Від тих, хто має необхідну нам зброю, залежить доля цієї битви та людей, які можуть бути врятовані, - Зеленський. ВIДЕО

Ті, хто має необхідну нам зброю та боєприпаси й притримує свою допомогу, повинні знати, що від них також залежить доля цієї битви. Доля людей, які можуть бути врятовані.

Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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