У Ватикані провели скандальну акцію примирення, хрест таки тримали українка і росіянка. ВIДЕО

У Ватикані провели скандальну акцію примирення. Через аргументи української сторони текст на тему війни в Україні та примирення було змінено на "молитву в тиші". Зокрема прибрали тезу про "братські народи". Однак хрест таки тримали українка і росіянка, що є драматичним і болючим для українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Попередній сценарій Хресної Дороги у Колізеї у Велику П’ятницю, за яким хрест мали нести українка і росіянка задля примирення, викликав шквал негативної реакції в українців, релігійних лідерів, українських дипломатів. Українці вважають, що будь-які жести примирення можливі лише після закінчення війни і покаяння самих росіян, а також покарання всіх воєнних злочинців.



Також Папа Франциск обурився, що українських біженців добре приймають у світі. Він заявив про расизм, нібито українців приймають краще, ніж людей з інших країн. Франциск пов’язує це із кольором шкіри і тим, звідки прибувають біженці - розвинених чи менш цивілізованих країн.

Також читайте: Глава УГКЦ Святослав просить Ватикан переглянути ідею про спільну участь українки і росіянки у Хресній дорозі