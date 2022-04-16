Маріуполь до та після російського вторгнення: як змінилися конкретні місця у місті. ВIДЕО

З моменту початку війни Маріуполь став одним із ключових місць, де ведуться активні бойові дії між російськими та українськими військами.

За словами заступника мера Маріуполя Сергія Орлова, місто зруйноване на 80-90%. У ході бомбардувань постраждали житлові квартали та центр міста, де знаходиться драмтеатр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Видання порівняло кадри Маріуполя до початку військових дій та після.

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