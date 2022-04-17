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У Новій Каховці - стрілянина між російськими військовими та "мобілізованими" з ОРДЛО, - Кім. ВIДЕО

Військові армії Росіїської Федерації та "мобілізовані" з окупованого Донбасу влаштували стрілянину в тимчасово окупованій Новій Каховці.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора в Новій Каховці пристойна перестрілка була між ОРДЛО та російськими військовими або Росгвардією, точно не знаю. Прямо не знаю, за кого "вболівати" у цій ситуації", - зазначив Кім.

Він додав, що Росія зараз вербує для участі у війні в Україні лише "саму падаль". Ці військові мародерствують, навіть не доїхавши до місця призначення - просто у себе в частинах.

Читайте: Окупанти хочуть провести "референдум" на Херсонщині у травні, - Денісова

Автор: 

Нова Каховка (181) росія (65336) стрілянина (1783) Кім Віталій (471) Херсонська область (5786)


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Топ коментарі
+77
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17.04.2022 13:30
+59
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17.04.2022 13:33
+58
А що не поділили ці два *** брацькі народи?
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17.04.2022 13:29
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А що не поділили ці два *** брацькі народи?
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17.04.2022 13:29 Відповісти
пузырь бояры....
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17.04.2022 13:30 Відповісти
Ділили пральні машинки за Чорнобаївкою.
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17.04.2022 13:33 Відповісти
Хай продовжують таким чином ділити! Головне, щоб пральні машини не закінчились. В Нову Каховку доставка від Розетки працює?
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17.04.2022 13:42 Відповісти
Зараз працює міжнародна доставка. Доставка трохи довга але працює.
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17.04.2022 13:51 Відповісти
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17.04.2022 14:01 Відповісти
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17.04.2022 14:26 Відповісти
Будку собачу
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17.04.2022 13:36 Відповісти
Лугандонам приказали наступать, а роспидорогвардию- в заградотряд. Лугандоны наступали не достаточно ретиво. "А, так вы, падлы, прутена не любите!" закричала пидорогвардия! И началось...
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17.04.2022 13:57 Відповісти
скорей всего великие старшие братья хотели младших недоруzzких отправить на мясо а сами отсидеться в тылу
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17.04.2022 14:45 Відповісти
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11.07.2022 23:03 Відповісти
Игра была равна...играли два гавна...
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17.04.2022 13:29 Відповісти
"-Берримор, что там за стрельба на болотах?
- это орки стреляют друг в друга, сер;
- зачем?
- жители деревни Гримпен говорят, что не поделили какай-то унитаз."
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17.04.2022 13:51 Відповісти
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17.04.2022 13:30 Відповісти
У мене є знайомі, які так само казали та звинувачували у війні Порошенка: « єму вигідна война». Вони 24 лютого одразу втікли у Польщу і повертатися не збираються.
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17.04.2022 13:38 Відповісти
это такой ватный лайфкак - в 19-м голосовать за зеленского, летом за СН, не вылазить из ютубканала шмария, а сейчас из Киева "эвакуироваться" во Францию.
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17.04.2022 13:49 Відповісти
якщо що - то це реальна людина з Голосіїва.
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17.04.2022 19:22 Відповісти
А ти зараз, мабуть на Донбасі? Зелений Воїн?
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17.04.2022 15:11 Відповісти
Ты ЗЕчмо вчера зарегистрировалось на Цензоре, что бы этот бред постить?
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17.04.2022 15:15 Відповісти
слушай козлорылое убожество, срыгни нах. с цензора на свои ОК и ВК и дрочи на своих "пабйэдителей" которых обгрызли собаки под Киевом
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17.04.2022 15:32 Відповісти
"Хуже не будет" казали вони...
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17.04.2022 13:40 Відповісти
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko?__cft__[0]=AZU7hODmiEocypsftXMCsiOlTrNeB4qqRd-hb13mNRW0ZZo25HaDNdG0tLWORwjDsKhtU-CMJehXCLN_vnGOsB7r24Epm4hhbLKnDh_MDr5k3bTRd1hs6Hmg8ZynJqbBU5B9DkCvpt5k5yY0BVRvdMAF&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро "Калинчук" Вовнянко

https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/posts/537821421036555?__cft__[0]=AZU7hODmiEocypsftXMCsiOlTrNeB4qqRd-hb13mNRW0ZZo25HaDNdG0tLWORwjDsKhtU-CMJehXCLN_vnGOsB7r24Epm4hhbLKnDh_MDr5k3bTRd1hs6Hmg8ZynJqbBU5B9DkCvpt5k5yY0BVRvdMAF&__tn__=%2CO%2CP-R 15 April, 11:41 ·



БИТВА ЗА БАНК

Я прочитал это. Я думал об этом...

