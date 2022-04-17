УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4204 відвідувача онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
78 257 160

"Я в бешенстве от того, что произошло с флагманом Черноморского флота - крейсером "Москва"", - пропагандист Соловйов. ВIДЕО

Російський пропагандист Володимир Соловйов влаштував російським військовим "показову прочуханку" через загибель флагмана Чорноморського флоту - ракетного крейсера "Москва".

Як інформує Цензор.НЕТ, Соловйов в ефірі стверджував, що він розлючений через те, що сталося із "Москвою".

"Я розлючений через те, що сталося з флагманом Чорноморського флоту - "Москвою"... і коли ми говоримо, так, йому було багато років, так, він пройшов ремонт, так. Так, у цієї серії кораблів дійсно є вразливі місця, родові травми - я все розумію, ви мені тільки поясніть, як ви змогли його втратити?" - запитав пропагандист.

Соловйов попросив пояснити, чому корабель опинився в той час саме в тій точці Чорного моря, де стався інцидент.

"Ви мені поясніть, якого біса ви опинилися саме в цій точці Чорного моря, в цей час, і мені не важливо, що сталося... чи то дві ракети "Нептун", як кажуть українці, і з яких це пір корабель боїться ракетних ударів, коли у нього стоїть комплекс, який дозволяє боротися з такого роду ударами...", - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Идею украинства надо стереть. Она сто лет отравляет жизнь народам славянским", - кремлівські пропагандисти в студії шоу Соловйова. ВIДЕО

Автор: 

