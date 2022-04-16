Місцевість біля ММК імені Ілліча в Маріуполі після російського вторгнення. ВIДЕО 21+
Журналісти Reuters побували біля металургійного комбінату імені Ілліча у Маріуполі. Обережно! Відео чутливого змісту!
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.
На кадрах видно безліч тіл загиблих.
Маріуполь перебуває у повному оточенні з початку березня. Бої за місто не припиняються.
Топ коментарі
+22 Ksenia VB
показати весь коментар16.04.2022 15:59
+18 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар16.04.2022 15:49
+12 Юрий Бойко #439729
показати весь коментар16.04.2022 15:55
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не пора ли предложить BBC поменять название службы « УКРАЇНСЬКА»
Украинцам уважуха! ...на себе испытываю регулярно...*)
Щоб у наших ворогів пір`я в роті поросло!!!
даже тела мирных жителей не убрали?
мда
асвабадители хреновы