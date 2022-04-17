"Він затонув": Данілов відповів на питання, що сталося з крейсером "Москва". ВIДЕО

Секретар РНБО Олексій Данілов на запитання, що сталося з крейсером "Москва", відповів словами: "Він затонув".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

У 2000 році в інтерв'ю американському журналісту Ларрі Кінгу на питання про гибель підводного човна "Курськ" президент Росії Володимир Путін відповів так само.

На питання "Скажіть мені, що трапилося з підводним човном?" Путін з легкою усмішкою відповів: "Він потонув".

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