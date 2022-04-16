У Маріуполі від рук російських окупантів загинула військовий медик Олена Кушнір, яка раніше намагалась привернути увагу світу до катастрофи у місті. ВIДЕО
У Маріуполі загинула медик Національної гвардії старший сержант Олена Кушнір, яка залишалася в місті рятувати військових та цивільних.
Про це у Facebook повідомила Тетяна Даниленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Раніше їй вдалося евакуювати з міста маленького сина, а в перші дні війни вона втратила кохану людину. У березні Олена Кушнір записала відео, щоб привернути увагу світу до гуманітарної катастрофи у Маріуполі.
За моєю інформацією, в оточеному Маріуполі залишається не менше ста жінок-військовослужбовців. Без доступу до елементарної гігієни і води", - зазначила вона.
Топ коментарі
+49 Вася Шевченко #371210
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+42 Sophia-Maria Duglass
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+36 Paul Foxen
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Не треба повторювати цю плисняву х..ню.
Розмінований перешийок ! По всьому півдню зірвана тероборона !
орки без жодного вистрілу зайняли весь південь і оточили Маріуполь !
Нам потрібна наступальна зброя для деблокади, німці мали дати танки .
Після того як зелена шмаркля наплювала на Штанмаєра, ніяких танків не буде !
А на банковій і далі сидять дєрьмаки, татарови А москальські попи моляться Богу у серці України.
Це повний пиз...ець !
Боже Боже...прийми світлу Душу...
народ должен узнать о наших потерях , ужаснуться , и отомстить
Было бы их столько ,уже давно от Мариуполя луггандонскую нечисть загнали бы в пушку.
А так 1500 -2000 человек держат уже 50 дней оборону (при том и дезертиров и малодушных тоже никто не отменял-некто уже 2 раз в плен сдался)
Почему Порошенко подписал идиотское соглашение в Минске?
Чтобы спасти хотя бы остатки армии
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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