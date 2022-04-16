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Не було ще жодного дня від початку блокади Маріуполя, щоб ми не шукали рішень для порятунку наших людей, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський наголосив, що для деблокади Маріуполя потрібна допомога західних партнерів, зокрема важкою зброєю.

Про це у відеозверненні повідомив глава держави, інформує Цензор.НЕТ.

Також читайте: В зоні ООС та Маріуполі нова зброя потрібна якомога швидше, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23923)


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Топ коментарі
+34
як так вийшло що з півострова Крим на материкову частину України так легко зайшли орки, Санич?
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16.04.2022 23:41
+30
Командири Азову стверджують, що ти два тижні відмовлявся з ними спілкуватись, отєц_нації.
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16.04.2022 23:45
+28
Я был в Мариуполе до 17 марта это был ад . Могу сказать одно если бы было ПВО хер бы они взяли город !!!!!!!!! Отсюда вопрос почему в городе и окресностях не было нормального ПВО
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16.04.2022 23:40
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Я был в Мариуполе до 17 марта это был ад . Могу сказать одно если бы было ПВО хер бы они взяли город !!!!!!!!! Отсюда вопрос почему в городе и окресностях не было нормального ПВО
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16.04.2022 23:40 Відповісти
ну не було. давайте пошукаемо винуватого.
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16.04.2022 23:49 Відповісти
давай.
Ти, наприклад.
Ти ж топив за клована і його прислугу уродів!
Як тут, на форумі топив, так і на виборах.
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16.04.2022 23:57 Відповісти
а що не можна? під час усіх воєн за пройобані операції шукали винних,а тут прям табу,одні святі?
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17.04.2022 00:01 Відповісти
а чего его искать ? вот он - бодро выступает теперь в роли защитника..хотя по сути - он зачинщик.
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17.04.2022 11:26 Відповісти
Тому що президент країни, що веде багаторічну війну проти одвічного "сусіда"-агресора, у своєму мозку закінчив війну:

https://www.youtube.com/watch?v=6GtwDF47eos

А ще тому, що траса Дніпро-Решетилівка була важливіша.

Займатися мирним будівництвом, коли твоя країна піддається військовій агресії -- це або дебілізм, або свідома робота на ворога. У випадку Зеленського, думаю, мало місце і перше, і частково друге.
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16.04.2022 23:52 Відповісти
як так вийшло що з півострова Крим на материкову частину України так легко зайшли орки, Санич?
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16.04.2022 23:41 Відповісти
А как они до Киева дошли Вам не интересно?
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16.04.2022 23:45 Відповісти
так питання ж риторичне,і в ньому можна різні локації вставляти...
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17.04.2022 00:03 Відповісти
аналогічно. Але це вже друге питання. Просто друге. Можна його поставити першим; хоча всі три повинні бути задані, але не одночасно.
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17.04.2022 00:04 Відповісти
Данілов відповів-ми не білі гатови,шо ані па всем направленням зразу начнуть наступать.
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17.04.2022 00:11 Відповісти
Ваша думка чи дані?
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17.04.2022 01:38 Відповісти
поправочка - Ссаныч...
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16.04.2022 23:47 Відповісти
...і в ето тоже кто-то вєріт, как мамє

