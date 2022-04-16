Місцевість біля ММК імені Ілліча в Маріуполі після російського вторгнення. ВIДЕО 21+

Журналісти Reuters побували біля металургійного комбінату імені Ілліча у Маріуполі. Обережно! Відео чутливого змісту!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

На кадрах видно безліч тіл загиблих.

Маріуполь перебуває у повному оточенні з початку березня. Бої за місто не припиняються.

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