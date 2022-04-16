"Такі вони погані були! З нас знущалися. До обіду ще нічого, а після обіду вже п’яні. Бігали зі зброєю, хлопчиків наших повбивали", - бабуся Валя із Ягідного розповіла про звірства окупантів. ВIДЕО
Російські окупаційні війська знущалися із мешканців населеного пункту Ягідне під Черніговом.
Про це розповіла у відео журналістам місцева мешканка Валентина Сизоненко, інформує Цензор.НЕТ.
"Стояла машина у мене в дворі, на крокодила схожа й пускала гради. А вони держали мене в хаті, а потім повели в підвал, а там багато людей було, десь чотириста чоловік, дихати не було чим. Такі вони погані були! Вони з нас знущалися. До обіду ще нічого, а після обіду вже п’яні, дитино моя. Бігали з оружієм і хлопчиків наших з села повбивали. Російські вони було ще не дуже погані, вони не дуже знущалися, а оці з Байкала і Урала знали одне слово - самогон. А в нас в селі самогон не женуть, та й п’яниць як таких немає.
Їх погано кормили. Яйця вони ходили крали. А наших хлопчиків добре кормили. Наші - орли, вони як зайшли, то сльози на очі…" - розповідає бабуся Валя із Ягідного, біля Чернігова, де росіяни тримали 370 людей місяць у підвалі.
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Якщо хтось досі думає що руzня піде шляхом Німеччини та покаяння, він помиляється.
Німці були цивілізованими людьми, з яких зробили худобу.
Руzня худобою завжди була і цей стан її влаштовує.
Потвора Бичков, який гвалтував маленьку дитину, родом із Ставропольського краю.
это сказки
русские добрые, вон пушкин писал
правда потом его отправили подальше, чтобы писал меньше
Не судіть так сурово . Вона автоматом на підсвідомості йще досі модулює поведінку виживання -- тобто хто небеспечний був , а від кого було меньше загрози .
Просто увявіть себе старою жінкою під окупантами й будьте крайже розуміти її "розділення по сортах" ...