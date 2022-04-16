У Маріуполі від рук російських окупантів загинула військовий медик Олена Кушнір, яка раніше намагалась привернути увагу світу до катастрофи у місті. ВIДЕО

У Маріуполі загинула медик Національної гвардії старший сержант Олена Кушнір, яка залишалася в місті рятувати військових та цивільних.

Про це у Facebook повідомила Тетяна Даниленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Раніше їй вдалося евакуювати з міста маленького сина, а в перші дні війни вона втратила кохану людину. У березні Олена Кушнір записала відео, щоб привернути увагу світу до гуманітарної катастрофи у Маріуполі.

За моєю інформацією, в оточеному Маріуполі залишається не менше ста жінок-військовослужбовців. Без доступу до елементарної гігієни і води", - зазначила вона.

Також читайте: Український захисник Андрій Кравченко загинув на Київщині внаслідок підриву на ворожій міні