Медведчук згоден на обмін та видачу в РФ, - Марченко звернулась до Путіна. ВIДЕО
Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко звернулась до президента РФ Путіна з проханням допомогти в обміні її чоловіка.
Про це вона повідомила в черговому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Звертаюсь до вас з проханням про допомогу в обміні мого чоловіка. ... Медведчук дав згоду на обмін і видачу на територію РФ у разі досягнення українською та російською сторонами відповідних домовленостей", - сказала вона.
Топ коментарі
+80 Paul Foxen
показати весь коментар16.04.2022 20:40
+61 Максім ХОЙ #398010
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+38 Al-Goritm Ain-Moment
показати весь коментар16.04.2022 20:40
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Мертвечуку прострелити коліна, плечі, видалити всі зуби й відпустити.
Хай повзає по вулицях.
Змінила зовнішність для нового життя та щось пішло не так.
https://twitter.com/CaIedonia_sI/status/1515386956225683456 1 ч
Если Марченко хочет запугать Джонсона, Эрдогана, Принца Саудовской Аравии своими видео - то не такая она и страшная после очередной пластики. Хотя, конечно уже не торт
😁
А раскукарекавшаяся Оксана из "паломницы" может стать "подельницей")
на кума *****,інші варіанти не повинні розглядатись.
https://twitter.com/i/status/1515381800159358983
"Витя, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст.....только "ПАКЕТ"