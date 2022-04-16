УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13483 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
9 601 13

Маріуполь до та після російського вторгнення: як змінилися конкретні місця у місті. ВIДЕО

З моменту початку війни Маріуполь став одним із ключових місць, де ведуться активні бойові дії між російськими та українськими військами.

За словами заступника мера Маріуполя Сергія Орлова, місто зруйноване на 80-90%. У ході бомбардувань постраждали житлові квартали та центр міста, де знаходиться драмтеатр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Видання порівняло кадри Маріуполя до початку військових дій та після.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маріуполь - щит. Він наразі тримає на собі величезну кількість військ РФ, які не можуть просунутися далі, - Міноборони

Автор: 

армія (3771) Маріуполь (3231) обстріл (28486)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Боляче дивитись на сплюндровані орками українські міста... Що вже казати про тисячі загиблих громадян, чиї життя вже ніколи не повернеш і не відбудуєш.
показати весь коментар
16.04.2022 15:28
+4
Для проведения собрания с жёнами и матерями военнослужащих

155 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 30926, Владивосток) Тихоокеанского флота, с Украины до Владивосток прибыл заместитель командира по военно-политической работе подполковник Ахмедов С.
Собрание проходило в клубе воинской части и длилось больше 4 часов. В ходе собрания подполковник Ахмедов доложил реальное состояние дел в батальонных тактических группах, которые участвуют в "специальной военной операции" на территории Украины. По его словам, в 155 обр мп очень много без вести пропавших военнослужащих, надежд что они живы практически нет. Около 80% тел погибших военнослужащих не смогли забрать с района боевых действий. На сегодняшний день, потери в бригаде составляют больше 500 погибшими и безвести пропавшими
показати весь коментар
16.04.2022 15:34
+2
парашенські ублюдки
показати весь коментар
16.04.2022 16:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Боляче дивитись на сплюндровані орками українські міста... Що вже казати про тисячі загиблих громадян, чиї життя вже ніколи не повернеш і не відбудуєш.
показати весь коментар
16.04.2022 15:28 Відповісти
после этого видео нынешнему гетьману не станет ни больно,ни стыдно..
показати весь коментар
16.04.2022 15:29 Відповісти
Для проведения собрания с жёнами и матерями военнослужащих

155 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 30926, Владивосток) Тихоокеанского флота, с Украины до Владивосток прибыл заместитель командира по военно-политической работе подполковник Ахмедов С.
Собрание проходило в клубе воинской части и длилось больше 4 часов. В ходе собрания подполковник Ахмедов доложил реальное состояние дел в батальонных тактических группах, которые участвуют в "специальной военной операции" на территории Украины. По его словам, в 155 обр мп очень много без вести пропавших военнослужащих, надежд что они живы практически нет. Около 80% тел погибших военнослужащих не смогли забрать с района боевых действий. На сегодняшний день, потери в бригаде составляют больше 500 погибшими и безвести пропавшими
показати весь коментар
16.04.2022 15:34 Відповісти
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=971573073505172&id=100019574648402
показати весь коментар
16.04.2022 15:38 Відповісти
Рашисти , будьте ви прокляті разом зі своїм чортом і м'ясником ху@ ом , навіки !
За всі жахіття , які ви творите в Украіні , відповідатимите перед страшним судом і всіх вас чекає пекло !😠
показати весь коментар
16.04.2022 15:43 Відповісти
*****, кацапня поганая... ...меня в Иркутске, в 2012, в самый дорогой и центральный ресторан повели на погулять перед отъездом... -- там тараканы по столам бегали. Я , аж сфоткал -- бо 100 лет их не видел.
показати весь коментар
16.04.2022 15:49 Відповісти
показати весь коментар
16.04.2022 15:54 Відповісти
Украина сегодня Главная в мире по борьбе с фашизмом - рашизмом .
1. ВВЕСТИ УКРАИНУ в совет безопасности ООН НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ , т к она единственная знает как бороться
2. Назвать Мариуполь - главным городом ООН и построить в нем комплекс , где будут заседать все страны ( кроме московитов) в генеральной ассамблее
показати весь коментар
16.04.2022 15:59 Відповісти
будьте прокляты твари, разруху и смерти руцким миром несущие !!!!
показати весь коментар
16.04.2022 16:21 Відповісти
парашенські ублюдки
показати весь коментар
16.04.2022 16:43 Відповісти
держите в курсе..еще меньше окошко можно..?теперь такое ждет не обстреленных увы
показати весь коментар
16.04.2022 17:03 Відповісти
Це неможливо …
показати весь коментар
16.04.2022 17:29 Відповісти
Маріуполя просто немає.
показати весь коментар
16.04.2022 17:30 Відповісти
 
 