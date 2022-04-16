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"Что им сделал этот 12-летний мальчик?": Медики рятують поранених внаслідок обстрілу Харкова російськими окупантами. ВIДЕО

Вночі та вранці 16 квітня Росія знову обстріляла ракетами Харків. Удару було завдано по вуличному ринку, двоє людей загинули, 32 поранені.

Про це йдеться в сюжеті "Нового времени", інформує Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти знову обстріляли Харків, одна особа загинула, двох поранено, - Терехов

Автор: 

обстріл (28596) Харків (5613)


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Топ коментарі
+27
Мрію, щоб все це прийшло у КОЖНЕ мацкаляче селище, помножене на сто разів
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16.04.2022 21:27
+16
великодня марка з Канади

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16.04.2022 21:30
+14
Подобные вопросы-просто сотрясание воздуха. А что такого гитлеровцам сделали миллионы тех,кого в Освенциме отправили в крематорий? Давно пора осознать факт,что на Украину напал нацизм в самых гнусных его проявлениях. Рашизм.
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16.04.2022 21:32
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Він їм заважає жити.
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16.04.2022 21:26 Відповісти
Мрію, щоб все це прийшло у КОЖНЕ мацкаляче селище, помножене на сто разів
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16.04.2022 21:27 Відповісти
великодня марка з Канади

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16.04.2022 21:30 Відповісти
На превеликий жаль , в Україні нема такої кількості автоматичних гвінтівок М-16 , які неможливо ні з чим переплутати (особливо для того , хто надцять років її тримав у руках) .
Але в Канаді цього не знають .
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16.04.2022 21:59 Відповісти
Где купить марку?
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16.04.2022 22:18 Відповісти
я з Харкова,виникає питання де ППО? Розумію вчора градами накрили мій ХТЗ.Але сьогодні це ракета? ППо взагалі немає? Все кругом Києва зібрано?
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16.04.2022 21:31 Відповісти
Його давно в Харкові немає
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16.04.2022 21:34 Відповісти
ты харьковчанин...?
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16.04.2022 22:20 Відповісти
Не зібрано, а закуплено і поставлено вашим "баригою"
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16.04.2022 21:56 Відповісти
а шо їм зробила Україна? - та нічого...
кацапня просто любить вбивати.
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16.04.2022 21:31 Відповісти
РФ - страна выродков. 2 фото - о двух разных мирах. О мире адекватного и сочувствующего человека и о мире мразей и убийц!"
На первом снимке - волонтер, участвующий в эксгумации тел из братской могилы в Буче, где произошли массовые убийства, от которых содрогнулся весь мир. Его лицо выражает весь ужас увиденного.
На второй фотографии - футболки, которые продаются в Российской Федерации. На них присутствует надпись "РеZня в Буче. Можем поVторить".
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16.04.2022 21:32 Відповісти
20тыс.кацапских трупов. Так кто кого режет, интересно? Полностью обезумевшие племя тварей🤦
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16.04.2022 21:35 Відповісти
Ну якби у нас в Маріуполі тільки 20 тисяч вбитих цивільних...
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16.04.2022 21:56 Відповісти
свиноцабаки мастера воевать против мирных...
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16.04.2022 22:49 Відповісти
Подобные вопросы-просто сотрясание воздуха. А что такого гитлеровцам сделали миллионы тех,кого в Освенциме отправили в крематорий? Давно пора осознать факт,что на Украину напал нацизм в самых гнусных его проявлениях. Рашизм.
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16.04.2022 21:32 Відповісти
Это силовое принуждение любить русских нацистов. Психологическое оружие. Вместо любви оккупант должен быть уничтожен, а нация русские должна прекратить свое существование как нация нацистов и фашистов в одном лице. Это будет самый адекватный ответ украинцев и всего мирового сообщества. Не уничтожить рашку, а уничтожить именно русских и не обязательно их уничтожать физически - мир должен просто не воспринимать нацию русских как таковую.
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16.04.2022 21:32 Відповісти
Никакой нации русских и не существует. Ну кроме политической нации, придуманой роспропагандой. Почитайте википедию. Под определение русских попадают потомки славян на европейской части рф. Это от силы 10% населения рахи. При чем тут уральцы, сибиряки, татары и прочие буряты вообще не понятно.
И мое мнение, это их и бесит, они видят, что все другие народы имеют свои национальные государства, а они ненавидят друг друга и живут как пауки в банке (пример чеченцы и россияне).
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17.04.2022 07:30 Відповісти
русские = нацисты. Это не нация, это принадлежность огромной группы лиц к нацистским традициям. Эта нация должна быть запрещенной во всем мире как и Игил
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16.04.2022 21:34 Відповісти
что сделал мальчик? он имел наглость родится украинцем...
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16.04.2022 21:35 Відповісти
важливо. Италия та Румуния закрили свои порти для суден повязаних з москалями.
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16.04.2022 21:41 Відповісти
Типове питанння в Харкові для тих , хто там надцять років голосував за Ригоблювотину, а потім за Жопу й різних шаріїв ... а 24 лютого просинувся в іншій реалії !

Кияни , галичани , усе Правобережжя таких риторичних питань вже давно не задають ...
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16.04.2022 22:03 Відповісти
Да ничего никто им не сделал. Это просто племя конченных, озверевших выродков, не имеющих никакого права на существование на этой планете ...
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16.04.2022 22:26 Відповісти
 
 