Колаборантку, яка зливала дані про розташування ЗСУ, затримали на Луганщині, - Нацполіція. ВIДЕО

У Луганській області правоохоронці затримали місцеву жительку, яка передавала російським загарбникам дані про розташування підрозділу Збройних сил України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Національна поліція повідомляє у Фейсбуці.

За даними правоохоронців, жителька Лисичанська, будучи модератором одного з місцевих телеграм-каналів, передала адміністратору каналу інформацію про місце дислокації військового підрозділу, після чого будівля, де перебували військовослужбовці, та прилеглі до неї будинки були обстріляні артилерією російських військ.

Зловмисниці оголошена підозра за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Жінці загрожує позбавлення волі терміном від 12 до 15 років без права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

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