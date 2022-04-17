Джонсон у великодньому привітанні заговорив українською: "Будьте сильні і майте в серці відвагу". ВIДЕО
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон опублікував великоднє привітання. Політик у черговий раз висловив підтримку нашій країні і навіть заговорив українською.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Джонсона в Twitter.
Глава уряду Британії побажав християнам з усього світу щасливих і благословенних великодніх свят. Також він у своєму привітанні звернувся до українців.
"Будьте сильні і майте в серці відвагу, ви всі, що вповаєте на Господа", - сказав Джонсон.
Топ коментарі
+48 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар17.04.2022 12:12
+39 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар17.04.2022 12:13
+39 Paul Foxen
показати весь коментар17.04.2022 12:15
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ета масква.... What? what a bullshit?! - ана утанула....
або по-гундяєвскі: "карабль пішов в путінскій рай....."
God Save the Queen!
Вінстон Черчилль на тім світі:
- Отче небесний, змилуйся! Пусти на грішну землю. Маю одну важливу незавершену справу. Муляє вона мені, спати спокійно не можу, доки то не закінчу…
- Ну, гаразд, сходи. Але будеш не Вінстоном цього разу називатися?
- А ким???
- Борисом!
ніж Злодії азіров та януковощ разом!..
Пропоную: відібрати Українське громадянство в Саакашвілі та в новінского і прийняти в Українське громадянство Бориса, щоб балотувався на наступних виборах!
Гайда до нас в Україну
Ласкаво Просимо