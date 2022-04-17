Нептун і Москва, Медведчук, звернення Марченко і Папа Римський. #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу. ВIДЕО
Богдан Буткевич і Наталка Соколенко у "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ зібрали для вас найепічніше з того, що сталося цього тижня.
Крейсер "Москва", який успішно відспівали українці ракетою "Нептун", хіт-парад звернень Оксани Марченко після затримання Віктора Медведчука та, звісно, скандал і критика Папи Римського через хресну ходу у Ватикані. Вмощуйтеся зручніше і приготуйтеся до веселощів!
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северный оленьАленушка
https://www.youtube.com/watch?v=higUM6Rg8lU&ab_channel=%D0%A2%D0%A0%D0%9A%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81