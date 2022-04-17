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Дефіцит бюджету у наступні місяці може сягати до $5 мільярдів, фінансова допомога Заходу як ніколи потрібна зараз, – Шмигаль. ВIДЕО

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у наступні місяці дефіцит бюджету може сягати до 5 млрд доларів, тому як ніколи потрібна фінансова допомога Заходу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у своєму телеграм-каналі прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"У розмові з американським ABC News розповів про те, якої підтримки Україна чекає від Заходу та Сполучених Штатів, аби перемогти у нашій визвольній війні", - зазначив очільник українського уряду.

Він нагадав, що зброя, фінанси і санкції – це та тріада, яка допоможе зупинити агресора і поверне мир у Європі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кошти міжнародної підтримки суттєво компенсують втрати бюджету, але в його наповненні Україна повинна розраховувати на себе, - Гетманцев

"Наступного тижня фінансовий блок нашої команди працюватиме у Вашингтоні. Зустрічі з МВФ, Світовим банком та урядом США, аби залучити додаткові кошти для фінансування потреб української армії, української економіки та наших людей. У наступні місяці дефіцит бюджету може сягати до 5 млрд доларів, а тому фінансова допомога Заходу як ніколи потрібна зараз", - повідомив прем’єр-міністр.

"Ще один меседж, який ми надсилаємо всьому світу – це те, що Україна готова до дипломатичного варіанту завершення цієї війни. Але ми не поступимося нашими національними інтересами. Якщо Росія не хоче завершити війну дипломатією, то ми вимушені будемо завершити цю війну на полі бою", - підсумував Шмигаль.

Автор: 

бюджет (2996) Шмигаль Денис (4602)


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Топ коментарі
+19
У Коломойського і Ахметова назад заберіть ,що перед війною йому дали. Цій шоблі гроші потрібно давать тільки під наглядом
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17.04.2022 19:36
+16
так що ж ви, *****, виводите іноземних представників із наглядових рад?? це сильно стишує бажання заходу нам допомагати! думаєте, що не взнає ніхто про ваші продєлкі?
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17.04.2022 19:39
+15
Долгое время трейдеры, связанные с Коломойским, покупали крупные партии электроэнергии у Центрэнерго по льготной цене. Вот один из примеров. «В аукционах на бирже с 15 октября по 22 декабря 2020 года продавали по 1250 грн/МВт·ч при средней цене рынка на сутки вперед на 227 грн выше, - говорит источник Forbes в «Нафтогазе», - всего продали 14,8 млн МВт·ч». Такая щедрость обошлась Центрэнерго в 3,4 млрд грн менее чем за три месяца.

$1,8 млрд, можно найти у Коломойского...
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17.04.2022 19:39
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У Коломойського і Ахметова назад заберіть ,що перед війною йому дали. Цій шоблі гроші потрібно давать тільки під наглядом
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17.04.2022 19:36 Відповісти
идем працювати. не сидить вдома. робимо хто шо може.
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17.04.2022 19:37 Відповісти
шмигалю скажи
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17.04.2022 20:28 Відповісти
Долгое время трейдеры, связанные с Коломойским, покупали крупные партии электроэнергии у Центрэнерго по льготной цене. Вот один из примеров. «В аукционах на бирже с 15 октября по 22 декабря 2020 года продавали по 1250 грн/МВт·ч при средней цене рынка на сутки вперед на 227 грн выше, - говорит источник Forbes в «Нафтогазе», - всего продали 14,8 млн МВт·ч». Такая щедрость обошлась Центрэнерго в 3,4 млрд грн менее чем за три месяца.

