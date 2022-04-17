"Не я б'ю, верба б'є". ЗСУ мають особливу "Вербу" для окупантів, - Генштаб привітав країну з Вербною неділею. ВIДЕО
Генеральний штаб Збройних сил України привітав країну з Вербною неділею і нагадав, що для окупантів українці мають свою "Вербу".
Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковано на фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.
"У Вербну неділю українці кажуть: "Не я б'ю, верба б'є". Для окупантів ЗСУ мають особливу "Вербу", яка вже 53 дні не перестає бити рашистів", - написали ЗСУ.
Топ коментарі
+32 Стороннімв Богдан
показати весь коментар17.04.2022 13:57
+19 Александр Чуднивец #474549
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+17 Trevor Tro
показати весь коментар17.04.2022 14:06
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За тиждень Великдень,
Недалечко червоне яєчко!
В цей день відбувся в'їзд Ісуса в Єрусалим на віслюкові, дорогою устеленою пальмовими вітками (для імітації події в наших широтах,- використовують вербу)- означав здійснення наступного пророцтва Захарії: "Народам Він мир сповістить, а Його панування буде від моря до моря, і від Ріки аж до кінців землі". Згідно з цим пророцтва, із входом Ісуса буде пов'язана подія вселенського масштабу, що визначить нову, щасливу долю для для скривджених і приречених - для «в'язнів смерті».
Прихід Ісуса знаменує звільнення нас із цієї жорстокої та несправедливої в'язниці, а Бог скріпить свій завіт кров'ю власного Сина. І скріпив- кров'ю Ісуса... Тобто, в'їзд Ісуса на віслюку дорогою встеленою пальмовими вітками був
аван-кульмінацією Божественного задуму -наступного його Воскресіння... як наймасштабнішої в історії втечі із в'язниці - втечі всього людства із в'язниці смерті.
Тому і Україна переможе в'язницю смерті і звільниться з неї , яку намагається надіслати нам північний Диявол- Шайтан -новітній Понтій Пілат і доморощені "Іроди"!
https://www.youtube.com/watch?v=qXNybFoZlYo