"Армия выполнила свои задачи! Хватит!": Російські пропагандисти починають просувати тези про закінчення війни. ВIДЕО
Кремлівські пропагандисти намагаються списати поразки армії РФ на те, що "население более продвинуто в обращении с оружием".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+88 оззи
показати весь коментар16.04.2022 22:58
+87 Захар Птах
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+81 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар16.04.2022 23:00
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Це перші ефірні "мыПобедили"
Далі буде...)))
Почему разрешили снимать там, и делать такие сюжеты - непонятно.