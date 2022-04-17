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Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
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З Росією більше ніхто не хоче говорити. День 53 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

53-й день Народної війни України.

 Росія почала обстрілювати сама себе для іще більшого нагнітання антиукраїнської істерії. Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+8
Цікаво голладський суд ще сумнівається кому передати Скіфське золото ?
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17.04.2022 21:04
+5
А Янєлох хоче говорити, бо в нього ще не червона лінія.
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17.04.2022 21:04
+5
Им уже 300 лет не верят.
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17.04.2022 21:04
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Цікаво голладський суд ще сумнівається кому передати Скіфське золото ?
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17.04.2022 21:04 Відповісти
А Янєлох хоче говорити, бо в нього ще не червона лінія.
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17.04.2022 21:04 Відповісти
Им уже 300 лет не верят.
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17.04.2022 21:04 Відповісти
Зеля вже усяку надію втратив знайти політика, який би вмовив Путлера зустрітися з ним віч-на-віч. А інакше як він отримає гарантію (ярлик на князівство).
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17.04.2022 21:05 Відповісти
Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
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17.04.2022 21:16 Відповісти
Усе правильно, але скільки можна спамити під кожною новиною?
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17.04.2022 22:31 Відповісти
Майже через два місяці після жорстокого нападу Володимира Путіна на Україну адміністрація Байдена та її європейські союзники почали планувати зовсім інший світ, у якому вони більше не намагаються співіснувати та співпрацювати з Росією, але активно прагнуть ізолювати та послабити її як питання довгострокової стратегії.
У НАТО і Європейському Союзі, а також у Держдепартаменті, Пентагоні та союзних міністерствах розробляються плани, щоб закріпити нову політику практично в усіх аспектах позиції Заходу щодо Москви, від оборони та фінансів до торгівлі та міжнародної дипломатії.

https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/04/16/us-nato-isolate-russia/

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17.04.2022 21:18 Відповісти
С парашей никто, кроме преЗЕдента...Штанмайер - запятнал сотрудничеством с росией,а абрамович,так нет...
Ну понятно - со Штайнмайера ,как с козла молока - откат не занесёт!
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17.04.2022 21:22 Відповісти
Жалко не понимаю. Слава Украине!
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17.04.2022 21:46 Відповісти

Героям слава!
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17.04.2022 21:56 Відповісти
Перевожу: говорят, что путлер - куйло...
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17.04.2022 21:59 Відповісти
Как никто? А микрон???
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17.04.2022 21:56 Відповісти
Дякую за видео❗👍 Кацапы проявили свою сущность петушинную☠👎🐔
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17.04.2022 22:13 Відповісти
Богдан, а звідки впевненість, що орки при відступі з Херсону не жахнуть Антонівський міст?
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17.04.2022 22:23 Відповісти
 
 