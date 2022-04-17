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Харківський медик під вогнем окупантів намагається надавати допомогу пораненим містянам: "Лежите! Не вставать!". ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований обстріл центру Харкова російськими окупантами та містяни, що отримали поранення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на віде чути вибухи та видно групу медиків, що намагаються допомогти пораненим. У якусь мить, звучать нові вибухи і всі - цивідьні, медики, військові забігають у приміщення, щоб уникнути поранень. Однак, один з лікарів залишається біля пораненої жінки.

"Лежите! Не вставать!", - віддає він команди іншим людям поряд.  

Дивіться також: Війська РФ обстріляли центр Харкова: п’ятеро людей загинули, 13 - поранені, - ОВА

Автор: 

обстріл (28648) Харків (5631) медична допомога (113)


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Топ коментарі
+58
Медик, хлопче, ти - ГЕРОЙ!!
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17.04.2022 17:12
+33
Г - героїзм.
Низький уклін, дякуємо за службу.
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17.04.2022 17:13
+30
В мене двоюрідний братик лікарем в Лозовій... навіть не впевнений, що він евакуюється попри вмовляння влади.

Молюсь за нього!
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17.04.2022 17:24
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Медик, хлопче, ти - ГЕРОЙ!!
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17.04.2022 17:12 Відповісти
Г - героїзм.
Низький уклін, дякуємо за службу.
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17.04.2022 17:13 Відповісти
Оператор який знімав це відео теж не з ляквивих
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17.04.2022 17:49 Відповісти
хто б знав куди зник легендарний доктор комаровський
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17.04.2022 18:32 Відповісти
Він зараз зав. біолабораторією НАТО.
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17.04.2022 18:53 Відповісти
гордона від страху лічить в його бункері
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17.04.2022 23:36 Відповісти
Найти єтого Роднулика и наградить, однозначно!
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17.04.2022 17:14 Відповісти
вот это медик от Бога !!!
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17.04.2022 17:15 Відповісти
Наші ВСІ такі!!! Все буде УКРАЇНА!!!
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17.04.2022 17:34 Відповісти
кіборг
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17.04.2022 17:16 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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17.04.2022 17:20 Відповісти
МАЛЬЧИК ЗОЛОТОЙ НАШ ЖИВИ СТО ЛЕТ !!!!!!!! ВОТ ОНО МУЖЕСТВО !!!
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17.04.2022 17:23 Відповісти
В мене двоюрідний братик лікарем в Лозовій... навіть не впевнений, що він евакуюється попри вмовляння влади.

Молюсь за нього!
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17.04.2022 17:24 Відповісти
Это Харьков, детка, горжусь своим городом, горжусь своими земляками
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17.04.2022 17:25 Відповісти
Я тебе фото машины скину (если еще раз увижу) этих харьковчан, которые в Полтавскую обл переехали...а то видите ли - "Я не понял, у этих бандеровцов кока-кола не продается?"
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17.04.2022 23:11 Відповісти
То - виродки.Вони є всюди. На жаль.
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18.04.2022 08:29 Відповісти
Я бы так не смог. Под прямой обстрел на улице раз только попал, какой то осколковой херней, вроде говорили что грады, так в подвал первый попавшийся шкурнул несмотря по сторонам, и при этом трусом себя не считал никогда, тікав на инстинктах. Ну а мужику респект и уважение.
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17.04.2022 17:28 Відповісти
Самокритика то ВЖЕ мужність. Страх то нормально.
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17.04.2022 17:36 Відповісти
Герой настоящий. Очень хочу в ближайшее время посмотреть, как кацапские врачи будут себя вести в Брянске и Ростове, когда их будут бомбить. Посмотрим, будут ли храбрыми или убегут как трусливые шакалы. Реально интересно, 50 на 50 ожидания.
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17.04.2022 17:40 Відповісти
ми на свий земли. я думаю кожен з нас, якщо доветься зробить так само. Герою низький уклин.
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17.04.2022 17:45 Відповісти
Снимаю шляпу...
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17.04.2022 18:02 Відповісти
Это не единичный случай.
Беженцы рассказывают о потрясающем героизме наших медиков в Харькове и Северодонецке.
А сколько еще примеров героизма мы не знаем и никогда не узнаем.
Низкий поклон...
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17.04.2022 21:04 Відповісти
Це не медик, а волонтер Червоного Хреста України, член Загону Швидкого Реагування, який працював у місті під час обстрілів
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17.04.2022 22:05 Відповісти
Дійсно. Тільки дивно, чому він, волаючи, щоб інші лежали під час обстрілу, не змусив лягти постраждалу біля нього. Це раз. Два : що він там "надавав" - не ясно. Замість того, що 'б відтягнути поранену в двері сховища, сидів біля неї і грав роль мішені. А журналізди вже зліпили з цього безглуздого вчинку "героїзм". Тут, скоріш, відвага, що межує з ідіотизмом
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18.04.2022 00:28 Відповісти
Чудило, а ти не бачиш, що людина поранена? Можливо її і чипати не можна. Це поперше. А подруге ти якби тільки попав під вибухову хвилю, то вже обісрався від одного тільки грохоту навколо. Це ти такий розумний за компом або телефоном, а кинь тебе в реальні умови, то залізеш під найближчий бордюр і будеш лежати як сміття і не висовуватись.
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18.04.2022 04:36 Відповісти
 
 