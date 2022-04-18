Маленька Уляна обійняла мене і подарувала усвідомлення того, за що б’ємося - за майбутнє наших дітей, - воїн Юрій Кочевенко про зворушливу історію у центрі для біженців. ВIДЕО
Юрист, психолог, військовий та політичний аналітик Юрій Кочевенко, який нині захищає Україну, розповів одну зворушливу історію, яка сталася з ним у центрі допомоги біженцям. Там маленька дівчинка на ім'я Уляна підійшла до нього і обняла.
Про це український воїн Юрій Кочевенко повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Поділюся з вами історією. Кілька днів тому я опинився в одному з місць, де допомагають біженцям. Там, прямо під час якоїсь ділової розмови, мене просто підійшла і обняла маленька дівчинка. І так стояла, поки я говорив. Її звали Уляна. На згадку, я подарував їй козака з мого бронежилету. А мені Уляна подарувала, щось значно більше - усвідомлення того, за що ми б’ємося. Ми б’ємося за майбутнє наших дітей. Щоб вони могли мирно і щасливо жити на нашій, Богом нам даній, українській землі. Я ніколи не забуду тебе Уляночко і твої щирі дитячі обійми. За тебе, і за всіх українських діток, і загиблих, і живих, і ще не народжених, ми битимемо рашиську погань", - зазначає він.
"Переможемо! Вірте в ЗСУ! Слава Україні!", - резюмує наш воїн.
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Українські військові з 93-ї ОМБр Холодний Яр повернули 10-річній Іванці з міста Тростянець Сумської області відібраний в неї окупантами на блок-посту мобільний телефон.
Про це повідомляє прес-служба бригади.
Зазначається, що в ході проведення операції на східному напрямку від цього міста холодноярівці взяли в полон механіка-водія з російської Кантемирівської дивізії. У нього виявили мобільний телефон червоного кольору та павербанк зі стразами.
Спочатку окупант брехав, що це його речі. У мобілці була сім-картка одного з російських операторів. І з цього телефону вже були дзвінки до Росії. Та у списку контактів були й українські номери, підписані «татуся» та «мамуля». Холодноярці почали телефонувати на ці номери. Виявилося, що телефон належить Іванці, - зазначається в повідомленні.
Батьки дівчинки згодом розповіли, що загарбники відібрали всі телефони в людей, які виїжджали евакуаційним коридором з тоді ще окупованого Тростянця 15 березня.
Пройшло приблизно три дні, на мій номер зателефонували хлопці і спитали: це ви мамочка? Я відповіла - так. Дмитро з 93-ї бригади розповів, що вони у полоненого російського військового знайшли телефон. Питали, чи ми живі, - зазначає мати дівчинки. - Я була така схвильована, що з початку не повірила, думала, що це якісь жарти. Іванка дуже плакала через те, що забрали телефон. І хоча мій чоловік сказав хлопцям залишити телефон собі, вони все одно відправили його нам «Новою поштою. Дякуємо. Дуже.», - додала жінка.
Там 90% если не с имперскими амбициями, то с фантомными совковыми болями ...