"Что им сделал этот 12-летний мальчик?": Медики рятують поранених внаслідок обстрілу Харкова російськими окупантами. ВIДЕО
Вночі та вранці 16 квітня Росія знову обстріляла ракетами Харків. Удару було завдано по вуличному ринку, двоє людей загинули, 32 поранені.
Про це йдеться в сюжеті "Нового времени", інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+27 Денис Коновалов #376331
показати весь коментар16.04.2022 21:27
+16 olele
показати весь коментар16.04.2022 21:30
+14 Garry Grant
показати весь коментар16.04.2022 21:32
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але в Канаді цього не знають .
кацапня просто любить вбивати.
На первом снимке - волонтер, участвующий в эксгумации тел из братской могилы в Буче, где произошли массовые убийства, от которых содрогнулся весь мир. Его лицо выражает весь ужас увиденного.
На второй фотографии - футболки, которые продаются в Российской Федерации. На них присутствует надпись "РеZня в Буче. Можем поVторить".
И мое мнение, это их и бесит, они видят, что все другие народы имеют свои национальные государства, а они ненавидят друг друга и живут как пауки в банке (пример чеченцы и россияне).
Кияни , галичани , усе Правобережжя таких риторичних питань вже давно не задають ...