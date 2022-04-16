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У Ватикані провели скандальну акцію примирення, хрест таки тримали українка і росіянка. ВIДЕО

У Ватикані провели скандальну акцію примирення. Через аргументи української сторони текст на тему війни в Україні та примирення було змінено на "молитву в тиші". Зокрема прибрали тезу про "братські народи". Однак хрест таки тримали українка і росіянка, що є драматичним і болючим для українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Попередній сценарій Хресної Дороги у Колізеї у Велику П’ятницю, за яким хрест мали нести українка і росіянка задля примирення, викликав шквал негативної реакції в українців, релігійних лідерів, українських дипломатів. Українці вважають, що будь-які жести примирення можливі лише після закінчення війни і покаяння самих росіян, а також покарання всіх воєнних злочинців.

Також Папа Франциск обурився, що українських біженців добре приймають у світі. Він заявив про расизм, нібито українців приймають краще, ніж людей з інших країн. Франциск пов’язує це із кольором шкіри і тим, звідки прибувають біженці - розвинених чи менш цивілізованих країн.

Також читайте: Глава УГКЦ Святослав просить Ватикан переглянути ідею про спільну участь українки і росіянки у Хресній дорозі

Автор: 

Ватикан (142) Папа Римський (317)


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Топ коментарі
+116
За фразу о "братских народах" нужно бить в морду...валить на землю и добивать ногами...
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16.04.2022 10:13
+84
тепер я вважаю папі не варто приїжджати до України ...
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16.04.2022 10:14
+56
Не те, що варто.
Нехай навіть не думає і не рипається, дебіл кончений.

Зло дуже вправно маскується за улесливими словами і добрими (!) намірами.
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16.04.2022 10:16
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какая жуткая новость...
2 мартышки символизировали примирение...
этот "папа" еще бы поставил Христа нести крест вместе с сатаной... А что, нужно же примириться...
но как наша ************ могла согласиться на такое?!? какое моральное право имела эта тварь! после кучи изнасилованных и замордованных женщин и детей?! где контакты этой с*ки чтобы навалять ей по полной?
где реакция МИДа и всех церквей?

ну а про "Папа Франциск обурився, що до українських біженців добре поставилися у світі"
вообще без комментариев. Поверить не могу, может перевод косой?! что сделать, чтобы он больше не обурювався? относиться к украинцам плохо, чтоб его душа была спокойна?!

он вообще у кого на службе? у Бога или сатаны? есть почта или контакты куда навалять этому уроду?!?

я просто в шоке...
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16.04.2022 16:56 Відповісти
артистів вистачає. Безпринципних - тим більше. В будь-якій нації.
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16.04.2022 17:03 Відповісти
Цей чорт ну чисто інквізитор. Рясу не ту носить просто.
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16.04.2022 17:33 Відповісти
не "обурився"

а "обкурився"

або "обкурвився"
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16.04.2022 18:46 Відповісти
А В ИТАЛИИ В СУДЕ ТОЖЕ ПРЕСТУПНИКА С ПОСТРАДАВШИМ МИРЯТ !!!???
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16.04.2022 18:22 Відповісти
ЭТО НЕ ДЕМОКРАТИЯ, А ПОСОБНИЧЕСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ !!!
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16.04.2022 18:23 Відповісти
Що Папа московський отримав добрий хабар від гундяя? Із грошей кров маленьких дітей не текла? Це я собі уявив, що Чикатило і згвалтована і задушена ним дитина разом тримають хрест. До чого докотилися. Там на московії 99% зомбованих баранів підтримують війну проти України і бажають, щоб нас знищили.
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16.04.2022 20:30 Відповісти
Цей Франциск-такий самий упир і антихрист, як і х"йло.......
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16.04.2022 21:48 Відповісти
Йшов би папа за кораблем. Мудак .... Він тупий? Як УКРАЇНКА може тримати ХРЕТ з руцьким лайном? Горіти йому в пеклі.
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16.04.2022 22:02 Відповісти
Та бо українці добрі і роботящі на відміну від всяких народів з іншим кольором шкіри. Українці прагнуть працювати, а не сидіти просто на соціалці
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16.04.2022 22:12 Відповісти
Що з тим францизком таке?
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16.04.2022 22:46 Відповісти
Якось огидно, що знайшлась курва, яка погодилась на таке папашоу.
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16.04.2022 23:48 Відповісти
ШТА?!
папа обурився, що українських біженців добре прийняли в світі? він точно " папа"?
Эммм...мені шкода наших в італії...
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17.04.2022 04:47 Відповісти
Ватікан-всьо!😡
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17.04.2022 07:28 Відповісти
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17.04.2022 08:21 Відповісти
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