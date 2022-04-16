Головнокомандувач ВМС Росії Євменов зустрівся з моряками, яких видають за залишки екіпажу потопленого крейсеру "Москва". ВIДЕО

Пресслужба міноборони РФ оприлюднила інформація, про те, що головнокомандуючий адмірал ВМФ Росії Микола Євменов і командування Черноморським флотом РФ провели зустріч з екіпажем потопленого ракетного крейсера "Москва" в Севастополі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське міноборони.

Зазначається, що адмірал Микола Євменов довів екіпажу крейсера, що офіцери, мичмани і матроси продовжують службу у військово-морському флоті.

Традиції гвардейського ракетного крейсера "Москва" будуть бережно збережені та продовжені, оскільки це все часи було прийнято у військо-морському флоті.

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