Російська армія прийшла з нами воювати: дерев'яшка замість тротилу. Українські бійці наочно демонструють ступінь корумпованості армії РФ. ВIДЕО
У мережі з'явилося відео того, що в російській армії корупція досягла колосального рівня - окупантам замість тротилових шашок видають шматки деревини.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри розпакування "тротилової шашки" ширяться мережею.
Топ коментарі
+42 Андрей Дрофяк
показати весь коментар17.04.2022 22:43
+39 Филипп Филиппович Преображенск
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+29 Валентина Саюн
показати весь коментар17.04.2022 22:42
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Но, не на виробництві, коли "осваиваеш" мільйонний грант з держбюджету та робиш серію у 1000+ пристроїв.
Один пишет пОлянІця. а второй ржет.
1. Лайливе слово виглядає не так лайливо.
2. Захист від автоматичних "цензорів" на форумах.
Повідомляється, що в районі Антонівського мосту розгортають ГРАДи, щоб ударити по Херсону та звинуватити у цьому ЗСУ. Це має стати причиною для того, щоб «врятувати» місто, провівши там референдум.
Нагадуємо, що українські військові ніколи не стріляють у цивільні домівки мирних жителів!
https://t.me/operativnoZSU/19624
Командир:
- Ефрейтор Иванов, слушай мой приказ: вот тебе кирпич, собьёшь немецкий самолёт!
Иванов:
- Как? Самолёт кирпичом? 👀😲
Командир: "
- Иванов, но ты же коммунист!
Иванов берёт кирпич и разбивает на две половинки.
Командир:
- Иванов что ты делаешь, пойдёшь под трибунал! 😠
Иванов:
- Я собью два самолёта! 😁😆
Хоча вони інколи і самі показують гумові надувні танки, на парадах гоняють гармати із фанери, на параді у всіх, повторюю у ВСІХ, калаші без затворів. Це армія бутафорна. Вміють воювати тільки з дітьми і з жінками, але обов"язково щоб ті були не озброєними. Ось тоді вони герої. Сраниє(((
Мне помощником под старость и на ГОРЕ вам
Скоро, скоро деревянный выйдет человечек,
Будет с кем под БээМПэшку ШМОНАТЬ по дворам.
(Песня папы ПУРЛО)
Нужно что-то подорвать - кацап вскрывает пакет с "тротиловой шашкой", видит деревянный брусок, в этот момент пердак кацапа взрывается. Тут важно успеть направить взрыв в нужную сторону.
Деревянный брусок "Белый дым" бросается в костер и от его горения дым должен быть белым.