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Від тих, хто має необхідну нам зброю, залежить доля цієї битви та людей, які можуть бути врятовані, - Зеленський. ВIДЕО

Ті, хто має необхідну нам зброю та боєприпаси й притримує свою допомогу, повинні знати, що від них також залежить доля цієї битви. Доля людей, які можуть бути врятовані.

Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський та директорка МВФ Георгієва обговорили забезпечення фінансової стійкості України

Автор: 

Зеленський Володимир (23964)


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Топ коментарі
+36
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17.04.2022 23:17
+27
Очередные сюрреалистические бредни пошли... Мариуполь утюжат уже со стратегического бомбардировщика ТУ22, с таким темпом и до ядерного оружия дойдет, а этот все рассказывает что Запад ему обязан дать оружие. Напомнить тебе как твой вонючий абхаз заявлял что нужно сократить финансирование ВСУ а ты сам заявлял что если увеличить ВСУ то не будет возможность строить дороги? Теперь из-за твоих дорог защитники и жители Мариуполя страдают второй месяц, а у тебя еще и Запад хватает совести обвинять в чем-то!
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17.04.2022 23:19
+18
В чому він правий?Що під час війни відпустку за відпусткою, дороги, знахабнілі і жадні до грошей слуги. Він не має права.бо сам нічого не зробив .
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17.04.2022 23:29
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самого ещёне достало это нытьё?
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17.04.2022 23:17 Відповісти
Нет не достало,иначе бы уже флаги рф были бы по всей Украине.Невозможно было при нашей экономике и воровстве вооружить арамию,ведь по факту , на начало военных действий у нас нихрена небыло.К таким действиям готовятся десятилетиями.Ни за 3 ,ни за 8 лет ,к таким действиям готовятся десятилетиями.
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18.04.2022 13:24 Відповісти
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17.04.2022 23:17 Відповісти
Чим холопи Пе відрізняються від холопів Зе?
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17.04.2022 23:29 Відповісти
только тем, что они не холопы )))
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17.04.2022 23:37 Відповісти
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18.04.2022 00:11 Відповісти
Як заїбали такі гандони на форумі накшталт тебе, які розказують, який ЗЕ був пустоголовий фуфел, як ці розповіді зараз поможуть розрулити ситуацію?, так **** ніяк... отож якщо не можеш написати щось толкове, що робити зараз, закрий їбальник і іди *****... На часі, *****!
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17.04.2022 23:49 Відповісти
а шоб ти не забуло як Батьківщину по приколу продало
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18.04.2022 00:03 Відповісти
І чим твоє ниття "не забуло" нам зараз допоможе?
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18.04.2022 00:10 Відповісти
Бошні може включите нарешті, жити все життя без них це якось по-кацапськи.
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18.04.2022 01:13 Відповісти
ам щоб ти бидло і не забуло скавчалка подоляківська
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18.04.2022 22:56 Відповісти
Очередные сюрреалистические бредни пошли... Мариуполь утюжат уже со стратегического бомбардировщика ТУ22, с таким темпом и до ядерного оружия дойдет, а этот все рассказывает что Запад ему обязан дать оружие. Напомнить тебе как твой вонючий абхаз заявлял что нужно сократить финансирование ВСУ а ты сам заявлял что если увеличить ВСУ то не будет возможность строить дороги? Теперь из-за твоих дорог защитники и жители Мариуполя страдают второй месяц, а у тебя еще и Запад хватает совести обвинять в чем-то!
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17.04.2022 23:19 Відповісти
И при всем при этом он прав. Запад не только восемь лет не чесался, а даже комплектующие поставлял нароссию. Уралвагонзавод стал теперь. Восемь лет после анексии Крыма и каждый день восемь лет войны на Донбассе. И ждал он что наступит новая реальность без Украины.
