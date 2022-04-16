"Русский мир" прийшов у Маріуполь: зруйнований мікрорайон Східний. Будинки наскрізь пробиті, під завалами - загиблі. ВIДЕО
З'явилося відео руйнацій мікрорайону Східний у Маріуполі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Маріуполь - зруйнований мікрорайон "Східний". Будинки наскрізь пробиті, під завалами - загиблі. Так на думку окупанта, виглядає "визволення". Рашисти самі знімають на відео свої воєнні злочини для Гаазького суду. Збирають компромат на себе, хизуючись тим, що "своїх не кидають". Просто в них кидають смертоносними бомбами та розстрілюють із "Градів". Нелюди та справжні фашисти", - так коментує це відео Маріупольська міська рада.
Топ коментарі
+9 ODNAKO
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...от точно -- от Совка -- даже патриотический генофонд пострадал...
СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ !!!
well - I know the answer.
смыщки в сторону. а тепер статистика. вибори в верховну раду 2019. опзж 67 процентів. партія шарія тоже дофіга. співпадіння не думаю.
100% что половина населения если путин прекратил бы войну - начнет замиряться, типо - это все политики, главное что против Муссолини дидывместеваивале.
задолбали твари совковые со своими фошистами чесслово. Попа римский опять же завизжит и совки сразу захотят "шашлыки на границе", "этаБайденнаспассорил".