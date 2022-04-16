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Зранку війська РФ завдали ракетних ударів по об'єктах інфраструктури Миколаєва, - ОК "Південь". ВIДЕО

Сьогодні зранку війська РФ вчергове завдали ракетних ударів по об'єктах інфраструктури Миколаєва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прессцентр Оперативного командування "Південь".

Як зазначається, ворог намагається максимально ускладнити життя містян та посіяти паніку.

"Удари завдаються з території Російської Федерації та акваторії Азовського моря. Не маючи успіху у своїх наземних наступальних операціях, рашисти використовують нищівну тактику "випаленої землі" з неба", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через обстріли окупантів минулої доби на Миколаївщині поранень зазнали 39 осіб

Автор: 

армія рф (17388) Миколаїв (1806) обстріл (28486) ракети (4023)


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Топ коментарі
+17
Все ж таки Марченко унікальна людина.
З ним у Миколаєві було легше.
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16.04.2022 14:49
+11
Терминал на окраине, но согласен - ПВО нет. Все ракеты спокойно прилетают в Николаев( Марченко клоуны сняли. А Ким только рогами звенит...
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16.04.2022 15:04
+7
к нам ночью летели 4 ракеты. все сбиты. мы живы. Спасибо ПВО!
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16.04.2022 15:17
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Все ж таки Марченко унікальна людина.
З ним у Миколаєві було легше.
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16.04.2022 14:49 Відповісти
мож оксаной усилить?
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16.04.2022 15:09 Відповісти
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16.04.2022 16:59 Відповісти
Ви мали на увазі курки?
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16.04.2022 18:15 Відповісти
прокинулися тварі потні
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16.04.2022 14:50 Відповісти
к нам ночью летели 4 ракеты. все сбиты. мы живы. Спасибо ПВО!
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16.04.2022 15:17 Відповісти
На радах видно прилёты.Видно где летят.Раскидайте пзрк на основных направлениях их сбивать ими.Это уже минимизирует удари к дополнению к ПВО.Они вылеты авиа делают в одно и тоже время уже с известных аэродромов и видно от куда летят и куда.Опять же пзрк к дополнению к пво.Когда хаотичность понятно что неприугадать а уже на 52 день войны по одному и тому же сценарию бл@...
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16.04.2022 14:54 Відповісти
Крилата ракета не летить по одному маршуті, коли попередній раз були збиті ракети на якомусь напрямку, то вони летять вже іншим шляхом, хіба не зрозуміло?
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16.04.2022 15:11 Відповісти
Сомниваюсь что в Николаеве ПВО вообще есть. Ракеты спокойно пролетают через весь город. Вчера терминал новой почты разрушили, он находится в самом конце города.
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16.04.2022 14:56 Відповісти
Такими темпами если каждый день будут делать прилёты ничего хорошего с этого для города не будет.
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16.04.2022 14:59 Відповісти
Терминал на окраине, но согласен - ПВО нет. Все ракеты спокойно прилетают в Николаев( Марченко клоуны сняли. А Ким только рогами звенит...
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16.04.2022 15:04 Відповісти
хочуть лишити Миколаїв на "вигрібайте самі"??
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16.04.2022 15:10 Відповісти
Терминал новой почты за терновским кольцом, до выезда из города чуть больше километра. Ракеты росийские летают и дальше, в соседние села Баловное и дальше...
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16.04.2022 15:30 Відповісти
правильно, зато в Миколаєві і навкруги були гарні дороги і мости. Мостів правда вже деяких немає, як кажуть - гроші на вітер. Хто будує доріжки біля будинку в той час, коли будиной ще горить? Можливо потроібно було спочатку затушити пожежу, а потім будувати доріжки? Тоді йшов 5-й рік війни, а молода команда "какая разница" витрачала всі бюджетні кошти на "велике крадівництво". То це була помилка, чи навмисні дії? А були тоді вже "баригою" розроблені нові ракети "Нептун", "Ольха" і "Грім 2", а їх виробництво чомусь було заморожено. Яка цьому ціна? Велика, крім тисячі смертей незахищених людей в містах руйнується інфрастукрута на мільярди доларів і все по простій причині, що немає ракет, які могли б бути.
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16.04.2022 16:20 Відповісти
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16.04.2022 14:56 Відповісти
а не іпанути чи па мацкве 2? - перша тонуло гарненько так....
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16.04.2022 15:06 Відповісти
якщо вже не підтримати Миколаїв - його очікує доля Маріуполя
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16.04.2022 15:09 Відповісти
Скажу одно - в Николаеве действует серьезная агентура рашистов. Точное попадание в здание ОГА это не случайность. Были еще другие с не менее серьезными последствиями, но про которые и Сенкевич и Ким заткнули языки в ..опу, потому что это почти "военная тайна". То что происходит сейчас в самом городе трудно подается оценке. Город ПЯТЬ дней без воды. Но нигде вы не найдете достоверной информации о причинах этого безводья. Власти или врут или попросту отмалчиваются
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16.04.2022 15:34 Відповісти
Чому мовчать, навпаки, замилювати очі. З початку війни дебіл кімушка піарився, зеленим подобалось, лайки ставили, але великий стратег кімушка забув що вода в Миколаїв подається з Дніпра. Орки перекрили воду і все, а за 50 днів геніальний зелений лох кімушка не дав команду довести до ладу і заповнити Кульбакінське водосховище, води в ньому хватило для всього міста місяця на два, при економії на три. Але часу не було брали приклад з наполеончика 95 кварталу, відосик і піар. А попробуй тепер признатись що ти лошара наполеончик медальку забере та й лошки лайки не поставлять.
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16.04.2022 17:09 Відповісти
Я так понимаю они и не думали, что воду отрубят, надеялись на благородность свинособак. А теперь бегают и думают что делать. И так во всем, событие, а потом только реакция, а чтобы заранее спрогнозировать, так не привыкли
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16.04.2022 17:30 Відповісти
наступним президентом стане той, хто пообіцяє найпотужнішу ракетну програму для України.
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16.04.2022 15:41 Відповісти
Миколаїв без води, бо , за словами мера, перебили водогін, що йшов з Херсонщини. Ремонт неможливий. Мер 4 дні брехав про насоси і годував обіцянками " завтра, завтра". Наразі ситуація дуже важка- водовозів мало, велетенські черги, вчора питну воду продавали по 5 гра. за літр
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16.04.2022 15:52 Відповісти
Бо всі попередні мери, які були фактично від "партії регіонів" перед виборами ставили по місту гарні лавочки, замість того, щоб зробити запасний водогін. Через Миколаїв протікає Інгулець і Південний Буг. Ось до чого приводить популізм. Повірили?
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16.04.2022 16:33 Відповісти
Водогону не треба, треба заповнити як завжди було раніше Кульбакінське водосховище, роботи на тиждень.
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16.04.2022 17:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=We7xDYd2BCI
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16.04.2022 17:19 Відповісти
 
 