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Місцевість біля ММК імені Ілліча в Маріуполі після російського вторгнення. ВIДЕО 21+

Журналісти Reuters побували біля металургійного комбінату імені Ілліча у Маріуполі. Обережно! Відео чутливого змісту!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

На кадрах видно безліч тіл загиблих.

Маріуполь перебуває у повному оточенні з початку березня. Бої за місто не припиняються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маріуполь до та після російського вторгнення: як змінилися конкретні місця у місті. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) Маріуполь (3231)


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Топ коментарі
+22
а тому що не треба розмовляти кацапською, щоб світ припинив називати нас брацькими народами.
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16.04.2022 15:59
+18
А шо значит « BBC русская служба»???

не пора ли предложить BBC поменять название службы « УКРАЇНСЬКА»
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16.04.2022 15:49
+12
Особливе кожне життя українця.
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16.04.2022 15:55
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А шо значит « BBC русская служба»???

не пора ли предложить BBC поменять название службы « УКРАЇНСЬКА»
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16.04.2022 15:49 Відповісти
а тому що не треба розмовляти кацапською, щоб світ припинив називати нас брацькими народами.
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16.04.2022 15:59 Відповісти
Уже чётко все знают, что Украина не Россия! ...но скотина -- политики -- за народом не поспевают...
Украинцам уважуха! ...на себе испытываю регулярно...*)
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16.04.2022 16:05 Відповісти
Это языковое. Нефиг пыхтеть -- скажи спасибо, что оттуда инфа идёт, хоть какая актуальная.
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16.04.2022 16:02 Відповісти
тому що завод ілліча обслуговує рюзькє служба
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16.04.2022 17:18 Відповісти
бубе не забудьте показать..
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16.04.2022 15:50 Відповісти
Після Ірпіня, Бучі та Бородянки нічого особливого.
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16.04.2022 15:52 Відповісти
Особливе кожне життя українця.
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16.04.2022 15:55 Відповісти
а гудок рудий все далі гуде... пора якогось когигувальника(цю) прищемити за ДУЖЕБОЛИТЬ і нехай влуплять по важкою працею награбованому...
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16.04.2022 15:55 Відповісти
по палацах, не по виробництвах,ми й так багато втратили..
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16.04.2022 15:58 Відповісти
Боже, та що ж це робиться?!!
Щоб у наших ворогів пір`я в роті поросло!!!
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16.04.2022 16:06 Відповісти
А це ж яким чином журналшлюхи Reuters там побували? Хто їх туди пускав?
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16.04.2022 16:13 Відповісти
объясните назачем так долбать русскоязычный город. подтверждение тому что как бы вы не любили тютчева, для орков вы никто. они и сами не знают кто такой тютчев
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16.04.2022 16:31 Відповісти
Де Ілліч, там мавзолей.
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16.04.2022 17:21 Відповісти
это они его так захватали?
даже тела мирных жителей не убрали?
мда
асвабадители хреновы
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16.04.2022 17:45 Відповісти
 
 