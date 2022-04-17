Від тих, хто має необхідну нам зброю, залежить доля цієї битви та людей, які можуть бути врятовані, - Зеленський. ВIДЕО
Ті, хто має необхідну нам зброю та боєприпаси й притримує свою допомогу, повинні знати, що від них також залежить доля цієї битви. Доля людей, які можуть бути врятовані.
Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
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Топ коментарі
+36 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар17.04.2022 23:17
+27 MAKAROV #508144
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+18 Валентина Саюн
показати весь коментар17.04.2022 23:29
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но сколько можно то, в каждой новости асфальт. То что вы предлагаете? Сказать ему да я был не прав, ипитесь тут как хотите и пойти повеситься? Сказать я был не прав, не надо оружия, дать всем кусок асфальта и ипитесь как хотите? Предложить всем вам вести переговоры потому что он не прав, а вы правы? То может раз он не прав, а вы правы то и воевать за всех будете?
диверсанты уже во всю этим пользуются, разгоняя заржу в каждой новости, а вы все и рады. До победы еще очень далеко, у нас нет другого выхода сейчас как просить помощь, еще и еще. Каждый день. Иначе вы все сдохните от рук орков с осознанием того, что вы все правы
А ще сказати «моя партія -- наполовину дебіли, що прийшли до влади, навіть не маючи власної програми». А ще згадати про свої дебільні телевізійні шоу, і про коломийського не забути.
Багато чого Зеленський мав сказати Народові України. Якби був людиною честі. І якби був Українцем.
а замість цього ми відчуваємо, що і ЗСУ нібо-то їбош* ь москальню і волотериш до всрачки і гроші переводиш на екіпу - а ніфіга не виходить, бо преЗЕдент каже, шо все хєрово, бо Захід не надає потрібного і взагалі той Захід такий тупий і жорстокий, шо може, ну, його, те НАТО..??!!
Тож від вірних наголосів у промові дуже багато залежить. а просто патякати з папірця - то й Лисий з кварталу зміг би, наапевне.
Слава Україні та легендарним ЗСУ!!!
Тоді ми юудемо бачити, що він щось усвідомлює і думає трохи, а не просто грає роль, зачитуючи ці звернення.
Тим більше не несуть жодної відповідальності.
Якщо можемо, то ще потрібно виробляти ракети ППО.
І робити все це вже зараз, поки чекаємо допомоги від інших країн.
До речі, практика показала, що протитанковою "Стугною" можна збивати у повітрі ворожі вертольоти... - Думаю, потрібно спробувати знищувати непрофільні цілі і іншими ракетами або високоточними снарядами. ( Чи може "Нептун" збити в повітрі стратегічний бомбардувальник, який запускає крилаті ракети по Україні з повітряного простору над територією Росії? І т.п.)
а за цукерки і асфальт то ти дарма,бо треба нагадувати що б бидло не забувало чому зараз в гівні,бо танці на граблях то скоріше наша а не кацапська забава
А як щодо того щоб нарешті зробити законним володіння громадянами короткоствольноюї зброї для власного самозахисту? Ми хочемо бути самоврятованими при небезпеці!!!
Чим ми гірші за громадян Євросоюзу, куди наша країна тримає курс? Чим ми гірші від молдаван та фіннів???