"Такі вони погані були! З нас знущалися. До обіду ще нічого, а після обіду вже п’яні. Бігали зі зброєю, хлопчиків наших повбивали", - бабуся Валя із Ягідного розповіла про звірства окупантів. ВIДЕО

Російські окупаційні війська знущалися із мешканців населеного пункту Ягідне під Черніговом.

Про це розповіла у відео журналістам місцева мешканка Валентина Сизоненко, інформує Цензор.НЕТ.

"Стояла машина у мене в дворі, на крокодила схожа й пускала гради. А вони держали мене в хаті, а потім повели в підвал, а там багато людей було, десь чотириста чоловік, дихати не було чим. Такі вони погані були! Вони з нас знущалися. До обіду ще нічого, а після обіду вже п’яні, дитино моя. Бігали з оружієм і хлопчиків наших з села повбивали. Російські вони було ще не дуже погані, вони не дуже знущалися, а оці з Байкала і Урала знали одне слово - самогон. А в нас в селі самогон не женуть, та й п’яниць як таких немає.

Їх погано кормили. Яйця вони ходили крали. А наших хлопчиків добре кормили. Наші - орли, вони як зайшли, то сльози на очі…" - розповідає бабуся Валя із Ягідного, біля Чернігова, де росіяни тримали 370 людей місяць у підвалі.

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