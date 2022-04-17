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"Не я б'ю, верба б'є". ЗСУ мають особливу "Вербу" для окупантів, - Генштаб привітав країну з Вербною неділею. ВIДЕО

Генеральний штаб Збройних сил України привітав країну з Вербною неділею і нагадав, що для окупантів українці мають свою "Вербу".

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковано на фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.

"У Вербну неділю українці кажуть: "Не я б'ю, верба б'є". Для окупантів ЗСУ мають особливу "Вербу", яка вже 53 дні не перестає бити рашистів", - написали ЗСУ.

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Автор: 

Генштаб ЗС (6622) ЗСУ (7577)


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Топ коментарі
+32
Зробіть їм гарну вербну неділю!
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17.04.2022 13:57
+19
Саме така верба гарно підгодить для смаження кацапських свиней...
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17.04.2022 13:58
+17
Якщо тебе вдарили по правій щоці, вбий москаля.
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17.04.2022 14:06
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Зробіть їм гарну вербну неділю!
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17.04.2022 13:57 Відповісти
Не я б'ю - верба б'є,
За тиждень Великдень,
Недалечко червоне яєчко!

В цей день відбувся в'їзд Ісуса в Єрусалим на віслюкові, дорогою устеленою пальмовими вітками (для імітації події в наших широтах,- використовують вербу)- означав здійснення наступного пророцтва Захарії: "Народам Він мир сповістить, а Його панування буде від моря до моря, і від Ріки аж до кінців землі". Згідно з цим пророцтва, із входом Ісуса буде пов'язана подія вселенського масштабу, що визначить нову, щасливу долю для для скривджених і приречених - для «в'язнів смерті».
Прихід Ісуса знаменує звільнення нас із цієї жорстокої та несправедливої в'язниці, а Бог скріпить свій завіт кров'ю власного Сина. І скріпив- кров'ю Ісуса... Тобто, в'їзд Ісуса на віслюку дорогою встеленою пальмовими вітками був
аван-кульмінацією Божественного задуму -наступного його Воскресіння... як наймасштабнішої в історії втечі із в'язниці - втечі всього людства із в'язниці смерті.

Тому і Україна переможе в'язницю смерті і звільниться з неї , яку намагається надіслати нам північний Диявол- Шайтан -новітній Понтій Пілат і доморощені "Іроди"!
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17.04.2022 15:10 Відповісти
Саме така верба гарно підгодить для смаження кацапських свиней...
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17.04.2022 13:58 Відповісти
Якщо тебе вдарили по правій щоці, вбий москаля.
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17.04.2022 14:06 Відповісти
... і кацапського попа!
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17.04.2022 14:16 Відповісти
наші Украінщі не скорені
https://www.youtube.com/watch?v=qXNybFoZlYo
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17.04.2022 14:38 Відповісти
пробачте-УКРАІНЦІ!
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17.04.2022 14:40 Відповісти
WOW!Мощная установка ,красивая работа..РЕСПЕКТ ее создателям..
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17.04.2022 15:19 Відповісти
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17.04.2022 15:23 Відповісти
 
 