"Фашистские эсминцы обозначались буквой "Z", - Роскомнадзор заблокував радянський мультфільм 1973 року, в якому піонери досліджують морське дно на кораблі "Нептун". ВIДЕО

Роскомнадзор заблокував на відеохостингу Youtube радянський мультфільм "Сокровища затонувших кораблей" (1973 г.)

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за сюжетом мультфільму троє піонерів, котрі досліджують морські глибини на підводному човні "Нептун", знайшли затонулий німецький есмінець з маркуванням "Z 29".

"Фашистские эсминцы обозначались буквой "Z", - зазначає один з героїв фільму. Нагадаємо, що одне з угруповань армії РФ саме з таким маркуванням було задіяне у війні з Україною.

Тож можна припустити, що саме ця фраза стала однією з причин заборони мультфільму. Утім, назва піонерського човна та втоплений фашистський есмінець міг "роскомнадзорівцям" нагадувати про знищення крейсера "Москва українськими ракетами "Нептун".

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