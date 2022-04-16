У Ватикані провели скандальну акцію примирення, хрест таки тримали українка і росіянка. ВIДЕО
У Ватикані провели скандальну акцію примирення. Через аргументи української сторони текст на тему війни в Україні та примирення було змінено на "молитву в тиші". Зокрема прибрали тезу про "братські народи". Однак хрест таки тримали українка і росіянка, що є драматичним і болючим для українців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Попередній сценарій Хресної Дороги у Колізеї у Велику П’ятницю, за яким хрест мали нести українка і росіянка задля примирення, викликав шквал негативної реакції в українців, релігійних лідерів, українських дипломатів. Українці вважають, що будь-які жести примирення можливі лише після закінчення війни і покаяння самих росіян, а також покарання всіх воєнних злочинців.
Також Папа Франциск обурився, що українських біженців добре приймають у світі. Він заявив про расизм, нібито українців приймають краще, ніж людей з інших країн. Франциск пов’язує це із кольором шкіри і тим, звідки прибувають біженці - розвинених чи менш цивілізованих країн.
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2 мартышки символизировали примирение...
этот "папа" еще бы поставил Христа нести крест вместе с сатаной... А что, нужно же примириться...
но как наша ************ могла согласиться на такое?!? какое моральное право имела эта тварь! после кучи изнасилованных и замордованных женщин и детей?! где контакты этой с*ки чтобы навалять ей по полной?
где реакция МИДа и всех церквей?
ну а про "Папа Франциск обурився, що до українських біженців добре поставилися у світі"
вообще без комментариев. Поверить не могу, может перевод косой?! что сделать, чтобы он больше не обурювався? относиться к украинцам плохо, чтоб его душа была спокойна?!
он вообще у кого на службе? у Бога или сатаны? есть почта или контакты куда навалять этому уроду?!?
я просто в шоке...
а "обкурився"
або "обкурвився"
папа обурився, що українських біженців добре прийняли в світі? він точно " папа"?
Эммм...мені шкода наших в італії...