"Ой, у лузі червона калина", - діти у дворі співають гімн Українських січових стрільців. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому діти в дворі співають гімн Українських січових стрільців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису група дітей йде по доріжці між багатоповерхівок і співають вже відому на увесь світ пісню.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Україна понад усе!", - маленька одеситка вигукує патріотичне гасло на Марші єдності. Емоційне ВIДЕО