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Маленька Уляна обійняла мене і подарувала усвідомлення того, за що б’ємося - за майбутнє наших дітей, - воїн Юрій Кочевенко про зворушливу історію у центрі для біженців. ВIДЕО

Юрист, психолог, військовий та політичний аналітик Юрій Кочевенко, який нині захищає Україну, розповів одну зворушливу історію, яка сталася з ним у центрі допомоги біженцям. Там маленька дівчинка на ім'я Уляна підійшла до нього і обняла.

Про це український воїн Юрій Кочевенко повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Поділюся з вами історією. Кілька днів тому я опинився в одному з місць, де допомагають біженцям. Там, прямо під час якоїсь ділової розмови, мене просто підійшла і обняла маленька дівчинка. І так стояла, поки я говорив. Її звали Уляна. На згадку, я подарував їй козака з мого бронежилету. А мені Уляна подарувала, щось значно більше - усвідомлення того, за що ми б’ємося. Ми б’ємося за майбутнє наших дітей. Щоб вони могли мирно і щасливо жити на нашій, Богом нам даній, українській землі. Я ніколи не забуду тебе Уляночко і твої щирі дитячі обійми. За тебе, і за всіх українських діток, і загиблих, і живих, і ще не народжених, ми битимемо рашиську погань", - зазначає він.

"Переможемо! Вірте в ЗСУ! Слава Україні!", - резюмує наш воїн. 

Читайте також: Від початку вторгнення РФ в Україні загинуло 205 дітей, понад 362 - поранено, - Офіс Генпрокурора

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біженці (1876) діти (5093) військовослужбовці (4770)


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У українців немає та не буде іньшої України-тому ми повинні її захистити.
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18.04.2022 09:09 Відповісти
А у підвалах Маріуполя досі ховаються маленькі дітки. Вже майже півтора місяці, вони там виживають!!! А влада в особі ЗЕ, лише 3,14-здить про те, як вони опікуються маріупольцями!
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18.04.2022 09:10 Відповісти
Влада бездарно просрала Маріуполь.
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18.04.2022 09:17 Відповісти
і велике питання - чи не навмисно?
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18.04.2022 10:08 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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18.04.2022 09:16 Відповісти
ЗСУ повернули 10-річній дівчинці викрадений окупантами телефон (ФОТО)


Українські військові з 93-ї ОМБр Холодний Яр повернули 10-річній Іванці з міста Тростянець Сумської області відібраний в неї окупантами на блок-посту мобільний телефон.

Про це повідомляє прес-служба бригади.

Зазначається, що в ході проведення операції на східному напрямку від цього міста холодноярівці взяли в полон механіка-водія з російської Кантемирівської дивізії. У нього виявили мобільний телефон червоного кольору та павербанк зі стразами.

Спочатку окупант брехав, що це його речі. У мобілці була сім-картка одного з російських операторів. І з цього телефону вже були дзвінки до Росії. Та у списку контактів були й українські номери, підписані «татуся» та «мамуля». Холодноярці почали телефонувати на ці номери. Виявилося, що телефон належить Іванці, - зазначається в повідомленні.

Батьки дівчинки згодом розповіли, що загарбники відібрали всі телефони в людей, які виїжджали евакуаційним коридором з тоді ще окупованого Тростянця 15 березня.

Пройшло приблизно три дні, на мій номер зателефонували хлопці і спитали: це ви мамочка? Я відповіла - так. Дмитро з 93-ї бригади розповів, що вони у полоненого російського військового знайшли телефон. Питали, чи ми живі, - зазначає мати дівчинки. - Я була така схвильована, що з початку не повірила, думала, що це якісь жарти. Іванка дуже плакала через те, що забрали телефон. І хоча мій чоловік сказав хлопцям залишити телефон собі, вони все одно відправили його нам «Новою поштою. Дякуємо. Дуже.», - додала жінка.
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18.04.2022 10:11 Відповісти
Певна частка вини в сьогоднішній трагедіі та ослаблення Украінського війська лежить на зевладі. Памятаєте як в 19р повилазила вата, почалась зневага до ветеранів ато, військових "иди работай, ти за бабки убивал людей дамбаса, я тебя туда не пасилал, ******* ета мова, ета не мой флаг, мне насрать на ета гасударства". А від держави " какая разница, не нада героизировать военних, культура и спорт вне палитики". Зрозумійте, для раzzии не існує руzzкогаваряшчих і любителей руzzкава мира та славянскага брацтва. Для них існує кілька політичних категорій: ми і ани, руzzкие чи раzzияне та хахли, пиндоси и чурки. Повірте, я бачив раху особист ще з 70, від блестящих сталиц до ****** без доріг та електрики, від руzzкай еліти до пралетариев і бомжів в галошах на голу ногу та куфайках на голе тіло. Повна ліквідація біомаси котра вторглася в Украіну зможе іх попустити.
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18.04.2022 10:34 Відповісти
Полностью согласен. Тоже имел "счастье" наблюдать этих орков в течении последних лет двадцати.
Там 90% если не с имперскими амбициями, то с фантомными совковыми болями ...
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18.04.2022 10:51 Відповісти
Причому сере на дірку, вся дєрєвня одна велика яма з гівном - але все одно зі зневагою говорить про єдиного на всю область "какла" у якого на городі, бачте, все росте. Нелюди, що тут сказать.
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18.04.2022 18:53 Відповісти
 
 