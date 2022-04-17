Жителька Бородянки врятувала вісьмох людей, заблокованих під завалами: носила воду та їжу. ВIДЕО

У зруйнованому внаслідок ракетного удару будинку жителька Бородянки випадково виявила вісьмох живих людей і врятувала їх, приносячи їжу та воду.

Про це журналісти Укрінформу почули від місцевих жителів, які й указали на Тетяну Петриченко, передає Цензор.НЕТ.

Але вона про себе багато розповідати не стала. "Це все Машка", - показала на одну з дворових собак, яких на центральній площі селища нині чимало.

Під час бойових дій у центрі Бородянки було зруйновано ракетними ударами одразу кілька багатоповерхівок. Під завалами опинилися люди. Багато з них загинуло, але були й живі. Тільки тоді про це ніхто не знав.

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"Якось ідемо з Машкою повз зруйновний під’їзд. Я йду прямо, а вона чомусь завернула до під’їзду. Я її гукаю до себе, а вона ніби кличе мене за собою. Заходимо у коридор і чую голоси... Люди у квартирі виявилися заблокованими, тільки була невелика дірка, через яку можна було спілкуватися і щось передати", – розповідає пані Тетяна.

Так само у будинку виявила інших людей - загалом вісьмох. Відтак Тетяна Петриченко передавала їм воду та їжу протягом чотирьох днів. "Воду я їм носила з криниці, а з харчів у мене дещо було. Варила картоплю, шкварки, помідори приносила, все що було. Навіть одного разу хліб зі сміттєвого контейнера діставала, бо під кінець окупації зовсім вже не стало чого їсти".

Після відступу російських військ годувати мимовільних заручників допомогли волонтери. А зрештою рятувальники визволили людей з-під завалів.