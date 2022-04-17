У Новій Каховці - стрілянина між російськими військовими та "мобілізованими" з ОРДЛО, - Кім. ВIДЕО

Військові армії Росіїської Федерації та "мобілізовані" з окупованого Донбасу влаштували стрілянину в тимчасово окупованій Новій Каховці.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора в Новій Каховці пристойна перестрілка була між ОРДЛО та російськими військовими або Росгвардією, точно не знаю. Прямо не знаю, за кого "вболівати" у цій ситуації", - зазначив Кім.

Він додав, що Росія зараз вербує для участі у війні в Україні лише "саму падаль". Ці військові мародерствують, навіть не доїхавши до місця призначення - просто у себе в частинах.

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