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Новини Відео Війна
16 115 20

"Русский мир" прийшов у Маріуполь: зруйнований мікрорайон Східний. Будинки наскрізь пробиті, під завалами - загиблі. ВIДЕО

З'явилося відео руйнацій мікрорайону Східний у Маріуполі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Маріуполь - зруйнований мікрорайон "Східний". Будинки наскрізь пробиті, під завалами - загиблі. Так на думку окупанта, виглядає "визволення". Рашисти самі знімають на відео свої воєнні злочини для Гаазького суду. Збирають компромат на себе, хизуючись тим, що "своїх не кидають". Просто в них кидають смертоносними бомбами та розстрілюють із "Градів". Нелюди та справжні фашисти", - так коментує це відео Маріупольська міська рада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маріуполь до та після російського вторгнення: як змінилися конкретні місця у місті. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) Маріуполь (3231)


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Топ коментарі
+9
80% населення РФ підтримують війну проти України, 15% мовчать, 5% не згодні... звідки там партизани?
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16.04.2022 16:21
+5
кацапській мір, звільняють окуповані території від людей, грабують, вбивають, залишають лише руїни, створюють концентраційні табори. Потрібна партизанська війна на їх території.
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16.04.2022 16:14
+5
Освобождайте быстрее Мариуполь , чтобы орки не спрятали следы военных преступлений
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16.04.2022 17:00
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скажите бубе,шо пиара круче,чем нагнуть жыдоугрофиннобурятов в марике,просто нэ иснуйе...
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16.04.2022 16:08 Відповісти
Задолбали вы своими "фашистами" -- коммуняки грёбаные!
...от точно -- от Совка -- даже патриотический генофонд пострадал...
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16.04.2022 16:13 Відповісти
кацапській мір, звільняють окуповані території від людей, грабують, вбивають, залишають лише руїни, створюють концентраційні табори. Потрібна партизанська війна на їх території.
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16.04.2022 16:14 Відповісти
80% населення РФ підтримують війну проти України, 15% мовчать, 5% не згодні... звідки там партизани?
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16.04.2022 16:21 Відповісти
5% тих хто проти, це багато для цієї мети
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16.04.2022 16:36 Відповісти
іпануйті...
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16.04.2022 16:37 Відповісти
Тільки знищення того виродського утворення , недокраїни , яке називається зараз рф , як би воно не називалося . Чи замало 4х сторіч вбивств , катувань , переселень та голодоморів ? Хіба ця біда прийшла вперше ?
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16.04.2022 19:07 Відповісти
Це стало зрозуміло після того як відвели війська від Києва, стандартна тактика РФ, яка спрацювала в Сирії, будуть потихеньку просуватись вперед, оточувати міста і повністю руйнувати градами та артою...
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16.04.2022 16:19 Відповісти
В Сирии натренировались , ЦУКИ кацапские
СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ !!!
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16.04.2022 17:02 Відповісти
ну ниччо...буба любыть морэ..
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16.04.2022 16:21 Відповісти
Should U.S veterans join the fight in Ukraine?
well - I know the answer.
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16.04.2022 16:28 Відповісти
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16.04.2022 16:29 Відповісти
а кто это зделал. квн галустян.
смыщки в сторону. а тепер статистика. вибори в верховну раду 2019. опзж 67 процентів. партія шарія тоже дофіга. співпадіння не думаю.
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16.04.2022 16:40 Відповісти
жорин пишет что сепарское видео значит и группа сепарская и кинул в бан ...урод..
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16.04.2022 16:46 Відповісти
где ж там теперь шашлыки жарить
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16.04.2022 16:55 Відповісти
Освобождайте быстрее Мариуполь , чтобы орки не спрятали следы военных преступлений
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16.04.2022 17:00 Відповісти
Звичайний рашизм.
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16.04.2022 17:26 Відповісти
"Русский мир" он такой...
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16.04.2022 17:45 Відповісти
Нельзя ждать пока руцкий мир придет, его нужно уничтожать в зародыше на территории самой русни
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16.04.2022 20:37 Відповісти
быдло совковое эта рада, это типо фошисты самое большее делали тут, да? и днепрогэс взорвал лично Муссолини и Крещатик и голодоморы делал, да, дебилы?
100% что половина населения если путин прекратил бы войну - начнет замиряться, типо - это все политики, главное что против Муссолини дидывместеваивале.
задолбали твари совковые со своими фошистами чесслово. Попа римский опять же завизжит и совки сразу захотят "шашлыки на границе", "этаБайденнаспассорил".
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17.04.2022 07:39 Відповісти
 
 