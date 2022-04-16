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"Такі вони погані були! З нас знущалися. До обіду ще нічого, а після обіду вже п’яні. Бігали зі зброєю, хлопчиків наших повбивали", - бабуся Валя із Ягідного розповіла про звірства окупантів. ВIДЕО

Російські окупаційні війська знущалися із мешканців населеного пункту Ягідне під Черніговом.

Про це розповіла у відео журналістам місцева мешканка Валентина Сизоненко, інформує Цензор.НЕТ.

"Стояла машина у мене в дворі, на крокодила схожа й пускала гради. А вони держали мене в хаті, а потім повели в підвал, а там багато людей було, десь чотириста чоловік, дихати не було чим. Такі вони погані були! Вони з нас знущалися. До обіду ще нічого, а після обіду вже п’яні, дитино моя. Бігали з оружієм і хлопчиків наших з села повбивали. Російські вони було ще не дуже погані, вони не дуже знущалися, а оці з Байкала і Урала знали одне слово - самогон. А в нас в селі самогон не женуть, та й п’яниць як таких немає.
Їх погано кормили. Яйця вони ходили крали. А наших хлопчиків добре кормили. Наші - орли, вони як зайшли, то сльози на очі…" - розповідає бабуся Валя із Ягідного, біля Чернігова, де росіяни тримали 370 людей місяць у підвалі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мешканцям оточених росіянами українських міст загрожує голодна смерть, - ООН

Автор: 

армія рф (17388) окупація (6695) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+53
@altaev

Якщо хтось досі думає що руzня піде шляхом Німеччини та покаяння, він помиляється.

Німці були цивілізованими людьми, з яких зробили худобу.

Руzня худобою завжди була і цей стан її влаштовує.
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16.04.2022 12:53
+22
Вічне пекло ВСІМ лаптеногім на віки вічні !!
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16.04.2022 12:56
+19
Ось тепер українці знають,що без нашої армії неможливе існування України.
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16.04.2022 13:02
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@altaev

Якщо хтось досі думає що руzня піде шляхом Німеччини та покаяння, він помиляється.

Німці були цивілізованими людьми, з яких зробили худобу.

Руzня худобою завжди була і цей стан її влаштовує.
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16.04.2022 12:53 Відповісти
виродок путін повинен бути знищений.
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16.04.2022 12:54 Відповісти
Вічне пекло ВСІМ лаптеногім на віки вічні !!
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16.04.2022 12:56 Відповісти
оффтоп. Укрпочта выпускает новый тираж известной почтовой марки. у нас ее уже не купить. Слава Украине!
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16.04.2022 12:59 Відповісти
да, только она уже без корабля
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16.04.2022 13:02 Відповісти
Ну почему, можно двухуровневую сделать
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16.04.2022 13:31 Відповісти
Все , що ми знали про нацистів, і фашистів з Германії, ніщо при порівнянні з теперішніми.
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16.04.2022 13:01 Відповісти
Берешь слизь итальянских фашистов, добавляешь трупный смрад немецких нацистов, брызгаешь этим раствором на коммунистов и получаются колированные рашисты без всякой идеологии и ненасытной ненавистью как к своим соплеменникам, так и к окружающему миру.
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16.04.2022 13:28 Відповісти
Уже не будет никаких адиннарод. Уже не будет лояльного отношения к кацапне. Нет прощения кацапам поле всех совершенных и совершаемых зверств.
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16.04.2022 13:01 Відповісти
Ех, якби...
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16.04.2022 14:40 Відповісти
Ось тепер українці знають,що без нашої армії неможливе існування України.
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16.04.2022 13:02 Відповісти
асфальт приходит и уходит... а без боеспособной хорошо вооруженной Армии нам не выжить !!!
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16.04.2022 13:11 Відповісти
так с урала и байкала это и есть глубинный народ...
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16.04.2022 13:13 Відповісти
Там і не з Байкала не кращі.
Потвора Бичков, який гвалтував маленьку дитину, родом із Ставропольського краю.

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16.04.2022 13:20 Відповісти
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16.04.2022 13:21 Відповісти
та не
это сказки
русские добрые, вон пушкин писал
правда потом его отправили подальше, чтобы писал меньше
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16.04.2022 13:31 Відповісти
баба валя рузгэ на сорты поделила...
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16.04.2022 13:21 Відповісти
Людина (зовсім немолода) після стесу . Її односельчан багато вбили й може на її очах .

Не судіть так сурово . Вона автоматом на підсвідомості йще досі модулює поведінку виживання -- тобто хто небеспечний був , а від кого було меньше загрози .
Просто увявіть себе старою жінкою під окупантами й будьте крайже розуміти її "розділення по сортах" ...
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16.04.2022 22:13 Відповісти
Що ти написав ?
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16.04.2022 14:06 Відповісти
Бичво из-за Урала , которое только и выучило самогон Е ? Мрази...
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16.04.2022 14:38 Відповісти
 
 