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17.04.2022 23:24 Відповісти
В чому він правий?Що під час війни відпустку за відпусткою, дороги, знахабнілі і жадні до грошей слуги. Він не має права.бо сам нічого не зробив .
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17.04.2022 23:29 Відповісти
У нас только оборонительное оружие. Захватнические войны обычно заканчиваются в столице агрессора. У нас есть чем бомбить Москву? Или мы и дальше будем считать сколько наших граждан убили или изнасиловали?
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18.04.2022 00:56 Відповісти
Звісно, що від асфальтоукладальників і асфальту замість зброї ніхера не залежить.
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17.04.2022 23:21 Відповісти
в это ролике он снова посылает ***** Штайнмайера с его пятьюдесятью Leopard 1А5 ??
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17.04.2022 23:23 Відповісти
Леопарды - не Штайнмайера. Социалисты просто ссутся дать оружие - и ссались ещё задолго до войны, вот и используют любой повод, чтобы затянуть поставки.
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17.04.2022 23:30 Відповісти
ну ******* давайте дамо їм ще більше неспростовних приводів,******* логіка? раз хтось наших союзників не дуже сміливий то треба ще його обісрати? а потім скавуліти що знов не дали зброю?
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17.04.2022 23:39 Відповісти
Кончена ****
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17.04.2022 23:25 Відповісти
А що ти робив 3 роки, поц квартальний?
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17.04.2022 23:30 Відповісти
январь 2022... преЗЕ... ах да! не нагнетайте !!! а теперь от кого-то зависит жизнь наших людей ибо они мают зброю...а ты прогулял-пробухал больше, чем надо для покупки хоть какого-то оружия...
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17.04.2022 23:39 Відповісти
Как вы задрали под каждой новостью писать про асфальт, уменьшение денег на армию и прочие претензии. Да это все так, со всем согласен и сам это всем говорил.
но сколько можно то, в каждой новости асфальт. То что вы предлагаете? Сказать ему да я был не прав, ипитесь тут как хотите и пойти повеситься? Сказать я был не прав, не надо оружия, дать всем кусок асфальта и ипитесь как хотите? Предложить всем вам вести переговоры потому что он не прав, а вы правы? То может раз он не прав, а вы правы то и воевать за всех будете?
диверсанты уже во всю этим пользуются, разгоняя заржу в каждой новости, а вы все и рады. До победы еще очень далеко, у нас нет другого выхода сейчас как просить помощь, еще и еще. Каждый день. Иначе вы все сдохните от рук орков с осознанием того, что вы все правы
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17.04.2022 23:44 Відповісти
100% Все гандони орут, что не сделал Порох, что похерил Зебил, но все молча сосут писю, когда их спрашивают что делать сейчас!!!
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17.04.2022 23:55 Відповісти
Дорожна карта для зелених : обирають спікером ВР Порошенко а потім разом з російським кораблем добровільно і дуть на ... , у відставку !
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18.04.2022 00:04 Відповісти
Вірити в кацапські фейки - ознака прогресуючого дебілізму.
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18.04.2022 01:16 Відповісти
як можна слухати і читати мурло з рашки, яке до цього часу не змінило "методичку", щодо Порошенко. Він не п'є, бо хворіє на цукровий діабет і "на стадіоні" здав на експертизу в державній клініці матеріал на алкоголь і наркоту і виявилося, що не знайдено в його матеріалах залишків наркотичних засобів і алкоголю, а от Володимир здав у частній клініці російського анента Пальчевського і результати накому не показали.
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18.04.2022 09:00 Відповісти
Якщо про асфальт тобі правда очі коле , то можу нагадати як зезя Україну порноакторкою називав .
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17.04.2022 23:56 Відповісти
а ще шуткував, що росіяни всього лиш "передвинули кордон"
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18.04.2022 01:37 Відповісти
«Сказать ему да я был не прав» -- так, це те, що він мав би зробити.

