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"Фашистские эсминцы обозначались буквой "Z", - Роскомнадзор заблокував радянський мультфільм 1973 року, в якому піонери досліджують морське дно на кораблі "Нептун". ВIДЕО

Роскомнадзор заблокував на відеохостингу Youtube радянський мультфільм "Сокровища затонувших кораблей" (1973 г.)

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за сюжетом мультфільму троє піонерів, котрі досліджують морські глибини на підводному човні "Нептун", знайшли затонулий німецький есмінець з маркуванням "Z 29".

"Фашистские эсминцы обозначались буквой "Z", - зазначає один з героїв фільму. Нагадаємо, що одне з угруповань армії РФ саме з таким маркуванням було задіяне у війні з Україною.

Тож можна припустити, що саме ця фраза стала однією з причин заборони мультфільму. Утім, назва піонерського човна  та втоплений фашистський есмінець міг "роскомнадзорівцям" нагадувати про знищення крейсера "Москва українськими ракетами "Нептун".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я в бешенстве от того, что произошло с флагманом Черноморского флота - крейсером "Москва"", - пропагандист Соловйов. ВIДЕО

Автор: 

крейсер (89) крилаті ракети (1073)


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Топ коментарі
+75
10 разів переглядав з задоволенням )
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17.04.2022 16:18
+51
Шиза пробивает очередное дно
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17.04.2022 16:19
+50
Ну это вообще пропрческий мульт, Симпсоны отдыхают
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17.04.2022 16:21
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18.04.2022 09:45 Відповісти
https://twitter.com/OSINT88/status/1515706593526128650?s=20&t=TH6rQWTdhxtQpZeXM1IcWA
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18.04.2022 09:46 Відповісти
Бумеранг вот так и выглядит, господин шкребец)

Нормально его карма ******* от лица Украины, каждого бы так.
https://twitter.com/ian_matveev/status/1515710592975347719?s=20&t=3Lmp4BGCCrw6gb_pd8QuUg

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18.04.2022 10:14 Відповісти
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18.04.2022 09:47 Відповісти
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18.04.2022 09:48 Відповісти
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18.04.2022 09:49 Відповісти
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18.04.2022 09:50 Відповісти
https://twitter.com/RF200_NOW/status/1515913804588060672?s=20&t=mgq5R9yNlPU2ceX0xD1gsA
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18.04.2022 09:51 Відповісти
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18.04.2022 10:06 Відповісти
https://twitter.com/hornycherrypie/status/1515681805298552839?s=20&t=HS4PBpgYV1Y4m8dgtDbpiQ
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18.04.2022 10:07 Відповісти
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