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16.04.2022 23:41 Відповісти
Ця мразь забула написати, ЩО саме вона "скуріла". Хіба ж можна так наркотою бавитись.
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16.04.2022 23:49 Відповісти
настало "время *********** историй")))
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17.04.2022 00:05 Відповісти
жодного дня, я та мій сивочолий дружбанько Рімка Абрамівіч, думали як же ж допомогти... всім ІзГаїлем думали
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16.04.2022 23:42 Відповісти
А відоси які писали?
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17.04.2022 00:02 Відповісти
Я зразу повірив, припомнив морпіха Журавля і особистий контроль. Головне асфальт цілих три роки, а могли б тоді щось придумати. Але що там думати - асфальт!
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16.04.2022 23:43 Відповісти
Так асфальт тоже не витримав. В деяких місцях розмито водою. Гроші це було перше, кто был ничем з Слуг,тот стал всем
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17.04.2022 09:08 Відповісти
Скоріше за все потрібно ******* в інших містах щоб вони перекидували військових туди а не там де чекають.А чи можна достати кораблі в азовському морі гарпунами?
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16.04.2022 23:43 Відповісти
Ще є варіант викинути агента Козиря з вікнаБанкової.
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17.04.2022 00:03 Відповісти
наразу уже ні... для цього треба не слабо так заїхати на окуповані території,по суті це розрахунок самогубців...
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17.04.2022 00:04 Відповісти
Триндець якісь - він рішень шукав... гриби в лісі, чи що?
Рішень було тільки два:
- деблокада і утримування Маріуполя більш значними силами;
- швидка операція по визволенню горнізона (тоді б Маріуполь прийшлось би залишити).
Третій варіант маємо на сьогодні.
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16.04.2022 23:44 Відповісти
Командири Азову стверджують, що ти два тижні відмовлявся з ними спілкуватись, отєц_нації.
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16.04.2022 23:45 Відповісти
напоминает Сусанина
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16.04.2022 23:48 Відповісти
Скорее *******...
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17.04.2022 00:03 Відповісти
Порятунок людей це вже наслідок твого найвеличнішого гівнокомандування.
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16.04.2022 23:50 Відповісти
мда. по итогу - красиво пели, да хреново рассказывали. в пабликах вражеских - ****** че творится - победа. треш и угар. страшно представить, что будет в городе 18 числа. это ******.
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16.04.2022 23:50 Відповісти
Не вірю не одному слову.По ділах треба судити. Схиляю голову перед захисниками Маріуполя, яких влада зрадила. Схиляю голову перед жінками Херсону, які вийшли без зброї на цапськи танки і яких влада також зрадила без єдиного вистрілу, як Мелітополь, Бердянськ, Енергодар.За кров людську треба буде нести відповідальність, бо це не вода.
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17.04.2022 00:00 Відповісти
Ти ще ляпни, що "узяв на особистий контроль" це питання!!!
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17.04.2022 00:05 Відповісти
При этом, "власть" утверждает, что знала о нападении. И как видно, подготовились никак.
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17.04.2022 00:07 Відповісти
Вийди у вікно потвора гнусава
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17.04.2022 00:15 Відповісти
Азов сказал нужно 1500 человек бтрг для прорыва и я им верю. А так же для прорыва нужно наконец то освобождать Херсон и область. Здесь не Харьков их здесь мало. А пока зеленые и дальше будут чего то там ждать, какой то встречи с пукиным или переговоров. Николаев будет по прежнему обстреливаться с под Херсона, а в Мариуполе будет все меньше живых воинов и гражданских. Да с дивана "виднее" мля ну так вообще же нечего не делается. Вот что мне видно с Херсонской обл. взаимные перестрелки орков с Николаевом и все. Их в Херсоне и рядом мало. Пойти в наступление и они начнут драпать. Они и так после каждой Чернобаеки начинают менжоваться и по мосту бегом тикать на левый берег. А если бы было наступление они бы сходу смотали удочки. Но намеренно все затягивается. Я не понимаю почему. Наверное ждут что орки сами свалят как с под Киева, Чернигова, Сум.
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17.04.2022 00:16 Відповісти
да .. так то все просто. вот только - теперь они в обороне. и как наступать с мирными жителями?
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17.04.2022 00:24 Відповісти
В Марике было значительно больше 1500 человек.
А нужно именно 1500 для прорыва??? Через 100 км степи и кучу орковских блокпостов и авиацию??? Это полная чушь!
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17.04.2022 01:29 Відповісти
На жаль Херсон, як і Маріуполь не в їхніх планах. Тому й там мало орків, бо знають, що звільняти не збираються
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17.04.2022 01:51 Відповісти
Дуже смердить договорняками - Донбас та коридор у Крим взамін на відмову від зміни режиму Зе
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17.04.2022 08:19 Відповісти
Для помощи Мариуполю в первую очередь нада было не потерять Юг и откровенно прошляпить Белорусь.Вот теперь пожинаем плоды.По Белоруси потом а вот Юг тут очееень серьёзные вопросы будут после войны и на них нада отвечать.За разминирование границы перед вторжением за тотальный провал теробороны за неготовность региона и т.д.Это стоило тысячи жизней людям.
И главное хватит обороняться на своей земле.Нада всегда воевать на чужой.Это правило должно быть нарицательным.А мы сначала пропускаем а потом отбиваемься.ЗА"БАЛ такой подход !!!
Весь юг должен быть освобождён военным путём Херсон ещё вчера а откинуть окупантов с под Харькова ещё после вчера.Даже Синегубов говорит войска готовы нет приказа.А Харьков накрывают.
ЗСУ мужики делают вещи и честь и хвала им.Но после войны за многие и многим прийдёться отвечать.
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17.04.2022 00:41 Відповісти
Ну и , кто спросит ?кого на этот раз баканов с Дерьмаком на хрен пошлют как и раньше посылали . Я летом писал , что для ВСУ вопрос в полном смысле выживания или смерти стоит если они в течении до трёх месяцев не возьмут власть в стране . Сейчас примерно так же только вопрос выживания страны
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17.04.2022 01:03 Відповісти
С@ка !!! Скажи, що ти зробив як головнокомандувач, щоб Маріуполь не потрапив до оточення через пару днів після початку війни.
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17.04.2022 02:30 Відповісти
Молодцы, всё верно.
А какао-боты на сегодня стали подкацапниками.
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17.04.2022 03:30 Відповісти
Ми вже бачили як ти рятував Журавля
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17.04.2022 04:28 Відповісти
Авжеж, пам'ятається ти ще й "порятунок" Ярослава Журавля тримав під особистим контролем.
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17.04.2022 07:05 Відповісти
Не було ще жодного дня.... щоб ми не шукали рішень ?

