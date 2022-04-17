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Війська РФ обстріляли Золоте на Луганщині, щонайменше двоє загиблих, четверо поранених, - ОВА. ВIДЕО

Війська РФ відкрили вогонь по центру міста Золоте. Внаслідок обстрілу двоє загиблих, четверо поранених.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"Це навмисне вбивство людей. Крім житлових будинків поряд нічого немає. Росіяни цілеспрямовано били по населенню. В одній із багатоповерхівок зруйновані два поверхи - снаряди пройшли навиліт", - зазначив Гайдай. 

"Маємо щонайменше двох загиблих містян, ще четверо поранені із різним ступенем тяжкості", -додав він.

Також читайте: Частина населених пунктів Луганщини залишається без світла, газу та води, - голова ОВА Гайдай

Автор: 

армія рф (17502) обстріл (28648) Золоте (206) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4883)


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аж злість бере,чи то влада щось не допрацьовує?кажуть же людям на Харковщині, Луганщині та Донеччині,тікайте з прифронтових міс і сіл.....ні, не слухають чекають поки прилетить на голову((( чи це вата залишилась яка чекає русскій мір? я не можу цього зрозуміти..вони що не бачили Бучу,коли вже до людей дійде?
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17.04.2022 16:27 Відповісти
Орки везут старые ураганы, прилично https://www.youtube.com/shorts/cpnfV2Wecxo
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17.04.2022 16:38 Відповісти
Завдяки Зеленскому З Абрамовича тимчасово зняли санкціі. І він спокійно вийшов с рад директорів своїх підприємств и вивів гроші.
Арахамія пропонує щоб мордор був гарантом безпеки України.(він раніше лобійовав купівлю вугілля в РФ і електрику в Білорусі)
Тим часом Дбр крім калістронів намагалися знищити КБ Луч.
Генерали назначені зеленими втекли с Києва і Херсонщини. Тепер в орків є списки по яким вони знищили людей в Бучі і тепер знищують по спискам патріотів на Херсонщині.
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17.04.2022 16:53 Відповісти
Ббр разом Фсб мали вивести Медведчука і тільки через патріотів в СБУ - зірвали цю операцію. Трохи забехались коли говорили що Мелведчук мав тікати в Придністровья на човні - так як там річка 1 метер по ширині)
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17.04.2022 16:57 Відповісти
Генерали СБУ на Київщині і Херсонщині втекли В Мордор(
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17.04.2022 16:59 Відповісти
те Золоте, яке Денис Янтарь не хотів віддавати янелоху ... Сподіваюсь, після перемоги знайдуться мешканці, які поставлять в центрі Золотого погруддя Денису.
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17.04.2022 17:38 Відповісти
 
 