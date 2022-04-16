Зранку війська РФ завдали ракетних ударів по об'єктах інфраструктури Миколаєва, - ОК "Південь". ВIДЕО

Сьогодні зранку війська РФ вчергове завдали ракетних ударів по об'єктах інфраструктури Миколаєва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прессцентр Оперативного командування "Південь".

Як зазначається, ворог намагається максимально ускладнити життя містян та посіяти паніку.

"Удари завдаються з території Російської Федерації та акваторії Азовського моря. Не маючи успіху у своїх наземних наступальних операціях, рашисти використовують нищівну тактику "випаленої землі" з неба", - йдеться у повідомленні.

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