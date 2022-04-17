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Колаборантку, яка зливала дані про розташування ЗСУ, затримали на Луганщині, - Нацполіція. ВIДЕО

У Луганській області правоохоронці затримали місцеву жительку, яка передавала російським загарбникам дані про розташування підрозділу Збройних сил України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Національна поліція повідомляє у Фейсбуці.

За даними правоохоронців, жителька Лисичанська, будучи модератором одного з місцевих телеграм-каналів, передала адміністратору каналу інформацію про місце дислокації військового підрозділу, після чого будівля, де перебували військовослужбовці, та прилеглі до неї будинки були обстріляні артилерією російських військ.

Зловмисниці оголошена підозра за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Жінці загрожує позбавлення волі терміном від 12 до 15 років без права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала 5 російських агентів і викрила двох колаборантів на Київщині та Херсонщині

Автор: 

колабораціонізм (1160) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+28
Вішайте це лайно без всякого розголосу.
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17.04.2022 19:22
+21
Курва!!!
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17.04.2022 19:22
+19
там через одно, таких курвів.
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17.04.2022 19:24
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Курва!!!
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17.04.2022 19:22 Відповісти
там через одно, таких курвів.
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17.04.2022 19:24 Відповісти
Больше чем через одного, я из того города, процентов 90 оставшихся там уродов готовых встречать русню с хлебом и солью!!!
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17.04.2022 19:31 Відповісти
НА ПЕРИОД ВОЙНЫ
ИЗМЕНА РОДИНЕ --РАССТРЕЛ
МАРОДЕРСТВО С ЦЕНАМИ ТАРИФАМИ БЮДЖЕТОМ ГУММАНИТАРКОЙ ЧИНУШ МЕСТНОГО РАЗЛИВА- РАССТРЕЛ
ГРАБЕЖИ НАСИЛИЯ КРИМИНАЛ --РАССТРЕЛ
ПАНИКЕРСТВО- РАССТРЕЛ
ПОСОБНИЧЕСТВО- ОККУПАНТАМ РАССТРЕЛ
ВЗЯТКА ЧИНОВНИКОМ СУДЬЕЙ ПРОКУРОРОМ ПОЛИЦЕЙСКИМ ВОЕННЫМ ЧИНОВНИКОМ- РАССТРЕЛ..
СПЕКУЛЯЦИИ САББОТАЖ- РАССТРЕЛ
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17.04.2022 19:45 Відповісти
І чотирнадцятий їх нічому не навчив..
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17.04.2022 20:47 Відповісти
Вішайте це лайно без всякого розголосу.
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17.04.2022 19:22 Відповісти
ну ей писда. бабы на зоне ее порвут.
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17.04.2022 19:22 Відповісти
Тварь.
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17.04.2022 19:23 Відповісти
Курва!!!
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17.04.2022 19:23 Відповісти
Пожизненно а лучше допрос расстрел.
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17.04.2022 19:23 Відповісти
таких би випадково пристрелювали при затриманні, військовий стан все ж таки
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17.04.2022 19:24 Відповісти
випадково. але прицильно.
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17.04.2022 19:26 Відповісти
Не циганка. Бо обличчя не показують. Це лише коли якийсь циган вкраде пиріжка, то його показують на всіх телеканалах, не ховаючи обличчя...
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17.04.2022 19:24 Відповісти
Да не підозри треба оголошувати а вивозити подалі та по законам військового часу.Пам'ятаєте,як в Золотом затримали окупанта-розвідника з пов'язкою СККА?А знаєте де він?А він на волі,тому,що йому оголосили підозру,посадили в СІЗО м.Старобільск,а після окупаціі міста орками,ті його звільнили.
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17.04.2022 19:24 Відповісти
І поплакати треба обов'язково, поплакати, на жалість надавити... **** їбана! Ще невідомо, скільки людей загинуло через її колабораційну діяльність. Паскуда.
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17.04.2022 19:26 Відповісти
а ви кажете звільняти донеччину і луганщину..та ше й Крим.акшо там такого непотребу більшість..Ти їм хліб, а вони тобі ніж в спину..
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17.04.2022 19:26 Відповісти
Звільняти треба, бо земля наша, а цих паскуд судити. А таких які нібито сидять тихенько позбавляти українського шромадянства.
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17.04.2022 19:33 Відповісти
Але це ж Українська земля. Просто там переважна більшість - нащадки окупантів-пролетарів, яких завезли на місце замордованих совєтами українців. У них любов до руського міра на генетичному рівні.

Просто зараз треба усіх зрадників та колаборантів максимально пакувати в тюрму (нажаль розстріл не передбачений).

А після Перемоги терміново приймати закон про подвійне громадянство в Україні. Тобто одне дає право обиратись та бути обраним, займати державні посади. А друге - ні. І перше надавати тільки громадянам, які здали елементарний тест на знання історії України та Української мови.
Ну і- закон про колабораціонізм і т.д.

