 оккупантов, которые патрулировали возле одного из храмов УПЦ МП, используя собственное спортивное и охотничье ружье.
Кроме того, местный житель уничтожил личный состав россиян во время одной из попыток прорыва десанта на БТР в направлении Киева.
Мужчина вел огонь с дистанции около 100 м по заранее выбранной позиции. Сколько точно он ликвидировал оккупантов - неизвестно, но все кто находился на борту БТР, уничтожены.
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16.04.2022 07:45 Відповісти
А сколько бы он уничтожил оккупантов, если бы у него было не собственное спортивное и охотничье ружье, а что-нибудь получше?
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16.04.2022 07:47 Відповісти
а чим "собственное спортивное и охотничье ружье" відрізняється від "а что-нибудь получше"?
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16.04.2022 08:25 Відповісти
можливо його "спортивна" зброя така, що деяким спецназам.....
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16.04.2022 14:07 Відповісти
300 колоборантів то мало, майже нічого
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16.04.2022 08:01 Відповісти
Мы все знаем одного коллаборанта,который по сей день не арестован,не платил налогов имущество оформил на мать,занимался экономическим саботажем,ставил нам в пример путинские законы,фамилия фигуранта гетьманович.
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16.04.2022 08:06 Відповісти
А хтось, взагалі,перевіряє нових переселенців з донбасу?Думаю,що НІ.А кого там вибирали до місцевої влади?ОПЗЖ та "шаріїв". Більшість, з них,як були " тихою ватою",такою "ватою" і переїхали.Вони тікали не в Україну,вони тікали від загибелі.Вони щось зрозуміли?Не впевнений.Є вже випадки повернення "нових переселенців" на нові окуповані територіі.
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16.04.2022 08:23 Відповісти
Не знаю. В мене був порожній будинок. Заселив туди 7 переселенців узкоязичних з Краматорска. На словах вони за ВСУ, але погляд чомусь відводять. Як тільки почую від них хоть слово про, нє всє так однозначно, підуть нахер з мого будинку на всі 4 сторони того ж дня.
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16.04.2022 10:38 Відповісти
Від розповіді про "було ліквідовано диверсійно-розвідувальну групу, що планувала здійснити замах на Президента України Володимира Зеленського" не можливо стримати сльози розчулення і гордости за вєлічайшого фєльдмаршала в історіі чєлавечества.
А потім приходить думка, почекай-почекай а як так сталося що ворог, жадаючий смерті народнава прєзідєнта, не маючи проблем з убиванням ракетами київлян, навіть не спрбував жодного разу поцілити по Банкова 11, де, судячи з відосиків, невідлучно перебував президент країни і вся його хоробра команда?
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16.04.2022 08:25 Відповісти
Що там зі зливом інформації по вагнерівцям?
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16.04.2022 09:22 Відповісти
Ну це смішно.
Цифри смішні.

Як і казки про групу бородатих кадирівців з кілометровим баранячим амбре, які приїхали в Київ вбити Зе.
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16.04.2022 09:31 Відповісти
Єрмака коли? Кияни, він же там шляється по вулицям. Заваліть тварь. Зробіть вчинок заради всіх нас.
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16.04.2022 10:33 Відповісти
 
 