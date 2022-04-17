Колаборантку, яка зливала дані про розташування ЗСУ, затримали на Луганщині, - Нацполіція. ВIДЕО
У Луганській області правоохоронці затримали місцеву жительку, яка передавала російським загарбникам дані про розташування підрозділу Збройних сил України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Національна поліція повідомляє у Фейсбуці.
За даними правоохоронців, жителька Лисичанська, будучи модератором одного з місцевих телеграм-каналів, передала адміністратору каналу інформацію про місце дислокації військового підрозділу, після чого будівля, де перебували військовослужбовці, та прилеглі до неї будинки були обстріляні артилерією російських військ.
Зловмисниці оголошена підозра за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
Жінці загрожує позбавлення волі терміном від 12 до 15 років без права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
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ИЗМЕНА РОДИНЕ --РАССТРЕЛ
МАРОДЕРСТВО С ЦЕНАМИ ТАРИФАМИ БЮДЖЕТОМ ГУММАНИТАРКОЙ ЧИНУШ МЕСТНОГО РАЗЛИВА- РАССТРЕЛ
ГРАБЕЖИ НАСИЛИЯ КРИМИНАЛ --РАССТРЕЛ
ПАНИКЕРСТВО- РАССТРЕЛ
ПОСОБНИЧЕСТВО- ОККУПАНТАМ РАССТРЕЛ
ВЗЯТКА ЧИНОВНИКОМ СУДЬЕЙ ПРОКУРОРОМ ПОЛИЦЕЙСКИМ ВОЕННЫМ ЧИНОВНИКОМ- РАССТРЕЛ..
СПЕКУЛЯЦИИ САББОТАЖ- РАССТРЕЛ
Просто зараз треба усіх зрадників та колаборантів максимально пакувати в тюрму (нажаль розстріл не передбачений).
А після Перемоги терміново приймати закон про подвійне громадянство в Україні. Тобто одне дає право обиратись та бути обраним, займати державні посади. А друге - ні. І перше надавати тільки громадянам, які здали елементарний тест на знання історії України та Української мови.
Ну і- закон про колабораціонізм і т.д.
Тоді ми будемо мати зовсім іншу Україну.
Треба паяльник в сраку, одразу все раскаже як було
Опять украинцы жалеют своих будущих палачей как то было 100-лет назад в УНР, они потом не пожалели украинцев и Украина потеряла не только независимость но и миллионы жизней.
Если в этот раз хотите победить никогда не жалейте врага, враг вас не пожалеет!
Хто не вивчив урок історії з першого разу- має нагоду засвоїти вдруге
ОСЬ ТАКА У НАС ПОДВІЙНА ІДЕОЛОГІЯ.
https://defence-ua.com/people_and_company/piar_ukroboronpromu_prizviv_do_udaru_po_bronetankovomu_zavodu_znischeno_tseh_de_remontuvali_trofeji_je_zagibli_ta_poraneni-6992.html