Вот видите, исторически так сложилось, что у меня много знакомых в 206 батальоне Теробороны и я не раз бывал на его базе. Это недалеко от правительственного квартала. От базы батальона до ОП пешком - около 40 минут. У меня много знакомых которые 25го были на базе батальона целый день, стояли в гвардии и в форме и т.д.

И никто из тех, с кем я подписываюсь уже сутки, НЕ слышал драки 25 февраля весь день. Да, снято - неизвестно кто и откуда. День был нервный, все ждали врагов ДРГ, а быки еще пытались бычить, поэтому солдаты горели в воздухе невольно. Да, говорили о стрельбе ночью - о которой президентская охрана никому ничего не сообщила. Но бороться через день..

Я бросаю картинки, какие рисунки рисует мне фантазия, когда я пытаюсь представить себе драку днем в правительственных кварталах. Это как минимум должен был быть батальон *********, усиленный танками, с постоянной поддержкой с воздуха и прикрытием. Кто видел правительственный квартал в те времена, тот поймет почему. Не буду вдаваться в подробности. Очевидно, ничего подобного там не было близко.

О чем это говорит?

Об одном из трех. Или ОП решил служить правилу "чем страшнее ложь тем больше в нее верят". и подключился к своему пиарщику Данилову к разговору о "битве днем".

Кстати, можно оценить, чего после таких заявлений стоит экспансия Данилова о заслугах Зеленского в программе ракет "Нептун", которую пытались заморозить только для Зеленского.

Второе предложение - Данилов объявляет о выходе четвертого сезона сериала Слуга народа, где украденный и закопанный Зеленским в руинах Офиса президента поднимает последний отряд УДО в атаке, победив последний Нлов последним Российский танк. Можно снять что угодно - микросхемы все потерпят.

Третье предположение - Данилов понятия не имеет, что происходило 25 февраля и поэтому верит тому, что ему сказали, но не объяснили. Потому что сам Данилов не был 25 февраля в Киеве. Как Кирилл Тимошенко. Как и многие нардепы "Слуги народа". Я вытащу тебя отсюда.

Я могу сказать только одно. Ребята, лучше бы вы пиарились, привозили гуманитарку в Чернигов и ЧАЭС, и закупили пулеметы для зсу. Как Петр Порошенко. По крайней мере, проблем нет. Порошенко об эвакуации мирных жителей из Ирпеня, на блокпостах, на базах батальонов Теробороны и в разрушенных городах видел много людей. И Битва на Банковой....
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17.04.2022 13:52 Відповісти
А як би цього iдiота та на фронт вiдправити?
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17.04.2022 13:52 Відповісти
ti o kom ?
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17.04.2022 14:58 Відповісти
А ось цього мордатого шефіра таки треба пристрелити по справжньому...
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17.04.2022 14:22 Відповісти
Неправильный вывод как следствие некорректных вводных данных, но как это относится к теме статьи? Петя опять пробашлял рекламу, а тем с ним нет? Поищи - там вчера по-моему была тема, как он привёз каски и бронежилеты
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17.04.2022 14:44 Відповісти
обнимаю-жму-руку.
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18.04.2022 07:00 Відповісти
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17.04.2022 13:31 Відповісти
вони свій мордор самі зжеруть,ще трохи і почнеться...грабуй награбоване на росії..
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17.04.2022 13:49 Відповісти
Трусів не на всіх вистачило?
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17.04.2022 13:32 Відповісти
Кружевных...
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17.04.2022 14:18 Відповісти
Може їм патрони підкинути?..
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17.04.2022 13:32 Відповісти
Рассмешил
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17.04.2022 14:13 Відповісти
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17.04.2022 13:33 Відповісти
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17.04.2022 13:34 Відповісти
Не поділили "трофеї".
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17.04.2022 13:34 Відповісти
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17.04.2022 13:34 Відповісти
Це фотошоп,нажаль. Немає там вже українців. Вони знищені або депортовані.
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17.04.2022 13:49 Відповісти
Херовый ты историк и военрук, если думаешь так. Немного, но остались. Так их и изначально немного и было. Благодаря всем президентам Украины, начиная с Кравчука. Которые не думали о бомбе замедленного действия, заложенной Сралиным. И в 2004-м был первый звоночек. Но его опять никто не услышал.
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17.04.2022 15:04 Відповісти
не хочешь ******* в свою любимую ********** к берёзкам ?
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17.04.2022 15:35 Відповісти
Там он себе на сахар и прокладки не сможет заработать.
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17.04.2022 16:30 Відповісти
Брюкву не поделили
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17.04.2022 13:35 Відповісти
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17.04.2022 13:36 Відповісти
Запасаємось попкорном!

