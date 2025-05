Йди додому і чекай запрошення на безкоштовну поїздку до Гааги, - Резніков звернувся до російських окупантів. ВIДЕО

Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до російських окупантів та порадив їм повертатись додому.

Про це очільник Міноборони повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

Свою заяву в міністр супроводив відеорядом на тему крейсеру "Москва".

"Йди за москвою... або будь розумним і йди додому. І чекай запрошення на безкоштовну поїздку до Гааги. Це можливість зараз або ніколи, яка буває раз у житті. Будь розумним - іди додому", - написав Резніков.

Follow the moskva... or be smart and go home. And wait for an invitation for a free trip to the Hague.



It is a now-or-never, once-in-a-lifetime opportunity. Don't miss it.



Be smart - go home.



Music by @scorpions pic.twitter.com/X5iCm2XfAt