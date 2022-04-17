Війська РФ обстріляли Золоте на Луганщині, щонайменше двоє загиблих, четверо поранених, - ОВА. ВIДЕО
Війська РФ відкрили вогонь по центру міста Золоте. Внаслідок обстрілу двоє загиблих, четверо поранених.
Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.
"Це навмисне вбивство людей. Крім житлових будинків поряд нічого немає. Росіяни цілеспрямовано били по населенню. В одній із багатоповерхівок зруйновані два поверхи - снаряди пройшли навиліт", - зазначив Гайдай.
"Маємо щонайменше двох загиблих містян, ще четверо поранені із різним ступенем тяжкості", -додав він.
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Арахамія пропонує щоб мордор був гарантом безпеки України.(він раніше лобійовав купівлю вугілля в РФ і електрику в Білорусі)
Тим часом Дбр крім калістронів намагалися знищити КБ Луч.
Генерали назначені зеленими втекли с Києва і Херсонщини. Тепер в орків є списки по яким вони знищили людей в Бучі і тепер знищують по спискам патріотів на Херсонщині.