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"Ой, у лузі червона калина", - діти у дворі співають гімн Українських січових стрільців. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому діти в дворі співають гімн Українських січових стрільців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису група дітей йде по доріжці між багатоповерхівок і співають вже відому на увесь світ пісню.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Україна понад усе!", - маленька одеситка вигукує патріотичне гасло на Марші єдності. Емоційне ВIДЕО

Автор: 

діти (5089) патріотизм (107)


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Топ коментарі
+48
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17.04.2022 20:14
+45
Це майбутнє української незламної нації...
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17.04.2022 20:13
+36
Маленькі діти і Великі Українці. Бережіть їх.
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17.04.2022 20:14
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Maxim Mironov


@mironov_fm

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https://twitter.com/mironov_fm/status/1515600286169055233 9 ч



Разница между Путиным и Гитлером в том, что Гитлер никогда не называл евреев братским народом.
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17.04.2022 20:12 Відповісти
Тут мова йде за підлість пуйла, який прийшов нас знищити ще втора називав братами. А гітлнр не називав євреїв братами, хоча сам мав єврейську кров.
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17.04.2022 20:59 Відповісти
для початку, почни називати москалів - кацапами на крайній випадок - рассеянє! ніяк не русскі! бо руськими називали мешканців Галичини! вчи історію!
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17.04.2022 22:25 Відповісти
Кожен розмовляє мовою своїх братів.
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17.04.2022 22:58 Відповісти
Це майбутнє української незламної нації...
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17.04.2022 20:13 Відповісти
Дети ВОЙНЫ …. РАШИСТЫ ,БУДЬТЕ ПРОКЛЯТЫ НА ВЕКИ ВЕЧНЫЕ ,за все ваши подлейшие злодеяния ,за украденное детство за все страхи и ужасы
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17.04.2022 20:22 Відповісти
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17.04.2022 20:14 Відповісти
Маленькi бандерiвцi вони такi.
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17.04.2022 20:14 Відповісти
Маленькі діти і Великі Українці. Бережіть їх.
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17.04.2022 20:14 Відповісти
Наші маленькі котики.
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17.04.2022 20:16 Відповісти
Дивіться мужні пращури, дивіться, ваша праця була недарма, ваші звитяги і ваші жертви були недарма, ваші мрії про Вільну Могутню Україну справджуються в життя, ви ніколи не сумнівалися, що настане такий час, коли один скаже Слава Україні, а мільйони відповідатимуть - Героям Слава! Ми живемо в страшні часи, але й в момент переламу історії...
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17.04.2022 20:16 Відповісти
гідні слова Степана Бандери, які на сьогоднішній день втілюються в життя
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17.04.2022 20:23 Відповісти
нема слів - так гарно на душі...

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17.04.2022 20:18 Відповісти
Этот народ не победить бункерному садо-маньяку. Жаль, что потерь будет много из-за дрисливости Запада.
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17.04.2022 20:19 Відповісти
Україна була, є і буде завжди !
Ці дітки це наше майбутнє, у них в крові вже ген Великих Воїнів України !
Слава нашій величній Нації !
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17.04.2022 20:20 Відповісти
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17.04.2022 20:22 Відповісти
Ось, заради чого ми живемо і воюємо!
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17.04.2022 20:24 Відповісти
Смерть рашистам- убийцам ,маньякам ,насильникам ‼️
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17.04.2022 20:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2KFmijE0Ikw "Ой, у лузі червона калина...", гурт "Гайдамаки" та Тоня Матвієнко


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Скільки років пройшло, а пісня актуальна... Одвічний ворог українців московська орда згине !
Слава Героям !
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17.04.2022 20:31 Відповісти
Круто!👍✌
Все буде Украiна!
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17.04.2022 20:32 Відповісти
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17.04.2022 21:07 Відповісти
НАЦИЯ ПОБЕДИТ! СЛАВА НАЦИИ!
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17.04.2022 21:42 Відповісти
Як що Львів норм, Київ супер, десь на схід супер пупер!
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17.04.2022 21:47 Відповісти
цікаво, де це?
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18.04.2022 02:01 Відповісти
 
 