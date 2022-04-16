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Йди додому і чекай запрошення на безкоштовну поїздку до Гааги, - Резніков звернувся до російських окупантів. ВIДЕО

Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до російських окупантів та порадив їм повертатись додому.

Про це очільник Міноборони повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

Свою заяву в міністр супроводив відеорядом на тему крейсеру "Москва".

"Йди за москвою... або будь розумним і йди додому. І чекай запрошення на безкоштовну поїздку до Гааги. Це можливість зараз або ніколи, яка буває раз у житті. Будь розумним - іди додому", - написав Резніков.

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Follow the moskva... or be smart and go home. And wait for an invitation for a free trip to the Hague.

It is a now-or-never, once-in-a-lifetime opportunity. Don't miss it.

Be smart - go home.

Music by @scorpions pic.twitter.com/X5iCm2XfAt

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 16, 2022

Автор: 

Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+12
Моё поколение помнит эту песню как символ распада СССР, символ, как нам тогда казалось, свободы. Помним "игровые автоматы по 15 копеек" той эпохи тоже.
Россияне тогда упустили шанс быть свободными, выбрали рабство. Украинцы никогда не будут рабами, никогда не простят русским Бучу, Краматорск, Мариуполь.
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16.04.2022 23:03
+11

У Фінляндії невідомі активісти записали відповідь на відео, зняте в Росії, про нібито пересування воєнної техніки під фінським кордоном.

https://t.me/informnapalm/7253

Фіни на відео зняли колону з п'яти тракторів, які їдуть у напрямку Санкт-Петербурга.
Оператор наприкінці бере у кадр та наближує дорожній знак, на якому можна бачити відстань до Петербурга та до прикордонного пункту пропуску Ваалімаа.

"Тракторні війська України вже стали всесвітнім брендом. Фінляндія ще не вступила в НАТО, але вже взяла на озброєння український досвід", - написали під відео.
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16.04.2022 22:58
+10
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16.04.2022 22:58
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непогано сказано.
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16.04.2022 22:55 Відповісти
Але навряд чи дєрєвєнскіє орки володіють піндосським нарєчієм...
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16.04.2022 23:46 Відповісти
пане Резніков.
орки, які не вірять в Бога
в правду
в людяність.
в цінності.
але свято вірять в *****
Вас, нас, не зрозуміють як що навіть і почують.
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16.04.2022 22:56 Відповісти
покажите кацапам какие тюремные камеры в Европе а лучше в Норвегии там и любимые деликатесы русских - унитазы есть и спортзал и плазменный телевизор с интернетом и ipad - такого вы за всю свою бомжацкую жизнь не увидите так что - русиш зольдатен стафайся !
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17.04.2022 01:58 Відповісти
Для рузге солдат Гаага - это возможность свалить из убогой свинособакии в цивилизацию. В нидерландской тюрьме лучше чем в Алейске и прочих дыр рф, откуда родом рашкинские солдаты.
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16.04.2022 22:58 Відповісти
А компот , то есть парад ? Из гробов
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16.04.2022 22:58 Відповісти
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16.04.2022 22:58 Відповісти

У Фінляндії невідомі активісти записали відповідь на відео, зняте в Росії, про нібито пересування воєнної техніки під фінським кордоном.

https://t.me/informnapalm/7253

Фіни на відео зняли колону з п'яти тракторів, які їдуть у напрямку Санкт-Петербурга.
Оператор наприкінці бере у кадр та наближує дорожній знак, на якому можна бачити відстань до Петербурга та до прикордонного пункту пропуску Ваалімаа.

"Тракторні війська України вже стали всесвітнім брендом. Фінляндія ще не вступила в НАТО, але вже взяла на озброєння український досвід", - написали під відео.
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16.04.2022 22:58 Відповісти
Моё поколение помнит эту песню как символ распада СССР, символ, как нам тогда казалось, свободы. Помним "игровые автоматы по 15 копеек" той эпохи тоже.
Россияне тогда упустили шанс быть свободными, выбрали рабство. Украинцы никогда не будут рабами, никогда не простят русским Бучу, Краматорск, Мариуполь.
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16.04.2022 23:03 Відповісти
Согласен полностью ….
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16.04.2022 23:19 Відповісти
Хм...тебя не слышно было пару недель! Ты где был?
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16.04.2022 23:12 Відповісти
Резников, к чему эти понты..!? Ты к кацапской быдломассе обращаешься на английском ?
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16.04.2022 23:43 Відповісти
Тут розрахунок на більш навчених орків. Типу якщо знає англ мову то знає про Гаагу
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17.04.2022 05:38 Відповісти
Резніков явно не у захопленні від перебуванні в групі договорняків з бгятьямі, і намагається наговорити, щоб свинособаки вимагали його виключення
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17.04.2022 12:12 Відповісти
 
 