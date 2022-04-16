"Русский мир" прийшов у Маріуполь: зруйнований мікрорайон Східний. Будинки наскрізь пробиті, під завалами - загиблі. ВIДЕО

З'явилося відео руйнацій мікрорайону Східний у Маріуполі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Маріуполь - зруйнований мікрорайон "Східний". Будинки наскрізь пробиті, під завалами - загиблі. Так на думку окупанта, виглядає "визволення". Рашисти самі знімають на відео свої воєнні злочини для Гаазького суду. Збирають компромат на себе, хизуючись тим, що "своїх не кидають". Просто в них кидають смертоносними бомбами та розстрілюють із "Градів". Нелюди та справжні фашисти", - так коментує це відео Маріупольська міська рада.

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