"Не було ще жодного дня від початку блокади Маріуполя, щоб ми не шукали рішень для порятунку наших людей".

Не було ще жодного дня.... щоб ми не шукали рішень ?

Шукають рішення! Кожний день! Отакої. Ось і відзвітувалися: Маріуполь? - шукають рішення, кожний день.
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17.04.2022 07:43 Відповісти
Краще ти не пхався туди.Пиши відосики і не заважай генштабу ЗСУ.
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17.04.2022 08:33 Відповісти
Вже є свічблейди, точки у, панішери, раптори, дани, сотні тисяч у лавах зсу та тро і ще мільйони бажаючих чоловіків помститися тваринам. ЗСУ рідненьки- час діяти.
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17.04.2022 08:42 Відповісти
Я б не печатала так багато перлів від зе,слово президента повинно мати вагу і бути на вагу золота,а цей визиває недовіру, вбиває надію і сіє смуту. Хотя,промивання мізків велика сила. Скоро вибори
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17.04.2022 09:11 Відповісти
Та хоть сделайте вид наступления, обозначьте какую-то активность там, и орки обкакаются.
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17.04.2022 09:13 Відповісти
Не было еще ни одного дня с начала блокады Мариуполя, чтобы мы не искали решений..при этом в упор игнорируем поступающие идеи и предложения... то ест мы будем искать столько времени, что город пал. А потом поставим павшим памятники..всё как в Совке поганом.
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17.04.2022 11:28 Відповісти
Может, думать надо всем военным специалистам, которых в большинстве убрали из военного руководства по всяким местечковым и мстительным соображениям, а не дилетантам из
музыкального ансамбля, соседям по даче и друзьям по детскому саду?!
Идёт война, пора созреть, отодвинув все обиды. Пригласить к переговорам известнейших наших
военных специалистов, подать руку и вместе искать решение. Война же, бл...
Люди мрут, лучшие представители НАЦИИ. Военному делу учатся много лет, приобретают опыт.
Это не два притопа, три прихлопа! Сделайте что то привентивно. Враг рассчитывает на эти
междуусобицы. Не злите народ, у него оружие. Это не покорная российская биомасса!
Это Украинцы. У каждого своё мнение и своя война. Это большая честь быть руководителем
такой страны.
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17.04.2022 12:08 Відповісти
Щоденна участь Банкової у "порятунку" азовцівМаріуполя гарантує зрив будь-яких операцій з підтримки наших бійців
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17.04.2022 12:15 Відповісти
Самое интересное то,что из видео бойцов борющихся в Мариуполе и призывающих к деблокаде города ,часто слышишь ,что такая возможность -есть..Тогда Возникает вопрос ,почему этого не видит командование..каждый день говоря о том как тяжело Мариуполю..
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17.04.2022 15:27 Відповісти
патаму что лох рулит
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05.05.2022 08:45 Відповісти
 
 