З Росією більше ніхто не хоче говорити. День 53 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ВIДЕО
53-й день Народної війни України.
Росія почала обстрілювати сама себе для іще більшого нагнітання антиукраїнської істерії. Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.
Топ коментарі
+8 neverlok lok
показати весь коментар17.04.2022 21:04
+5 Andrii Pushkarchuk
показати весь коментар17.04.2022 21:04
+5 Саша Пончик
показати весь коментар17.04.2022 21:04
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У НАТО і Європейському Союзі, а також у Держдепартаменті, Пентагоні та союзних міністерствах розробляються плани, щоб закріпити нову політику практично в усіх аспектах позиції Заходу щодо Москви, від оборони та фінансів до торгівлі та міжнародної дипломатії.
https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/04/16/us-nato-isolate-russia/
Ну понятно - со Штайнмайера ,как с козла молока - откат не занесёт!
Героям слава!