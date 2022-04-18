Маленька Уляна обійняла мене і подарувала усвідомлення того, за що б’ємося - за майбутнє наших дітей, - воїн Юрій Кочевенко про зворушливу історію у центрі для біженців. ВIДЕО

Юрист, психолог, військовий та політичний аналітик Юрій Кочевенко, який нині захищає Україну, розповів одну зворушливу історію, яка сталася з ним у центрі допомоги біженцям. Там маленька дівчинка на ім'я Уляна підійшла до нього і обняла.

Про це український воїн Юрій Кочевенко повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Поділюся з вами історією. Кілька днів тому я опинився в одному з місць, де допомагають біженцям. Там, прямо під час якоїсь ділової розмови, мене просто підійшла і обняла маленька дівчинка. І так стояла, поки я говорив. Її звали Уляна. На згадку, я подарував їй козака з мого бронежилету. А мені Уляна подарувала, щось значно більше - усвідомлення того, за що ми б’ємося. Ми б’ємося за майбутнє наших дітей. Щоб вони могли мирно і щасливо жити на нашій, Богом нам даній, українській землі. Я ніколи не забуду тебе Уляночко і твої щирі дитячі обійми. За тебе, і за всіх українських діток, і загиблих, і живих, і ще не народжених, ми битимемо рашиську погань", - зазначає він.

"Переможемо! Вірте в ЗСУ! Слава Україні!", - резюмує наш воїн.

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