А ще сказати «моя партія -- наполовину дебіли, що прийшли до влади, навіть не маючи власної програми». А ще згадати про свої дебільні телевізійні шоу, і про коломийського не забути.

Багато чого Зеленський мав сказати Народові України. Якби був людиною честі. І якби був Українцем.
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17.04.2022 23:57 Відповісти
щоб ви ***** не забули за кого голосували і чому через вас вся Україна никається по бомбосховищам,мозок відрощуй ТЕ
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17.04.2022 23:58 Відповісти
не треба сльозни відосики пилити для українців, бо ми і так в курсі ситуації! преЗЕдент МАЄ в цих відосіках (хєр з ним,якщо хоче людина, - нехай знімає, але ж не просто сльозліве бла-бла-бла) доповісти НАЦІЇ УКРАЇНЦІВ, які були застосовані важилі на міжнародній арені, які перемовини пройшли, які КРУТІ ті ХЛОПЦІ у Маріку, що міцніше сталевого термінатора утримують місто ! Він має розвовідати, які піда**аси ті москалі, що рівняють місто з землею. Ще непогано б було розповісти про комплектність амуніції до ЗСУ, яку пруть партнери, яку видерають волонтери, на яку постійно надсилають гроші звичайні громадяни! Щоб той дух єдності та незламної волі відчував КОЖНИЙ УКРАЇНЕЦЬ, щоб ти, як громадянин і патріот своєї країни, розумів, що те, що ти робиш для ЗСУ, для спів-громадян, для українців - преЗЕдент цінує та схвалює!
а замість цього ми відчуваємо, що і ЗСУ нібо-то їбош* ь москальню і волотериш до всрачки і гроші переводиш на екіпу - а ніфіга не виходить, бо преЗЕдент каже, шо все хєрово, бо Захід не надає потрібного і взагалі той Захід такий тупий і жорстокий, шо може, ну, його, те НАТО..??!!
Тож від вірних наголосів у промові дуже багато залежить. а просто патякати з папірця - то й Лисий з кварталу зміг би, наапевне.
Слава Україні та легендарним ЗСУ!!!
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18.04.2022 00:27 Відповісти
Может и повеситься. Пусть его место займет кто-то поумней.
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18.04.2022 00:49 Відповісти
Для початку нехай вибачиться за те, що казав, що Петро на війні заробляв і за те що надопростопєрєстатьстрєлять.
Тоді ми юудемо бачити, що він щось усвідомлює і думає трохи, а не просто грає роль, зачитуючи ці звернення.
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18.04.2022 01:18 Відповісти
Я думаю в таких кругах помилки не визнають.
Тим більше не несуть жодної відповідальності.
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18.04.2022 04:47 Відповісти
Ех, коби ти був Андрій... але ж ти Андрєй!
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18.04.2022 05:39 Відповісти
Ви про що тут пукнули? Зеленський і його команда не те що винні, а мають нести відповідальність за те, що вони зробили і те, що вони не зробили. НЕ бажано під час війни проводити такі розборки, але Ви і такі як ви змушують це робити. Скільки можна брехати і виправдовувати винних? За їх дії, сьогодні кожного дня гинуть мирні мешканці, жінки і діти, які повірили його брехні на виборах, що мов там хтось здав Крим, Іловайськ, а він такий правильний і все вирішить. Що він вирішив? А він вирішив свої питання, питання родичів і друзів, збагатившись на . Кожного дня опозиція в Раді пропонувала збільшити фінансування армії, що йде загроза від ворога...А що зробив президент? А він відвів війська, дав наказ не стріляти, заморозив ракетні програми, оптимізував армію і саму кращу частину цієї армії. Якби в нас були ракети "Нептун", "Ольха", "Грім 2", то в Чорному морі не було би смердючого флоту, який кожну ніч паляє крилатими ракетами по мирних містах і заводах країни. Не латали би латаки над містами і не кидали тонні бомби і ракети на голови мирних та інше. Хто здав Херсон, Каховку, Мелітополь, Маріуполь, Бердянськ і все Азовське море без єдиного пострілу? Хто залишив в оточенні "азовців" і морпіхів? Сьогодні позиції ворога на півдні постійно загрожують Миколаєву, Одесі, Кривому Рогу, Запоріжжю та іншим містам. Він покаявся і сказав, що допустив помилку? Ні, він у всьому звинувачує США, ЄС і Англію. Він оточив себе бувшими регіоналами єрмаком, татаровим, демченко, подоляком, аристовичем та іншими "патріотами", які кожного ранку на єдиному каналі, бо інші він позакривав, з усмішками на обличчі стібаються, бо що їм ця війна в бункерах. Вони один перед одним піараться, в кого крутіша військова форма, льогкая нєбрітость і хріплий голосок, а люди в підвалах Маріуполя вмирають не тільки від бомб, а від голоду. Кого Ви виравдовуєте і навіщо? Все на поверхні і тим більше, що ні один "весельчун" із "кварталу" не в Маріуполі, не під Харковим, а всі за кордоном, в західних областях, або в підвалах ситі, чисті і надухані.
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18.04.2022 08:56 Відповісти
Шановні Українці,а давайте сраться будете після війни... Зараз є інші загрози. Не повторюйте помиски наших предків які своїми чварами ВСЕ ПРОСРАЛИ. ДУМАЙТЕ,
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17.04.2022 23:50 Відповісти
а після війни ти перший побіжиш голосувати за "пабєдітєля" мозку і памяті у вас я к гуппі,тому тут в основному лохторату нагадують бо ***** забудькуватий
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18.04.2022 00:01 Відповісти
коли вже хоч щось від тебе залежати буде? то порошенко винен, то "аліґархі", то росія, то захід. А ти типу взагалі не суб'єкт
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18.04.2022 00:07 Відповісти
Обміняй на асфальт. Може кому потрібен.
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18.04.2022 00:44 Відповісти
Думаю, що Україна повинна виробляти ті ********** і зброю, які вона може виробляти, особливо, артилерійські снаряди, ракети для "Стугни", протикорабельні ракети "Нептун" і т.д..
Якщо можемо, то ще потрібно виробляти ракети ППО.
І робити все це вже зараз, поки чекаємо допомоги від інших країн.

