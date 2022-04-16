"Армия выполнила свои задачи! Хватит!": Російські пропагандисти починають просувати тези про закінчення війни. ВIДЕО

Кремлівські пропагандисти намагаються списати поразки армії РФ на те, що "население более продвинуто в обращении с оружием".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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