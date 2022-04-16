Медведчук згоден на обмін та видачу в РФ, - Марченко звернулась до Путіна. ВIДЕО

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко звернулась до президента РФ Путіна з проханням допомогти в обміні її чоловіка.

Про це вона повідомила в черговому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Звертаюсь до вас з проханням про допомогу в обміні мого чоловіка. ... Медведчук дав згоду на обмін і видачу на територію РФ у разі досягнення українською та російською сторонами відповідних домовленостей", - сказала вона.

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