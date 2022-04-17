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Джонсон у великодньому привітанні заговорив українською: "Будьте сильні і майте в серці відвагу". ВIДЕО

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон опублікував великоднє привітання. Політик у черговий раз висловив підтримку нашій країні і навіть заговорив українською.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Джонсона в Twitter.

Глава уряду Британії побажав християнам з усього світу щасливих і благословенних великодніх свят. Також він у своєму привітанні звернувся до українців.

"Будьте сильні і майте в серці відвагу, ви всі, що вповаєте на Господа", - сказав Джонсон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Папа Римський Франциск висловився про війну в Україні на великодній месі: "Всі ми молимося за вас і з вами"

Автор: 

Великдень (361) привітання (730) Джонсон Борис (583)


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Топ коментарі
+48
Борісу Джонсону-черговий респект...
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17.04.2022 12:12
+39
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17.04.2022 12:13
+39
Борис - справжній козак, найрідніший та найсміливіший агент УПА в Британії, відвертий бандерівець, агент *Оселедець* на службі її Величності Єлизавети, Боже Храни Королеву!
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17.04.2022 12:15
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Борісу Джонсону-черговий респект...
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17.04.2022 12:12 Відповісти
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17.04.2022 12:13 Відповісти
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17.04.2022 12:13 Відповісти
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17.04.2022 12:14 Відповісти
Борис - справжній козак, найрідніший та найсміливіший агент УПА в Британії, відвертий бандерівець, агент *Оселедець* на службі її Величності Єлизавети, Боже Храни Королеву!
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17.04.2022 12:15 Відповісти
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17.04.2022 12:16 Відповісти
Чотири країни захотіли придбати ракети «Нептун» Серед перших, хто може отримати українські ракети - Індонезія. Утім, є занепокоєння, що Україна не має достатньо зброї для власних потреб. затоплення крейсера «Москва.
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17.04.2022 12:16 Відповісти
У Украины есть ексклюзивное право на выставках вооружения рядом с Нептуном ставить фотографию потопленного самого главного росийского крейсера, которого боялось все НАТО
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17.04.2022 12:44 Відповісти
1000%! Where are your preferents and recomandations about "Neptun-missiles"?? -

ета масква.... What? what a bullshit?! - ана утанула....

або по-гундяєвскі: "карабль пішов в путінскій рай....."
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17.04.2022 13:39 Відповісти
НЕПТУН можно производить за пределами Украины. Взять часть спецов и организовать производство. НА РАДОСТЬ СЕБЕ И НОРМАЛЬНЫМ ЛЮДЯМ
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17.04.2022 12:47 Відповісти
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17.04.2022 12:17 Відповісти
І тобі не хворіти, Борисе.
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17.04.2022 12:18 Відповісти
Гарпуны когда будут?
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17.04.2022 12:18 Відповісти
Гарпуни вже в Україні
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17.04.2022 12:28 Відповісти
Джонсонюк він такий JohnsonUK
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17.04.2022 12:19 Відповісти
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17.04.2022 12:51 Відповісти
Джонсон молодець.Слава Англії і Україні !!!
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17.04.2022 12:21 Відповісти
дякуэмо, Друже!
God Save the Queen!
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17.04.2022 12:27 Відповісти
Дякуємо, Борисе! З Великоднем Вас !!!
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17.04.2022 12:27 Відповісти
Джонсон молодец!
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17.04.2022 12:28 Відповісти
Класний у нас прем'єр міністр.
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17.04.2022 12:29 Відповісти
Нам би ще гарпунів якісь трішки...Але дякуємо, дядьку і за те, що є.
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17.04.2022 12:30 Відповісти
God bless Ukraine and Great Britain !!! Glory to Ukraine and Great Britain !!! Слава Україні !!! Смерть Москві та москалям !
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17.04.2022 12:38 Відповісти
Нужно будет севастополь переименовать в Борис
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17.04.2022 12:40 Відповісти
Його обов'язково потрібно перейменувати. Ніякого Севастополя у Криму
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17.04.2022 13:10 Відповісти
Україна - Польща - Англія = УПА !!! Так має бути. Так буде безумовно ! Слава Україні, Польщі та Англії !!!
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17.04.2022 12:40 Відповісти
Борис Джонсон как современный Черчилль
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17.04.2022 12:42 Відповісти
Vitalii Chepynoga:
Вінстон Черчилль на тім світі:
- Отче небесний, змилуйся! Пусти на грішну землю. Маю одну важливу незавершену справу. Муляє вона мені, спати спокійно не можу, доки то не закінчу…
- Ну, гаразд, сходи. Але будеш не Вінстоном цього разу називатися?
- А ким???
- Борисом!
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17.04.2022 13:11 Відповісти
Только немного лохматенький!
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17.04.2022 13:47 Відповісти
раздраконили московиты бритов - теперь все локти себе изгрызли....))
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17.04.2022 12:46 Відповісти
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17.04.2022 13:18 Відповісти
Боже бережи Україну і королеву Великої Британії!
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17.04.2022 13:19 Відповісти
Англия - Родина Джентльменов !
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17.04.2022 13:20 Відповісти
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17.04.2022 13:30 Відповісти
Джонсон просто Молодчага! Він краще говорить по-українськи...
ніж Злодії азіров та януковощ разом!..

Пропоную: відібрати Українське громадянство в Саакашвілі та в новінского і прийняти в Українське громадянство Бориса, щоб балотувався на наступних виборах!
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17.04.2022 13:44 Відповісти
Борисе якщо на наступний термін не вибируть
Гайда до нас в Україну
Ласкаво Просимо
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17.04.2022 13:48 Відповісти
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17.04.2022 15:28 Відповісти
Дякую Борисе ! Божого благословіння ! Дякую за підтримку
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17.04.2022 16:28 Відповісти
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17.04.2022 16:55 Відповісти
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17.04.2022 19:46 Відповісти
Вот он, самый настоящий и верный друг Украины, с этим другом, мы обязательно победим. Слава Украине! Слава Героям! Слава Британии!
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17.04.2022 21:35 Відповісти
 
 