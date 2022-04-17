Дефіцит бюджету у наступні місяці може сягати до $5 мільярдів, фінансова допомога Заходу як ніколи потрібна зараз, – Шмигаль. ВIДЕО
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у наступні місяці дефіцит бюджету може сягати до 5 млрд доларів, тому як ніколи потрібна фінансова допомога Заходу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у своєму телеграм-каналі прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
"У розмові з американським ABC News розповів про те, якої підтримки Україна чекає від Заходу та Сполучених Штатів, аби перемогти у нашій визвольній війні", - зазначив очільник українського уряду.
Він нагадав, що зброя, фінанси і санкції – це та тріада, яка допоможе зупинити агресора і поверне мир у Європі.
"Наступного тижня фінансовий блок нашої команди працюватиме у Вашингтоні. Зустрічі з МВФ, Світовим банком та урядом США, аби залучити додаткові кошти для фінансування потреб української армії, української економіки та наших людей. У наступні місяці дефіцит бюджету може сягати до 5 млрд доларів, а тому фінансова допомога Заходу як ніколи потрібна зараз", - повідомив прем’єр-міністр.
"Ще один меседж, який ми надсилаємо всьому світу – це те, що Україна готова до дипломатичного варіанту завершення цієї війни. Але ми не поступимося нашими національними інтересами. Якщо Росія не хоче завершити війну дипломатією, то ми вимушені будемо завершити цю війну на полі бою", - підсумував Шмигаль.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
$1,8 млрд, можно найти у Коломойского...
мож хамить надо более акцентированно?
Щодня пишуть про те, що "така-то країна виділила стільки-то, така-то - стільки-то... ЄС виділив стільки-то... США - стільки-то..."
ВИ ТАМ ЗОВСІМ ****** ВЖЕ ВКРАЙ, МАРНОКРАДИ КОНЧЕНІ?
За ті гроші що вам ВЖЕ надавали, можна було побудувать двадцять Швейцарій!
И еще гляньте на что они выделяются и главное кому .
Это я не про военную помощь,хотя и она там не вся украине идет а восточному флангу нато в основном,хотя озвучивается как помощь Украине.
Чи замість звітів будете крутити дулі, як тим, хто дає кошти, так і громадянам України?
Знову збрехав?
Чи включив свій "гешефт"?!
Потому что мало тратили на оборону в относительно мирное время - строили дороги, школы, детские садики, ледовые дворцы, разрезали ленточки... Теперь всё построенное превращается в щебень и металлолом, а расходы на оборону растут как на дрожжах.
А ведь было время, когда всё стоило почти дёшево. Можно было отправлять на нужды обороны не 130, а хотя бы 30 млрд грн в месяц, и иметь всё, что пожелаешь: 152 и 155 мм боеприпасы, целые бригады гаубиц "Богдана", наши родные "Соколы" - сотни штук вместо десятков турецких "Байрактаров", сотни, тысячи новых танков и бронеавтомобилей, десятки новых профессиональных бригад вместо слабообученной терробороны.
Кто виноват, и что делать?.. Спросите у Шмыгаля. Он и тогда был премьером, и сегодня руководит. Он лучше знает, на что надо тратить деньги накануне войны."
https://t.me/kasjanovcom