До речі, практика показала, що протитанковою "Стугною" можна збивати у повітрі ворожі вертольоти... - Думаю, потрібно спробувати знищувати непрофільні цілі і іншими ракетами або високоточними снарядами. ( Чи може "Нептун" збити в повітрі стратегічний бомбардувальник, який запускає крилаті ракети по Україні з повітряного простору над територією Росії? І т.п.)
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18.04.2022 01:41 Відповісти
Нептун зможе.якщо бомбардувальник стоїть на землі і недуже далеко.
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18.04.2022 08:05 Відповісти
ще один довбик який вірить що в китаю борються з корупцією,в комуняцкому китаї,де є концтабори для іновірців,де інтернет по паспорту,борються з корупцією))) ***** я **** з наївних "сонечок"...
а за цукерки і асфальт то ти дарма,бо треба нагадувати що б бидло не забувало чому зараз в гівні,бо танці на граблях то скоріше наша а не кацапська забава
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18.04.2022 02:35 Відповісти
соси ватан і бажаю щоб ти до смерті жило в китаї
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18.04.2022 22:47 Відповісти
а ти щей ********* жидомасононенавистник,агов "українець" прокинься ти обісрався
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18.04.2022 22:48 Відповісти
З такими мріями вам треба захищати москву.а не Київ.
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18.04.2022 08:11 Відповісти
Правду кажуть: Два українці - три гетьмани.
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18.04.2022 05:13 Відповісти
Від тих, хто має необхідну нам зброю, залежить доля цієї битви та людей, які можуть бути врятовані, - Зеленський. Джерело:
А як щодо того щоб нарешті зробити законним володіння громадянами короткоствольноюї зброї для власного самозахисту? Ми хочемо бути самоврятованими при небезпеці!!!
Чим ми гірші за громадян Євросоюзу, куди наша країна тримає курс? Чим ми гірші від молдаван та фіннів???
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18.04.2022 06:41 Відповісти
Пане президенте, як на мене, то необхідна якраз для тебе зброя рівно три роки була - асфальт і не спихуй свої бока на західні країни. Вони тобі нічого не заборгували. Вони являються президентами своїх країн, а не України. Це мав робити ти, тим більше війна тоді не закінчилася. Чому не поїхали на саміт НАТО? Ми ж не в НАТО? Чому не було два роки нашого представника при НАТО? Бо виконували хотєлки пуйла. То які питання до НАТО? Відволікаємо увагу баранів? А небо вже не потрібно закривати? (Краще асфальтом, бо за три роки можна було наробити стільки ракет, що закрилиб небо і над НАТО).
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18.04.2022 07:31 Відповісти
Ваша правда.
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18.04.2022 07:55 Відповісти
Ниє чмо,а що ти робив для оборони?! Зеля і петя це два ушлоьпки ,кожен по своєму. За ці роки сильно наробилися обоє в свою кишеню, одні котли як не Іловайський та Дебальцево ,то Маріупольський,Бучанський і т.д.Нам справді потрбен справжній патріот,та вони такими не були
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18.04.2022 12:54 Відповісти
Все кто хотел иметь оружие - уже давно его законно имеет без проблем и не нужно тут нести бредни про какие-то законы и остальную х..ню
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18.04.2022 13:01 Відповісти
 
 