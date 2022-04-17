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Нептун і Москва, Медведчук, звернення Марченко і Папа Римський. #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу. ВIДЕО

Богдан Буткевич і Наталка Соколенко у "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ зібрали для вас найепічніше з того, що сталося цього тижня.

Крейсер "Москва", який успішно відспівали українці ракетою "Нептун", хіт-парад звернень Оксани Марченко після затримання Віктора Медведчука та, звісно, скандал і критика Папи Римського через хресну ходу у Ватикані. Вмощуйтеся зручніше і приготуйтеся до веселощів!

Читайте також: Мародери та брехуни: як ТікТок-воїни Кадирова вдають бойовиків. БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ВIДЕО

Автор: 

Соколенко Наталія (50) Буткевич Богдан (438)


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17.04.2022 19:33 Відповісти
Ну что, дефективные, помыли сапоги в Майами?
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17.04.2022 19:33 Відповісти
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17.04.2022 19:35 Відповісти
Ох ты ж, мама миа! Так вот ты какой, северный олень Аленушка
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19.04.2022 11:55 Відповісти
Папіломниця
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17.04.2022 20:10 Відповісти
Прошу в наступному випуску включити цю жлобину максим козицький, голова Львівської обласної адміністрації, ще один з партії слуга олігархів, який краде гуманітарну допомогу, вимагає відкати, ставить палки в колеса тим, хто відмовляється. Можете зв'язатися із Зоряною Бондар, з діаспори в Нью Йорку, вона вам детально відповість про те, що він робить з гуманітаркою від США. Цей персонаж максимчик, заслуговує окремого розслідування.
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17.04.2022 20:42 Відповісти
Допомога чи на продаж? Що і від кого охороняють на луцькому складі гумдомоги
https://www.youtube.com/watch?v=higUM6Rg8lU&ab_channel=%D0%A2%D0%A0%D0%9A%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81
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18.04.2022 01:25 Відповісти
 
 