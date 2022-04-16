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"Армия выполнила свои задачи! Хватит!": Російські пропагандисти починають просувати тези про закінчення війни. ВIДЕО

Кремлівські пропагандисти намагаються списати поразки армії РФ на те, що "население более продвинуто в обращении с оружием".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Автор: 

пропаганда (2807) росія (65316)


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Топ коментарі
+88
получили по рогам. олени ***.
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16.04.2022 22:58
+87
В них немає мозгов.
Це методичка, яку спускають згори.
І це дуже добре, але розслаблятися не потрібно...
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16.04.2022 23:05
+81
Вот куда фсб смотрит? Собрались в студии у соловьиного помета нац.предатели, понимаш! Всех арестовать немедленно!
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16.04.2022 23:00
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"Бензоколонка" починає здихати)))
Це перші ефірні "мыПобедили"
Далі буде...)))
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17.04.2022 02:05 Відповісти
Путин поставил задачу: зрелищно получить пихвулей и отползти.
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17.04.2022 03:49 Відповісти
"героически" сливаются вслед за кораблем
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17.04.2022 07:27 Відповісти
ВСЕ ЯСНО - ЗАКОНЧИЛОСЬ ПУШЕЧНОЕ МЯСО! ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ!
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17.04.2022 08:06 Відповісти
Я бы не расслаблялся.Путиноиды любят поиграть в свои дебильные игры
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17.04.2022 08:25 Відповісти
тупые пропагандисты с промытыми мозгами нажрались путинской блевотины уже и незнают что с ними происходи
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17.04.2022 08:40 Відповісти
на 43-й день 1+1 решили снять сюжет о бронетанковом заводе в Киеве, после чего туда прилетели ракеты русни, в результате обстрела здание было разрушено, есть жертвы.
Почему разрешили снимать там, и делать такие сюжеты - непонятно.
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17.04.2022 08:46 Відповісти
Так ведь Коломойский - патриот.
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17.04.2022 10:35 Відповісти
расслабляться рано.враг готовит новый удар по УКРАИНЕ.
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17.04.2022 11:51 Відповісти
Постепенно будут сдавать назад.
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17.04.2022 16:47 Відповісти
Ну если заданием было усраться, то тогда армия таки решила задачи
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17.04.2022 21:14 Відповісти
Мрази ************!! Гвозди им во все места,особенно в языки! Тьфу на них!!
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17.04.2022 21:54 Відповісти
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