крейсер (89) Соловйов Володимир (140)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+90
Дайте йому оселедця...і молока.
Бісить ? То добре.
показати весь коментар
17.04.2022 07:02
+72
показати весь коментар
17.04.2022 07:32
+59
Бешеных собак отстреливают, мразота. А тебя от злобы родимчик вот-вот прихватит...
показати весь коментар
17.04.2022 07:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Яка ж насолода бачити БЕЗСИЛЬНІ верески ватних гієн на Україну ))
показати весь коментар
17.04.2022 09:15 Відповісти
На питання чому не спрацювала пожежна система і корабель згорів від вибуху "бєкомпалєкта" - дирявий соловйов мабуть не розумію що боєкомплект це не матрас чи ватнік якогось руцкава матроса, це снаряди які вибухають в лічені мілісекунди
показати весь коментар
17.04.2022 09:19 Відповісти
Это не флагман это лом
показати весь коментар
17.04.2022 09:30 Відповісти
не-не-не...не надо уменьшать значение этого фетиша для русотварей...
это самое-самое ...что было)))))
показати весь коментар
17.04.2022 10:08 Відповісти
у нас говорят: жиры моего сердца растаяли.
или: шип вышел из моего сердца.
показати весь коментар
17.04.2022 09:32 Відповісти
горить пiд ногами ворога земля Украiнська
показати весь коментар
17.04.2022 14:53 Відповісти
Зате, весь світ у захваті.
показати весь коментар
17.04.2022 09:34 Відповісти
З середини вигорає і московія, але вони поки що не хочуть бачити, бо ж за це гроші не платять. московській імперії-гаплик!
показати весь коментар
17.04.2022 09:47 Відповісти
Volodja, what happened? Sosnooooleeeyyy
показати весь коментар
17.04.2022 09:56 Відповісти
Или как говорят у нас на лондонщине: Шо схепенднулось?
показати весь коментар
17.04.2022 12:32 Відповісти
Стратегическое мышление однако:
- а что вы делали в этой точке украинского черного моря.
- а почему отключили системку пожаротушения.
- а почему боекомплект сделан из легковоспламенящихся материалов.
Идиоты пропагандоны и идиоты адмиралы - это сила.
показати весь коментар
17.04.2022 09:58 Відповісти
Долбо(ОЙ)б, что тебе не понятно?
Моряки - люди военные!
Была команда "Идти нах@й!", вот они и пошли нах@й!
Шо не ясно?!
показати весь коментар
17.04.2022 10:00 Відповісти
Сказка "Репка, або **** не ясно?"
показати весь коментар
17.04.2022 15:37 Відповісти
Когда у собаки умирают щенки , некоторые даже умирают с горя - воют не едят, страдают одним словом. Когда погибает 450 свинособак- моряков о них даже никто не вспоминает , не скорбят, не отпевают в церквях-одно слово- свинособака ( хотя это оскорбляет и свиней и собак). У такой так называемой страны нет будущего.......В стране Украина кожного погибшего Героя знают поименно , отпевают ,хоронят преклоняя колени и будут помнить всегда - поэтому мы победим , мы люди.
показати весь коментар
17.04.2022 10:02 Відповісти
потому что детеныши русогиен уже рождаются мертвыми духовно и никому не нужными...
ихтамнет... не было и всем пофиг (особенно нам) будут ли ваще !!!!
за планктоном не плачут !
показати весь коментар
17.04.2022 10:11 Відповісти
Добре сказано. Дякую
показати весь коментар
17.04.2022 10:42 Відповісти
Бешенних псов отстреливают
показати весь коментар
17.04.2022 10:13 Відповісти
Надо его пристрелить, а то еще кого покусает
показати весь коментар
17.04.2022 10:18 Відповісти
Пойди самоликвидируйся, дерьмо!!!
показати весь коментар
17.04.2022 10:28 Відповісти
Я не могу понять с кем он дискутирует? Или это он из ада вещает?
показати весь коментар
17.04.2022 10:28 Відповісти
скаженого рашистського пса , завжди скажена лють дає їсти.
показати весь коментар
17.04.2022 10:30 Відповісти
Не понимаю: а почему НАДО читать и внимать мнению бешеной собаки?
показати весь коментар
17.04.2022 10:39 Відповісти
Яка радість, що ТИ, ПАДЛО, в бєшенствє..... Може тебе Кіндрат хвате.... хоча ні - тебе треба повісити прилюдно
показати весь коментар
17.04.2022 10:41 Відповісти
оооо , это большой начальник. вызвать всех на ковер и наказать. РОЗГАМИ.
показати весь коментар
17.04.2022 10:41 Відповісти
Тобі, одороблу, все розкажуть козаки з Миколаєва.
показати весь коментар
17.04.2022 10:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=YX8nc2YtAL0 Крейсер "Москва" сообщает: ДНО - НАШЕ
показати весь коментар
17.04.2022 10:47 Відповісти
Бешенства бывают разные. И они все заразные.
Но всем одинаково хочется, что б им Соловьев заморочился
У рта - пеновыделение, - от флагмана "масквы" потопления
Желаем что б тварь эта квасила, и что б непрерывно колбасило.
Желательно - от возбудителя - что б крышу сорвало носителю.
показати весь коментар
17.04.2022 10:53 Відповісти
Володька, хочешь открою секрет почему у вас ни хера не получается? Все потому, что вы - немытые тупые варвары. Все, к чему вы прикасаетесь, превращается в говно. Даже крейсер, построенный в Николаеве. У нас, кстати, еще один есть недостроенный такой-же. Можем продать за миллиард. Подкрасишь, и будешь видосики снимать, шо хохлы на самом деле его не потопили, а обманули.
показати весь коментар
17.04.2022 10:54 Відповісти
Чувак, все по плану, слышал
показати весь коментар
17.04.2022 10:58 Відповісти
бесись бесись тварь до кондрашки,до удара!
показати весь коментар
17.04.2022 11:01 Відповісти
Перефразую комеска Титаренка ("В бой идут одни старики"): "Пыланием соловьевского пердака уловлетворен"
показати весь коментар
17.04.2022 11:01 Відповісти
воно "спрашивает" почему ...... Корито вийшло стріляти. Зміїний -тверда координата і терводи України. Чому саме там - там сектор обстрілу не пересікається з окупованим Кримом, якщо ракетиа впаде по трасі, то тільки на території України. А вибух, який знищив корито, спричинило виніс ракет назовні. Нептуни попали в борт а там ракети зовні, ось і детонація. Всі ракетоносці рузге мають таку конструкцію, починаючи з древніх. На субмаринах також ракети розміщені під кутом, бо габарити самої ракети занадто громіздкі. Всі ці нюанси йдуть з 70 коли всім цим заправляв Устінов - чи то удмурт, чи то вепс і кий люто ненавидив українців
показати весь коментар
17.04.2022 11:11 Відповісти
В 70-х разрабатывались крылатые ракеты комплекса Гранит и Оникс. Кому интересно информация в нете доступна. Пусковые установки под углом разрабатывались под них.
показати весь коментар
17.04.2022 12:41 Відповісти
Жаль что его не было на крейсере. СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
17.04.2022 11:13 Відповісти
В бешенстве ? Отсоси и умиротворись
показати весь коментар
17.04.2022 11:14 Відповісти
бомбалео пукандео
показати весь коментар
17.04.2022 11:37 Відповісти
Вкуси себе за сраку...і тобі відразу полегшить...довбойоб.
показати весь коментар
17.04.2022 11:56 Відповісти
новий прокурор в кацапії появився? багато пояснень вимагає... а нах. сходи, там все зрозумієш... і всі пояснення отримаєш.
показати весь коментар
17.04.2022 11:59 Відповісти
Та це ще початок ****, підожди!
показати весь коментар
17.04.2022 12:06 Відповісти
Кремлевская крыса загнана в угол и грозит атомной бомбой. Угроза ядерной войны реальна

