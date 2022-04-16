Йди додому і чекай запрошення на безкоштовну поїздку до Гааги, - Резніков звернувся до російських окупантів. ВIДЕО
Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до російських окупантів та порадив їм повертатись додому.
Про це очільник Міноборони повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
Свою заяву в міністр супроводив відеорядом на тему крейсеру "Москва".
"Йди за москвою... або будь розумним і йди додому. І чекай запрошення на безкоштовну поїздку до Гааги. Це можливість зараз або ніколи, яка буває раз у житті. Будь розумним - іди додому", - написав Резніков.
Follow the moskva... or be smart and go home. And wait for an invitation for a free trip to the Hague.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 16, 2022
It is a now-or-never, once-in-a-lifetime opportunity. Don't miss it.
Be smart - go home.
Music by @scorpions pic.twitter.com/X5iCm2XfAt
Топ коментарі
+12 Walter Stolyar #514603
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+11 Вася Шевченко #371210
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+10 Sophia-Maria Duglass
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орки, які не вірять в Бога
в правду
в людяність.
в цінності.
але свято вірять в *****
Вас, нас, не зрозуміють як що навіть і почують.
У Фінляндії невідомі активісти записали відповідь на відео, зняте в Росії, про нібито пересування воєнної техніки під фінським кордоном.
https://t.me/informnapalm/7253
Фіни на відео зняли колону з п'яти тракторів, які їдуть у напрямку Санкт-Петербурга.
Оператор наприкінці бере у кадр та наближує дорожній знак, на якому можна бачити відстань до Петербурга та до прикордонного пункту пропуску Ваалімаа.
"Тракторні війська України вже стали всесвітнім брендом. Фінляндія ще не вступила в НАТО, але вже взяла на озброєння український досвід", - написали під відео.
Россияне тогда упустили шанс быть свободными, выбрали рабство. Украинцы никогда не будут рабами, никогда не простят русским Бучу, Краматорск, Мариуполь.