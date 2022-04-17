"Не я б'ю, верба б'є". ЗСУ мають особливу "Вербу" для окупантів, - Генштаб привітав країну з Вербною неділею. ВIДЕО

Генеральний штаб Збройних сил України привітав країну з Вербною неділею і нагадав, що для окупантів українці мають свою "Вербу".

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковано на фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.

"У Вербну неділю українці кажуть: "Не я б'ю, верба б'є". Для окупантів ЗСУ мають особливу "Вербу", яка вже 53 дні не перестає бити рашистів", - написали ЗСУ.

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