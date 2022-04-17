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"Він затонув": Данілов відповів на питання, що сталося з крейсером "Москва". ВIДЕО

Секретар РНБО Олексій Данілов на запитання, що сталося з крейсером "Москва", відповів словами: "Він затонув".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

У 2000 році в інтерв'ю американському журналісту Ларрі Кінгу на питання про гибель підводного човна "Курськ" президент Росії Володимир Путін відповів так само.

На питання "Скажіть мені, що трапилося з підводним човном?" Путін з легкою усмішкою відповів: "Він потонув".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Батьку російського строковика Шкребеця повідомили, що його син "зник без вісті" на крейсері "Москва". ФОТО

Автор: 

Данілов Олексій (1259) крейсер (89)


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Топ коментарі
+26
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17.04.2022 23:06
+11
Zатонув і Vтопився.
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17.04.2022 23:16
+8
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17.04.2022 23:05
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17.04.2022 23:05 Відповісти
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17.04.2022 23:15 Відповісти
хотя уже тогда было понятно, что оно - дибил
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17.04.2022 23:29 Відповісти
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17.04.2022 23:06 Відповісти
жаль. 570 млн долл. бабуля в мухосранске прослезится.
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17.04.2022 23:07 Відповісти
Так что тебе жаль? Расскажи когда уже Вован зеленский освободит оккупированній Мариуполь?
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17.04.2022 23:09 Відповісти
А чего Зеленский? Ты чего не идешь его освобождать? Или ты пришел во все темы сюда это написать?
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17.04.2022 23:16 Відповісти
А того или до твоих мозгов до сих пор не дошло? Я *** должен освобождать или ты ты ничего не попутал?
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17.04.2022 23:22 Відповісти
Так что ты так сильно впрягся за зеленского и пукнул в лужу, ау-уу?
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17.04.2022 23:29 Відповісти
как только ты пойдешь в военкомат
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17.04.2022 23:18 Відповісти
Зелебоба, ты уже на контракте?
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17.04.2022 23:21 Відповісти
ты уже был в военкомате или как русня прячешься, а ну расскажи нам как ты открыл дверь перед военкомом?!
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17.04.2022 23:31 Відповісти
Это ж сколько в Украине петухов которые топят за Зеленского и не на фронте - спамят (((
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17.04.2022 23:49 Відповісти
Як таких людей можна брати вирішувати долю людей? Безграмотних і не сповна розуму, як попугаїв путіна. Прямо клоунини 95.
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17.04.2022 23:07 Відповісти
Це той Данілов що на повному серйозі розповідав, як ОПа 25 лютого цілий день відбивалася від атак раша ДРГ. На Банковій. Може, розумніше було сказати, що зеленська ОПа намагається прикинутися повними дурнями, аби їх менше таланами по голові били?
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17.04.2022 23:08 Відповісти
"Она утонула." Семён Скрепецкий
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17.04.2022 23:09 Відповісти
Породія на пуйла. "Она утонула"
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17.04.2022 23:09 Відповісти
Всё меняется в этом мире, москальская посудина гибнет на боевом дежурстве в открытом море, "Сагайдачного" самотопят у пирса в Николаеве.
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17.04.2022 23:10 Відповісти
Данилов где наша ракетная программа?
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17.04.2022 23:11 Відповісти
Данило це ваш клоун
https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/3176268779308584

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17.04.2022 23:15 Відповісти
пусть данилов лучше вот на это ответит:
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17.04.2022 23:12 Відповісти
А что за "броне -танковьІй завод " в Киеве? Когда его построили и почему только рашкаботьІ данную чушь несут?
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17.04.2022 23:18 Відповісти
А вы с какой цель интересуетесь , товарищ?
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17.04.2022 23:26 Відповісти
Вам незачем это знать!
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17.04.2022 23:43 Відповісти
завтра введут военную цензуру в стране ..., а у тебя появится новый повод
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17.04.2022 23:23 Відповісти
Zатонув і Vтопився.
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17.04.2022 23:16 Відповісти
красивое
https://twitter.com/i/status/1515218647496761349
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17.04.2022 23:16 Відповісти
respect,
short and clear
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17.04.2022 23:28 Відповісти

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18.04.2022 00:53 Відповісти
Если бы тот русский военный корабль последовал совету украинских пограничников с острова Змеиный и пошёл на XY#, то, возможно, он не пошёл бы на дно.
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18.04.2022 00:59 Відповісти
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18.04.2022 07:56 Відповісти
 
 