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Жителька Бородянки врятувала вісьмох людей, заблокованих під завалами: носила воду та їжу. ВIДЕО

У зруйнованому внаслідок ракетного удару будинку жителька Бородянки випадково виявила вісьмох живих людей і врятувала їх, приносячи їжу та воду.

Про це журналісти Укрінформу почули від місцевих жителів, які й указали на Тетяну Петриченко, передає Цензор.НЕТ.

Але вона про себе багато розповідати не стала. "Це все Машка", - показала на одну з дворових собак, яких на центральній площі селища нині чимало.

Під час бойових дій у центрі Бородянки було зруйновано ракетними ударами одразу кілька багатоповерхівок. Під завалами опинилися люди. Багато з них загинуло, але були й живі. Тільки тоді про це ніхто не знав.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Бородянці продовжують розбирати завали знищених росіянами будинків. Кількість загиблих зросла, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Якось ідемо з Машкою повз зруйновний під’їзд. Я йду прямо, а вона чомусь завернула до під’їзду. Я її гукаю до себе, а вона ніби кличе мене за собою. Заходимо у коридор і чую голоси... Люди у квартирі виявилися заблокованими, тільки була невелика дірка, через яку можна було спілкуватися і щось передати", – розповідає пані Тетяна.

Так само у будинку виявила інших людей - загалом вісьмох. Відтак Тетяна Петриченко передавала їм воду та їжу протягом чотирьох днів. "Воду я їм носила з криниці, а з харчів у мене дещо було. Варила картоплю, шкварки, помідори приносила, все що було. Навіть одного разу хліб зі сміттєвого контейнера діставала, бо під кінець окупації зовсім вже не стало чого їсти".

Після відступу російських військ годувати мимовільних заручників допомогли волонтери. А зрештою рятувальники визволили людей з-під завалів.

Автор: 

порятунок (119) Бородянка (82)


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Топ коментарі
+44
Боже милий, які ж у нас прекрасні люди.
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17.04.2022 13:14
+40
Цій хоробрій жінці-величезна вдячність...
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17.04.2022 13:15
+34
шана і низький уклін... Жінці, Берегині... і розумному собаці...
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17.04.2022 13:18
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Боже милий, які ж у нас прекрасні люди.
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17.04.2022 13:14 Відповісти
Цій хоробрій жінці-величезна вдячність...
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17.04.2022 13:15 Відповісти
шана і низький уклін... Жінці, Берегині... і розумному собаці...
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17.04.2022 13:18 Відповісти
Президенту можна нагородити цю жінку, під час жорстокої війни - це теж подвиг. Міцного здоров'я цій Людині.
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17.04.2022 13:22 Відповісти
хотілося б почути історію врятованих людей
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17.04.2022 13:24 Відповісти
Цього руського Диму, який допомогав жінці рятувати людей - можно й вполон, а потім додому після того як відбудує те що руйнував. Він заслужив на те щоб мати його побачила знову.
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17.04.2022 13:29 Відповісти
Цей Діма, мабуть, був місцевим. Просто розмовляв російською.
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17.04.2022 14:36 Відповісти
І після цього прекрасного вчинку людини+сабаки в середу в Бородянці спостерігав таку картину: за зеленим наметом гуманітарки дснс варили куліш в величезному казані, роздавали бажаючим, підбігає маленька змучена схудла геть сабака, її так роздратовано ногою відігнали і вона перелякана втікла далі... 😤
Хіба так мона? 😒
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17.04.2022 13:40 Відповісти
Тот кто не любит животных тот так же к людям относится
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17.04.2022 14:00 Відповісти
І що ж ти зробив, крім спостереження? Змучена швидко бігти не може.
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17.04.2022 14:45 Відповісти
Таких людей траба також нагороджувати на державному оівні.Шана та подяка Вам Тетьяна Петрівна.Також і собаці Маші пожиттеве харчування.
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17.04.2022 13:44 Відповісти
Праведница мира сего и соль земли нашей.
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17.04.2022 13:49 Відповісти
Считаю, что надо таких людей, как Татьяна Владимировна, представлять к награде. Их сейчас много, и они реально спасают людей.
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17.04.2022 13:52 Відповісти
Настоящая УКРАИНКА.
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17.04.2022 13:53 Відповісти
Кстати, собаку Машку тоже надо к награде представить, серьёзно. И обеспечить ей уход до конца жизни.
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17.04.2022 13:53 Відповісти
Ось таким чином,ми Українці, відрізняємося від отої орди варварів.Ми в скруту один одному допомагаємо,а ка цапи крадуть,гвалтують,вбивають!
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17.04.2022 14:40 Відповісти
 
 