17 апреля в 03:36
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/04/17/120637/kremlevskaya-krysa-zagnana-v-ugol-i-grozit-atomnoj-bomboj--ugroza-yadernoj-vojny-realna.shtml#shareit Поделиться




Кремлевская крыса загнана в угол и грозит атомной бомбой. Угроза ядерной войны реальна

Напомним, что президент Зеленский выступил с официальным заявлением, в котором предупредил, что загнанный в угол Путин может пойти на применение ядерного оружия против Украины.

План захвата Украины и геноцид проукраинской части населения страны провалился. Россия концентрирует свои силы на Донбассе, объявив, что якобы главной целью вторжения был вовсе не Киева и не смена власти в Украине, а «освобождение Донбасса».

Однако и здесь не все однозначно. Как указывают украинские представители, у России нет достаточного преимущества для полной оккупации Донбасса. Кроме того, украинские войска получают самое современное западное оружие, с помощью которого российские войска могут быть полностью разгромлены.

Понимают это и русские генералы. Однако Путин, судя по всему, настаивает на победе. Западные эксперты считают, что если Москва начнет массированное наступление на Донбассе, то боевые действия могут иметь характер второй мировой войны с применением большого количество тяжелого вооружения, авиации и больших масс пехоты.

На этом фоне о серьезной угрозе начала ядерной войны открыто говорят и в Вашингтоне.

Белый дом считает серьезной угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины. Об этом заявил глава ЦРУ Уильям Бернс. Он отметил, что Путин может «нажать красную кнопку» от отчаяния в связи со сложностями, которые испытывает его армия в войне с Украиной.

«Учитывая возможное безрассудство Путина и российского руководства, учитывая проблемы, которые они пока испытывали с военной точки зрения, никто из нас не может легко относиться к угрозе, которую представляет возможное обращение к тактическому ядерному оружию или ядерному оружию малой мощности», - заявил Бернс в ходе своего выступления в Университете технологий Джорджии.

По его словам, аппетиты кремлевского крысеныша, «погрязшего в обидах, амбициях и неуверенности», растут по мере того, как он становится все более изолированным, а круг его советников сужается до людей, не способных ему возразить.

«В этом небольшом кругу не могут сделать карьеры те, кто ставит под сомнение его взгляды или его упрямую, почти мистическую веру в то, что его судьба - восстановить сферу влияния России», - сказал Бернс.

Он добавил, что ЦРУ «очень внимательно наблюдает», но пока не видит конкретных признаков, что Россия готовится к подобному шагу.

