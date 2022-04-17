Дефіцит бюджету у наступні місяці може сягати до $5 мільярдів, фінансова допомога Заходу як ніколи потрібна зараз, – Шмигаль. ВIДЕО

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у наступні місяці дефіцит бюджету може сягати до 5 млрд доларів, тому як ніколи потрібна фінансова допомога Заходу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у своєму телеграм-каналі прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"У розмові з американським ABC News розповів про те, якої підтримки Україна чекає від Заходу та Сполучених Штатів, аби перемогти у нашій визвольній війні", - зазначив очільник українського уряду.

Він нагадав, що зброя, фінанси і санкції – це та тріада, яка допоможе зупинити агресора і поверне мир у Європі.

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"Наступного тижня фінансовий блок нашої команди працюватиме у Вашингтоні. Зустрічі з МВФ, Світовим банком та урядом США, аби залучити додаткові кошти для фінансування потреб української армії, української економіки та наших людей. У наступні місяці дефіцит бюджету може сягати до 5 млрд доларів, а тому фінансова допомога Заходу як ніколи потрібна зараз", - повідомив прем’єр-міністр.



"Ще один меседж, який ми надсилаємо всьому світу – це те, що Україна готова до дипломатичного варіанту завершення цієї війни. Але ми не поступимося нашими національними інтересами. Якщо Росія не хоче завершити війну дипломатією, то ми вимушені будемо завершити цю війну на полі бою", - підсумував Шмигаль.