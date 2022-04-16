УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10154 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
35 263 156

Медведчук згоден на обмін та видачу в РФ, - Марченко звернулась до Путіна. ВIДЕО

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко звернулась до президента РФ Путіна з проханням допомогти в обміні її чоловіка.

Про це вона повідомила в черговому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Звертаюсь до вас з проханням про допомогу в обміні мого чоловіка. ... Медведчук дав згоду на обмін і видачу на територію РФ у разі досягнення українською та російською сторонами відповідних домовленостей", - сказала вона.

Також читайте: Медведчука відправили під арешт без права внесення застави

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) обмін (1157) путін володимир (23854) Марченко Оксана (146)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+80
тільки на Весь Маріуполь!
показати весь коментар
16.04.2022 20:40
+61
тільки в обмін на хлопців з Маріуполя
показати весь коментар
16.04.2022 20:40
+38
Мінять, але винятково на Маріуполь!
показати весь коментар
16.04.2022 20:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
пішла. **** *****!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
16.04.2022 21:04 Відповісти
не смій таке бажати суці, їй сподобається...
показати весь коментар
16.04.2022 21:28 Відповісти
Умова має бути така: кацапи дають вийти з оточення захисникам Маріуполя зі зброєю,а також бажаючим цивільним. Після повного і завершеного виходу віддамо медведчука. Якщо щось піде не так-медведчука буде повішено публічно в Києві,як військового злочинця.
показати весь коментар
16.04.2022 21:04 Відповісти
Папіломниця
показати весь коментар
16.04.2022 21:05 Відповісти
Полоумниця
показати весь коментар
16.04.2022 22:27 Відповісти
під)(уйловниця.
показати весь коментар
16.04.2022 22:27 Відповісти
помойница
показати весь коментар
16.04.2022 22:54 Відповісти
Медведчук це один із найцінніших свідків в Гаагському трибуналі над фашистським режимом путіна і над росією! Його не можна видавати!
показати весь коментар
16.04.2022 21:06 Відповісти
вангую що до Гааги він не доживе. Ні у нас ні на расеі
показати весь коментар
16.04.2022 23:13 Відповісти
Если политический руководитель не осудив это тело по статье о госизмене отдаст его в рыфу, то после войны, когда ограничения по запрещённым партиям тот же политический руководитель снимет - то это тело займёт достойное место в ВР Украины.
показати весь коментар
16.04.2022 21:08 Відповісти
Та шо он ей, никакэого вибратора не оставил?
показати весь коментар
16.04.2022 21:11 Відповісти
Скільки ще нас будуть годувати мордою цієї хвойди на українських каналах.
Мертвечуку прострелити коліна, плечі, видалити всі зуби й відпустити.
Хай повзає по вулицях.
показати весь коментар
16.04.2022 21:11 Відповісти
І на потіху кєнтам по камері його ще віддати)))
показати весь коментар
16.04.2022 21:30 Відповісти
Цю кончену думочку,шлюшку кремлівську,ніхто не буде слухати в Україні
показати весь коментар
16.04.2022 21:12 Відповісти
Ой, ой, ой. Багато хто в Україні не хоче, що Медвечук заговорив. Тож будемо спостерігати заламування рук і надривні голоси про необхідність обміну. Як з Цемахом.
показати весь коментар
16.04.2022 21:48 Відповісти
почему до сих пор нет закона о лишении гражданства таких особей (человекообразных)??? в наше время это необходимо, а то чуть что то орут я громадянин...
показати весь коментар
16.04.2022 21:13 Відповісти
но эффектнее конечно же было бы(...вздер...нуть) публично...99% никто бы и не возразил...ну это конечно же моё личное мнение...(а фигли то тысячи загиблих мирных громадян - этож ни о чём...)...
показати весь коментар
16.04.2022 21:18 Відповісти
Відьма задовбала. Я так лякаюсь, коли бачу її морду ліца з новим дзьобом, капець, яке воно страшне.

Змінила зовнішність для нового життя та щось пішло не так.
показати весь коментар
16.04.2022 21:23 Відповісти
New CaІеdоnіа * зовнішньо переміщена особа@CaIedonia_sI
https://twitter.com/CaIedonia_sI/status/1515386956225683456 1 ч

