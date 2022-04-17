Російська армія прийшла з нами воювати: дерев'яшка замість тротилу. Українські бійці наочно демонструють ступінь корумпованості армії РФ. ВIДЕО

У мережі з'явилося відео того, що в російській армії корупція досягла колосального рівня - окупантам замість тротилових шашок видають шматки деревини.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри розпакування "тротилової шашки" ширяться мережею.

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