Между тем по данным американской разведки, Путин хочет добиться «хоть какой-то» победы к 9 мая. Целью объявлена «освобождение» Донбасса. Однако, как уверенны многие эксперты и аналитики, в случае поражения Путина может ждать судьба Каддафи и он об этом знает.

Поэтому угроза применения ядерного оружия от безысходности и не желания сдохнуть в канализационной трубе с ломом в заднице, можете заставить Путина пойти на кровавое преступления. Однако, еще не факт, что приказ Путина о ядерном ударе будет выполнен его подчиненными, считают ряд комментаторов.

Тем не менее в США все чаще звучат призывы «разобраться» с Россией и перейти от политики реагирования на агрессию Москвы к политике упреждающих действий.

Так американский генерал Дана Питтард (Dana Pittard) в интервью CNN открыто заявил, что США должны предупредить Кремль, если Россия применит тактическое ядерное оружие против Украины, то США воспримут это как начало ядерный войны и по России будет нанесен масштабный, массированный ядерный удар.

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
показати весь коментар
17.04.2022 12:07 Відповісти
Так зворушливо палає кацапський пердак.
показати весь коментар
17.04.2022 12:08 Відповісти
Не на ту країну цей семіт поставив. Та вже пізно.
показати весь коментар
17.04.2022 12:09 Відповісти
Какие ракеты, стоял матрос, докуривал бычок, кинул в ракетную шахту, корабль возрвался и утонул. Так всё и было, стопудово.
показати весь коментар
17.04.2022 12:10 Відповісти
Следующей эмоцией после "бешенства" у всех русских мразей-пропагандистов будет страх)
показати весь коментар
17.04.2022 12:26 Відповісти
Самолеты фирмы ТУ
Плохо держат высоту
ПОТОМУ что фирма ТУ
Выпускает *****!
показати весь коментар
17.04.2022 12:26 Відповісти
Соловьев-Соловьев, траур праздновать будете?
показати весь коментар
17.04.2022 13:01 Відповісти
Ух ! Тоість вони вже визнали, що ракетами Нептун крейсер вражений був.
показати весь коментар
17.04.2022 13:28 Відповісти
Потому, что вы засранцы, а мы вас не боимся.
Україна вам не нато!!!
показати весь коментар
17.04.2022 13:35 Відповісти
бляха, чому таке коротке відео? давайте як серіал
показати весь коментар
17.04.2022 15:04 Відповісти
,, Почему да почему " ? ...... да потому ,что всё стырили и пропили
показати весь коментар
17.04.2022 16:58 Відповісти
ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ВСЯ ЕГО СЕМЬЯ БЫЛА УНИЧТОЖЕНА !!!
показати весь коментар
17.04.2022 17:00 Відповісти
А єтот поц не в бешенстве от того, что в Буче и Ирпене произошло? Хотя гитлер тоже был в бешенстве когда тирпиц затопили !!!
показати весь коментар
17.04.2022 18:34 Відповісти
Бешені або скажені собаки це про кацапів і їх військових.
показати весь коментар
17.04.2022 18:36 Відповісти
Ну шо я можу сказать...
Ла ла ла, ла ла ла
показати весь коментар
17.04.2022 20:20 Відповісти
*** ,вояка))що ти знаєш про пожежу на кораблі чи детонацію ?)))
показати весь коментар
17.04.2022 22:59 Відповісти
Дуже скоро вся ця країна ідіотів-садистів зникне як той корабель, вони самі обрали той шлях . Їх чекає небуття
показати весь коментар
18.04.2022 02:15 Відповісти
В бешенстве???? Ну так схватил автомат, подорвал свою толстую жопу и метнулся на передовую мстить!
показати весь коментар
18.04.2022 08:53 Відповісти
Цитата: "У вас взрыв боекомплекта? хорошо... А что у вас с противопожарной системой?" Дурачок. Он видать представляет себе взрыв боекомплекта на ракетном крейсере в виде возгорания в красном уголке школы.
показати весь коментар
18.04.2022 09:31 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 