Если Марченко хочет запугать Джонсона, Эрдогана, Принца Саудовской Аравии своими видео - то не такая она и страшная после очередной пластики. Хотя, конечно уже не торт
показати весь коментар
16.04.2022 22:08 Відповісти
про ***** забыл
показати весь коментар
16.04.2022 22:57 Відповісти
И дураку понятно что он згоден на побег в мордор! Не згоден толко народ Украины!
показати весь коментар
16.04.2022 21:26 Відповісти
На концерт до Кобздона цю почвару.
показати весь коментар
16.04.2022 21:26 Відповісти
Ще б до Гундяя звернулася би.
показати весь коментар
16.04.2022 21:27 Відповісти
Что это за транс? У старой жены была короткая верхняя губа, что бесило, а этот вообще пистец.
показати весь коментар
16.04.2022 21:28 Відповісти
це -жертва пластичної хірургії початку 21 століття.
показати весь коментар
16.04.2022 22:30 Відповісти
Да скорее всего, она просто по жизни, - жертва пьяной акушерки.
показати весь коментар
16.04.2022 23:09 Відповісти
За всю промову ( майже 2 хвилини) це зомбi жодного разу не моргнуло!
показати весь коментар
16.04.2022 21:28 Відповісти
Напевно надто сильно жопу підтягнули.
😁
показати весь коментар
16.04.2022 22:36 Відповісти
Под дулом автомата сильно не поморгаешь..
показати весь коментар
16.04.2022 23:03 Відповісти
В связи с проблемами на рынке недвижимости в россии, поселить на одну жилплощадь вместе с Януковичем.
показати весь коментар
16.04.2022 21:33 Відповісти
Лучше с Кобзоном
показати весь коментар
16.04.2022 21:37 Відповісти
Аксана, маладєц!!! Забірайтє сваєво сранава мєртвєчука, тільки поверніть наших хлопців та дівчат, а також цивільних!!!! І забуттє пра нас, і нє думайтє вазвращацца!....і на паслєдак - падумайтє о свайом внєшнєм відє - ви жє жєнщіна....
показати весь коментар
16.04.2022 21:39 Відповісти
поменяет на 10 бомжей и 5 таксистов, как было в 2019? только на гарантированный коридор для всех бойцов Мариуполя!!!
показати весь коментар
16.04.2022 21:41 Відповісти
Меняем на Ленина
показати весь коментар
16.04.2022 21:47 Відповісти
а там його не посадять?))) там ще й завалити можуть)))
показати весь коментар
16.04.2022 21:54 Відповісти
Не люблю ображати тварин, бо люблю їх - котиків, собак, їжачків і коней. А тому назву цих двох (крім *****), про кого стаття - падлюки. І шановні панове журналісти перестаньте піарити цю гидоту. Вони не варті того, щоб про них навіть згадувати. Ну хіба що коли буде "Встати суд іде", а потім "Іменем України ........ довічне ув'язнення......оскарженню не підлягає."
показати весь коментар
16.04.2022 21:55 Відповісти
Тьху гидота яка. Клята потвора. Жертва пластики з МПЦ мозку.
показати весь коментар
16.04.2022 21:57 Відповісти
Треба щоб ця падла здохла за невідомих обставин
показати весь коментар
16.04.2022 22:07 Відповісти
Медведчук - враг государства Украина. Медведчук - главный апологет русского мира в Украине, экстремист, сепаратист, предатель и коллаборант. И если менять его, то только на что-то такое же ценное, например на "зеленый коридор" с гарантиями для всех пацанов в Мариуполе.
А раскукарекавшаяся Оксана из "паломницы" может стать "подельницей")
показати весь коментар
16.04.2022 22:08 Відповісти
Не може, а повинна стати, бо і на неї зареєстровані підприємств
показати весь коментар
16.04.2022 22:53 Відповісти
Обмінний курс 1 на 1000
показати весь коментар
16.04.2022 22:20 Відповісти
Причем мертвечука выдавать по частям
показати весь коментар
16.04.2022 23:36 Відповісти
"Жена декабриста", блин.))) Мне кажется она к мужу в застенок хочет.) За 2 минуты себе срок может наговорить.)))
показати весь коментар
16.04.2022 22:24 Відповісти
Ніколи не писав коментарів,але вчора додзвонився товариш з Маріуполя,поранений,і я бачу тільки один варіант- всі наші військові які знаходяться там-
на кума *****,інші варіанти не повинні розглядатись.
показати весь коментар
16.04.2022 22:44 Відповісти
Надувна кукла мертветчука, хто тебе питає? Він згоден, а хто його питає!!!
показати весь коментар
16.04.2022 22:52 Відповісти
Да.... У Зеленского требовала и чуть ли ни ногами на него топала , а к путину- прямо в глубоком реверансе, при єтом віразив глубокую ненависть к Украине..
показати весь коментар
16.04.2022 22:54 Відповісти
Курва дурна іди в бордель працювати. Там прибиральниць не вистачає.
показати весь коментар
16.04.2022 23:14 Відповісти
Оу, навіть дружина не вірить в справедливість судового процесу за участю Віктора Медведчука. Тобто суд над Стусом, в судовому процесу якого приймав участь Віктор Медведчук, по словам його дружини "не справедливий". Як і в інших судових процесах.
показати весь коментар
16.04.2022 23:22 Відповісти
Дружина медведчука так заметушилась, тому що віктор медведчук не довірив їй доступ до своїх рахунків. Але це не гроші медведчука, це російські гроші на створення п'ятої колони в Україні. Аналогічно фірташ під кремлівським керівництвом мав фактично безлімітний кредит в газпромбанку на скупівлю стратегічних українських підприємств.
показати весь коментар
16.04.2022 23:51 Відповісти
Хай бере кума і приїджає за чоловіком, а потім він їх виведе мінними полями.
показати весь коментар
17.04.2022 00:17 Відповісти
Еволюція паломниці

показати весь коментар
17.04.2022 00:35 Відповісти
Гроші розкрадав які йому давала москва , так що питання повернення до орди дуже спірне . Можливо якщо би був хтось другий на місці так би зробив більшк шкоди Україні
показати весь коментар
17.04.2022 00:41 Відповісти
Оксана Марченко задала новый тренд.

https://twitter.com/i/status/1515381800159358983
показати весь коментар
17.04.2022 01:22 Відповісти
Чи воно дурне? Його ж "утилізують" відразу.

"Витя, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст.....только "ПАКЕТ"
показати весь коментар
17.04.2022 01:49 Відповісти
Раньше я был о ней лучшего мнения. Но как только было затронуто "свое" так сразу и попрошайничать начала. А о бомбежках городов Украины НИ СЛОВА!!! Пусть идет вслед за русским кораблем (или как "истинная жена декабриста" в ссылку с мужем!!!).
показати весь коментар
17.04.2022 02:08 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 