$1,8 млрд, можно найти у Коломойского...
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17.04.2022 19:39 Відповісти
так що ж ви, *****, виводите іноземних представників із наглядових рад?? це сильно стишує бажання заходу нам допомагати! думаєте, що не взнає ніхто про ваші продєлкі?
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17.04.2022 19:39 Відповісти
як ніколи потрібна зараз?
мож хамить надо более акцентированно?
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17.04.2022 19:40 Відповісти
Шось я не розумію, панове.
Щодня пишуть про те, що "така-то країна виділила стільки-то, така-то - стільки-то... ЄС виділив стільки-то... США - стільки-то..."
ВИ ТАМ ЗОВСІМ ****** ВЖЕ ВКРАЙ, МАРНОКРАДИ КОНЧЕНІ?
За ті гроші що вам ВЖЕ надавали, можна було побудувать двадцять Швейцарій!
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17.04.2022 19:41 Відповісти
вы на реальные сумма гляньте,а потом будете рассказывать про 13,6 млрд. от США и про 5 млрд.от ЕС.
И еще гляньте на что они выделяются и главное кому .
Это я не про военную помощь,хотя и она там не вся украине идет а восточному флангу нато в основном,хотя озвучивается как помощь Украине.
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17.04.2022 21:01 Відповісти
Ця банда навіть під час війни ворують. Вже не можуть здержатися.
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17.04.2022 19:42 Відповісти
кацап,а що таке-"здержатися"?
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17.04.2022 19:51 Відповісти
це те, що твій спермадонор не посилив стримати...
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17.04.2022 20:24 Відповісти
Перепрошую -стриматись.
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17.04.2022 21:08 Відповісти
А можно асфальт назад в бюджет провернуть?
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17.04.2022 19:45 Відповісти
Это защищенная статья бюджета, все уже распределено по карманам
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17.04.2022 20:02 Відповісти
Звітувати на що витрачаєте купу вже наданих вам коштів збираєтесь?
Чи замість звітів будете крутити дулі, як тим, хто дає кошти, так і громадянам України?
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17.04.2022 19:46 Відповісти
перестань платити депутатам і уріж оплату офіса голобородька -толку від них ніякого-от і бабло найдеться
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17.04.2022 19:48 Відповісти
ОП- не державна організація.
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17.04.2022 21:10 Відповісти
Да как бы элементарно прекратить полиции платить 30 тыс грн, как боевые, кроме тех, кто служит на передке. К примеру в тылу, полиции платят 30 тыс боевых +зарплата. В Тро, всу платят некоторым меньше. Полиция дома, а те в окопах.
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17.04.2022 19:57 Відповісти
Поліція не дома, а за 2 місяця жодного разу додому не відпустили- сиділи в місцях дислокації , якщо хто не в курсі і відловлювала дрг по містах. Якщо не знаєте- нема чого ляпать.
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17.04.2022 20:20 Відповісти
Ой блд,що ти там відловлювало мусорило,солодко спало,смачно їло у місцях дислокації...
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17.04.2022 22:06 Відповісти
100% ,прокурорам,сбушникам,судовій охороні -доплати....то хай і платить їм палиця з коломойським,вони й так на них працюють.Взагалі той шмигаль думав яким місцем ,щоб найбіднішій країні світу суддям 150 тис платити зарплати...в нафтогазі -мільйонні....То ми на своб суддівську прокурорську мінтовську систему працювали ,а тепер шмигаль хоче і американців з євромейцями в долю взяти )))) підключити так сказать ,щоб вони на наших "ментів з суддями взяли на утримання...А може шмигаль подумав ,що поляки дають по 300 злот переселенцю,от і собі шмигаль з братвою рішив щоб їм за "кожного холопа" лічно заплатили)))
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17.04.2022 20:39 Відповісти
еще бы гребенная крыса шмыгаль, свою ротяку бы не открывало...Как раз должна сейчас быть видна работа ДБР... возвращение асфальто- оффшорных денег и хотя бы 50% денег спи....украденного за последние 30 лет ското-олигархическими кланами.
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17.04.2022 20:00 Відповісти
А может некоторый из офшоров кипрских и оманских ворованное бабло в Украину переведут и с него налоги заплатят?
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17.04.2022 20:00 Відповісти
Ну можна зарплатню нинішнім і пенсії минулим депутатам позменшувати, то ж певно і профіцит бюджету з'явиться.
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17.04.2022 20:04 Відповісти
А Зеленський волав про 7 мільярдів.
Знову збрехав?
Чи включив свій "гешефт"?!
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17.04.2022 20:05 Відповісти
Штайнмаєра і Макрона ще разочок пошліть по далі, може ***** дасть.
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17.04.2022 20:25 Відповісти
Может пришла пора пересмотреть персональные пенсии для всяких бывших чиновников , начиная с президентов? Также пора урезать баснословные зарплаты судьям, чиновникам и прочей шелупони типа Серлеща и Наема. Ужесточить контроль за расходом госсредств и финансовой и материальной помощи Запада. Глядишь и в казне денег побольше будет.
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17.04.2022 21:10 Відповісти
Шо, деньги с бюджета ЗЕшобла уже разворовала? Ну так пришло время вернуть назад! И не забудьте потрясти Коломойшу за бороду. С него надо вытрясти всё наворованное за каденцию Зеленского, а то Коломойша скоро треснет
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17.04.2022 21:52 Відповісти
Ідіть ***** у відставку,передавайте владу військовим,якщо протрусити всіх хто був при владі останні 30років,то назбирати можна пів трильйона долларів...
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17.04.2022 22:02 Відповісти
"Шмыгаль признал, что теперь у нас военные расходы порядка 130 млрд грн в месяц, а раньше были 156 млрд грн в год. В этой простой арифметике и кроется ответ на главный вопрос - почему мы до сих пор не побеждаем?..

Потому что мало тратили на оборону в относительно мирное время - строили дороги, школы, детские садики, ледовые дворцы, разрезали ленточки... Теперь всё построенное превращается в щебень и металлолом, а расходы на оборону растут как на дрожжах.

А ведь было время, когда всё стоило почти дёшево. Можно было отправлять на нужды обороны не 130, а хотя бы 30 млрд грн в месяц, и иметь всё, что пожелаешь: 152 и 155 мм боеприпасы, целые бригады гаубиц "Богдана", наши родные "Соколы" - сотни штук вместо десятков турецких "Байрактаров", сотни, тысячи новых танков и бронеавтомобилей, десятки новых профессиональных бригад вместо слабообученной терробороны.

Кто виноват, и что делать?.. Спросите у Шмыгаля. Он и тогда был премьером, и сегодня руководит. Он лучше знает, на что надо тратить деньги накануне войны."

https://t.me/kasjanovcom
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04.07.2022 18:26 Відповісти
 
 