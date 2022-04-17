Харківський медик під вогнем окупантів намагається надавати допомогу пораненим містянам: "Лежите! Не вставать!". ВIДЕО
В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований обстріл центру Харкова російськими окупантами та містяни, що отримали поранення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на віде чути вибухи та видно групу медиків, що намагаються допомогти пораненим. У якусь мить, звучать нові вибухи і всі - цивідьні, медики, військові забігають у приміщення, щоб уникнути поранень. Однак, один з лікарів залишається біля пораненої жінки.
"Лежите! Не вставать!", - віддає він команди іншим людям поряд.
Топ коментарі
+58 Люся під полковником
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показати весь коментар17.04.2022 17:24
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Низький уклін, дякуємо за службу.
Молюсь за нього!
Беженцы рассказывают о потрясающем героизме наших медиков в Харькове и Северодонецке.
А сколько еще примеров героизма мы не знаем и никогда не узнаем.
Низкий поклон...