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17.04.2022 14:17 Відповісти
На всіх нелюдів мабуть вже не вистачає українського награбованого добра...
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17.04.2022 13:37 Відповісти
...пристойна перестрілка була між ОРДЛО та російськими військовими або Росгвардією, точно не знаю. Прямо не знаю, за кого "вболівати" у цій ситуації", - зазначив Кім.

А я знаю. Я - за всех.. Хочу, чтобы все попали.
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17.04.2022 13:37 Відповісти
невже раби піднялись проти рабовласників , чи може як хтось казав , що " куля , даже якщо вона попала в задницю , багато чого міняє в голові"
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17.04.2022 13:38 Відповісти
кого набирают в армию рф, послушайте вот это, особенно в конце! я валялся! )))
https://youtu.be/f2KYmaCb9B0
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17.04.2022 13:39 Відповісти
не поделили хабар ватные сталкеры групировок боярка и валенок
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17.04.2022 13:40 Відповісти
Ці потвори навіть своїх за людей не вважають))
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17.04.2022 13:41 Відповісти
Ну шо ж, пора эту "гржданскую войну" переносить на трерриторию рф.
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17.04.2022 13:42 Відповісти
гарний процес
хай триває якнайдовше і якнаймасштабніше
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17.04.2022 13:44 Відповісти
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17.04.2022 13:44 Відповісти
Это от страха. Кому-то с мокрыми штанами померещились ВСУ и пошла стрельба во все стороны.
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17.04.2022 13:49 Відповісти
Или патриоты Донбасса или за еду...
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17.04.2022 13:52 Відповісти
Разборки за унитазы между орками и лугандоновцами
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17.04.2022 14:00 Відповісти
Зло завжди поїдає саме себе.
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17.04.2022 14:01 Відповісти
Лиш би щось ляпнути(((((
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17.04.2022 14:12 Відповісти
В данном случае болеть нужно за обе команды!
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17.04.2022 14:13 Відповісти
Найміть, будь ласка Кіму, трьох вчителів української мови, бо один я бачу не справиться. Він знає тільки "привіт, ми з України і до перемоги" і це еліта, яка прийшовши на державні посади має бути державником і виконувати закони, а закон каже, що має говорити державною. Чи "квартальцям" і тих, хто біля них можна порушувати любі закони? Чому всі напялили військову форму і поховалися в бункери? Чому не призивають "квартальців" в армію, а ганяються за простими пацанами і дівчатами із села, чи простих родин? Тут закон також не діє? Скільки можна піаритись? Якби вони так як всі, згідно Конституції пішли на фронт, то значили би ціну України і її мови, культури, традицій. Виконуйте те, що має виконуватися керівникорм військової адміністраці. Цікаво, а як цей пан знайомиться з таємними документами, чи вони йому спеціально готують на російській мові, чи хтось читає не маючи допуска? Якщо він сам їх читає і знає державну і не розмовляє нею, то виходить ненавидить її? Ну, чи як це розуміти?
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17.04.2022 14:46 Відповісти
Віталій Кім вільно володіє українською. Чула кілька тижнів тому його інтерв'ю якомусь телеканалу. Дуже хороша українська- багата, образна,не така, як напр. у Аристовича Чому записує звернення російською- не знаю. Можливо, у нього є свої міркування з цього приводу. Зараз важлива реальна робота на користь України, на користь перемоги. А мовного омбудсмена пошлете до Кіма після війни.
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18.04.2022 00:40 Відповісти
Мені здається, ці свіжомобілізовані були з тих районів Донбасу, які до 24 лютого були підконтрольними Україні і попали під окупацію вже в ході рашистської "спецоперації". Ті, яким ватна пропаганда в "республіках" промивала мізки цілих 8 років, навряд чи наважилися б повернути зброю проти тих, хто погнав їх на убой...
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17.04.2022 15:47 Відповісти
а перестреляли бы они друг друга!
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17.04.2022 17:00 Відповісти
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17.04.2022 17:04 Відповісти
Значит моральное состояние у них достигает таких низот что они между собою стреляются. Надеюсь это надолго и упадет ещё ниже.
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17.04.2022 17:11 Відповісти
Мобілізовані з ОРДЛО набагато небезпечніші чим самі кацапи, їх потрібно знищити всіх разом
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17.04.2022 17:11 Відповісти
Вилізло бл зі своїми вигаданими ************. Йому вірить - це те саме що вірить підполковнику п#здаболу.
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17.04.2022 17:45 Відповісти
А на кого дамбасити свій Бамбас полишили, що аж в Новій Каховці опинилися?.. Його ж будуть бібмбіть
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17.04.2022 18:53 Відповісти
Не знаю, за кого болеть
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17.04.2022 19:02 Відповісти
ну тоді,за бойову нічию)))
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17.04.2022 19:25 Відповісти
стався жабогадюкінг)))
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17.04.2022 19:25 Відповісти
браво.
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18.04.2022 07:02 Відповісти
 
 