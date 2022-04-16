Від початку війни в Україні викрито майже сотню російських ДРГ і затримано понад 300 колаборантів, - СБУ. ВIДЕО
Служба безпеки України від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації виявила майже 100 диверсійно-розвідувальних груп і затримала понад 300 колаборантів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це СБУ повідомляє у Фейсбуці.
"За цей період завдяки втручанню української спецслужби було ліквідовано диверсійно-розвідувальну групу, що планувала здійснити замах на Президента України Володимира Зеленського та вчинити диверсії у Києві та інших регіонах", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у Житомирській області СБУ нейтралізувала ворожу агентурну групу із шести осіб. Колаборанти виступали на підтримку повномасштабної агресії РФ та закликали жителів регіону приєднуватися до ворогів.
Крім того, вони виправдовували бомбардування українських міст і вбивства мирних людей. Поширювали дезінформацію щодо ситуації на фронті, у тому числі заперечували злочини загарбників у Маріуполі. Зловмисники також "розганяли" ворожу пропаганду у соцмережах і вели агітаційні бесіди з громадянами.
У Києві затримано двох жителів, які "вибивали" у власника СТО автомобілі преміум-класу нібито для потреб українських військових. У разі відмови віддати ключі від автівок клієнтів станції, бандити погрожували підприємцю фізичною розправою.
Під час обшуків в одного зі зловмисників вилучили декілька одиниць автоматичної зброї з боєприпасами.
У Волинській області заблоковано незаконний збут партії бронежилетів і касок, які ввезли на митну територію України як гуманітарну допомогу. Загальна вартість продукції становила 18 тис. доларів. Наразі затримали організатора схеми – жителя однієї з територіальних громад регіону.
Крім того, на Черкащині контррозвідка СБУ затримала інформатора російських загарбників. "Ним виявився місцевий житель, завербований спецслужбами РФ. Він збирав дані про розташування військових, стратегічно важливих об’єктів регіону, передавав окупантам інформацію про переміщення техніки ЗСУ", - зазначено в повідомленні.
За всіма викритими фактами тривають комплексні заходи: СБУ встановлює всіх осіб, причетних до злочинів, щоб притягнути їх до відповідальності.
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Куди прямуе Украіна.
Якщо в Европу, до світовоі цивілізаціі, до влади закону, то в цьому випадку все робиться правильно - арешт, розслідування, суд, прокурор, адвокат, визначення вини, строк, тюрма.
Якщо і подалі з Ордою і за ординськими "понятиями", тоді ви праві - "валить на месте"
Мужчина с позывным «Волк» находился в одном из самых горячих городов Киевской области. Он предоставлял украинским военным точные данные о дислокации врага на оккупированной территории.
Также он самостоятельно ликвидировал 12 оккупантов, которые патрулировали возле одного из храмов УПЦ МП, используя собственное спортивное и охотничье ружье.
Кроме того, местный житель уничтожил личный состав россиян во время одной из попыток прорыва десанта на БТР в направлении Киева.
Мужчина вел огонь с дистанции около 100 м по заранее выбранной позиции. Сколько точно он ликвидировал оккупантов - неизвестно, но все кто находился на борту БТР, уничтожены.
А потім приходить думка, почекай-почекай а як так сталося що ворог, жадаючий смерті народнава прєзідєнта, не маючи проблем з убиванням ракетами київлян, навіть не спрбував жодного разу поцілити по Банкова 11, де, судячи з відосиків, невідлучно перебував президент країни і вся його хоробра команда?
Цифри смішні.
Як і казки про групу бородатих кадирівців з кілометровим баранячим амбре, які приїхали в Київ вбити Зе.