Тоді ми будемо мати зовсім іншу Україну.
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17.04.2022 22:00 Відповісти
А що тут дивного- ми знаємо і про ще одну...хтось може догадається з трьох раз
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17.04.2022 19:28 Відповісти
ЗенеЛох першу бледі вивіз з країни.
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17.04.2022 19:30 Відповісти
Звільняти треба тих, хто хоче, щоб їх звільнили.
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17.04.2022 19:29 Відповісти
А не йти по вулиці і чекаити, звідки місцеві в тебе вистрілять.
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17.04.2022 19:30 Відповісти
Якусь хрінь несе!
Треба паяльник в сраку, одразу все раскаже як було
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17.04.2022 19:31 Відповісти
Военное время, самая высшая мера должна быть, по вине такой мрази погибают люди.
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17.04.2022 19:31 Відповісти
Одним словом "біомаса",термін ув'язнення їй,а потім за порєбрік до вонючих,ЛАПТЕНОГИХ!!!
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17.04.2022 19:39 Відповісти
Из за нее погибли люди расстрелять суку по законам военного времени, как то принято во всех странах мира и во все времена.

Опять украинцы жалеют своих будущих палачей как то было 100-лет назад в УНР, они потом не пожалели украинцев и Украина потеряла не только независимость но и миллионы жизней.

Если в этот раз хотите победить никогда не жалейте врага, враг вас не пожалеет!
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17.04.2022 19:46 Відповісти
Все так! Навіть в Київському Маріїнському парку ходимо по могильникам закатованих більшовиками 7 тис. українців. Пізніше совок зробив там парк.
Хто не вивчив урок історії з першого разу- має нагоду засвоїти вдруге
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17.04.2022 20:32 Відповісти
Скажите плз. почему не уничтожают на месте диверсантов , коллаборантов , мародёров и остальных преступников ? Ведь они НИКОГДА не изменят своё мировоззрение , и при удобном случае займутся тем же самым !
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17.04.2022 19:52 Відповісти
Якщо влада буде делегувати українському кривосуддю(а-ля "вовчому ""суду"" з окружної") вирішувати долю тварюк що допомагають ворогу нищити Україну - народ сам почне вирішувати на свій справедливий розсуд і долю зрадників і долю владників!!
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17.04.2022 19:54 Відповісти
Никакой жалости не должно быть. А то начнём, она молодая, у неё семья, обменяем.... Чем больше будем таких жалеть, тем больше будут гибнут наши ребята
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17.04.2022 20:05 Відповісти
Никакой жалости не должно быть. А то начнём, она молодая, у неё семья, обменяем.... Чем больше будем таких жалеть, тем больше будут гибнут наши ребята
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17.04.2022 20:06 Відповісти
А потім її просто обміняють і вона весела і задоволена поїде на росію?!
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17.04.2022 20:11 Відповісти
жінку банально підставили і їй , дурі , світить стаття . А от по каналу 1+1 , який двічі свідомо пустив в ефір місцеположення людей драмтеатру в Маріуполі і ремонтний завод військової техніки в Києві , то про це мовчок. ніззя. бубачка абідітса.
ОСЬ ТАКА У НАС ПОДВІЙНА ІДЕОЛОГІЯ.
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17.04.2022 20:20 Відповісти
Г+Г разом з укроборонпромом дійсно знищив київський бронетанковий:
https://defence-ua.com/people_and_company/piar_ukroboronpromu_prizviv_do_udaru_po_bronetankovomu_zavodu_znischeno_tseh_de_remontuvali_trofeji_je_zagibli_ta_poraneni-6992.html
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17.04.2022 20:29 Відповісти
Питання не в г+г, питання в тому хто допускає іх на ті заводи і на позиціі військових
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17.04.2022 20:35 Відповісти
Військовий стан. Через таких зрадників гинуть люди, і попадають до лап російських нелюдів. Досить вже цієї української одвічної толерантності!
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17.04.2022 20:28 Відповісти
Мені здається що цих коригувальників та інших пособніків у більшості випадків знищують на місці. Але якщо цю ватніцу затримала поліція то мусить бути по правилах, та і свідків затримання хватало
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17.04.2022 20:39 Відповісти
Що, на гранаті ще не підірвалася ? Кожного колоборанта ( З Р А Д Н И К А ) після першого ж допиту розстрілювати. Також озвучувати на всю Україну прізвище, ім'я, дату і місце народження, збирати всіх рідних зрадника та публічно при значному скупченні людей повідомляти їх, що ї родич зрадник !
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17.04.2022 20:40 Відповісти
Нашпиговать свинцом мерзоту.
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17.04.2022 20:48 Відповісти
Яке позбавнення волі !!??? Розстріляти!! Без жалю. Бо віри таким немае!!
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17.04.2022 21:00 Відповісти
НА ПАЛЮ СУКУ.
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17.04.2022 21:01 Відповісти
Бреше, була завербована давно!
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17.04.2022 23:23 Відповісти
 
 