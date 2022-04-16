Не було ще жодного дня від початку блокади Маріуполя, щоб ми не шукали рішень для порятунку наших людей, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський наголосив, що для деблокади Маріуполя потрібна допомога західних партнерів, зокрема важкою зброєю.
Про це у відеозверненні повідомив глава держави, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+34 juice
показати весь коментар16.04.2022 23:41
+30 Алла Новосад #194524
показати весь коментар16.04.2022 23:45
+28 Владислав Максименко #447545
показати весь коментар16.04.2022 23:40
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Ти, наприклад.
Ти ж топив за клована і його прислугу уродів!
Як тут, на форумі топив, так і на виборах.
https://www.youtube.com/watch?v=6GtwDF47eos
А ще тому, що траса Дніпро-Решетилівка була важливіша.
Займатися мирним будівництвом, коли твоя країна піддається військовій агресії -- це або дебілізм, або свідома робота на ворога. У випадку Зеленського, думаю, мало місце і перше, і частково друге.
Рішень було тільки два:
- деблокада і утримування Маріуполя більш значними силами;
- швидка операція по визволенню горнізона (тоді б Маріуполь прийшлось би залишити).
Третій варіант маємо на сьогодні.
А нужно именно 1500 для прорыва??? Через 100 км степи и кучу орковских блокпостов и авиацию??? Это полная чушь!
И главное хватит обороняться на своей земле.Нада всегда воевать на чужой.Это правило должно быть нарицательным.А мы сначала пропускаем а потом отбиваемься.ЗА"БАЛ такой подход !!!
Весь юг должен быть освобождён военным путём Херсон ещё вчера а откинуть окупантов с под Харькова ещё после вчера.Даже Синегубов говорит войска готовы нет приказа.А Харьков накрывают.
ЗСУ мужики делают вещи и честь и хвала им.Но после войны за многие и многим прийдёться отвечать.
А какао-боты на сегодня стали подкацапниками.
"Не було ще жодного дня від початку блокади Маріуполя, щоб ми не шукали рішень для порятунку наших людей".
Не було ще жодного дня.... щоб ми не шукали рішень ?
Шукають рішення! Кожний день! Отакої. Ось і відзвітувалися: Маріуполь? - шукають рішення, кожний день.
музыкального ансамбля, соседям по даче и друзьям по детскому саду?!
Идёт война, пора созреть, отодвинув все обиды. Пригласить к переговорам известнейших наших
военных специалистов, подать руку и вместе искать решение. Война же, бл...
Люди мрут, лучшие представители НАЦИИ. Военному делу учатся много лет, приобретают опыт.
Это не два притопа, три прихлопа! Сделайте что то привентивно. Враг рассчитывает на эти
междуусобицы. Не злите народ, у него оружие. Это не покорная российская биомасса!
Это Украинцы. У каждого своё мнение и своя война. Это большая честь быть руководителем
такой страны.
азовцівМаріуполя гарантує зрив будь-яких операцій з підтримки наших бійців