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"Наша авиация только что ударила по жилой пятиэтажке", - російський пропагандист Полторанін в Маріуполі. ВIДЕО

Російський пропагандист Олексій Полторанін, який перебуває в Маріуполі, опублікував відеозапис, де стверджує, що авіація окупантів завдала удару по житловому будинку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису видно палаючий будинок, а потім в кадрі з'являється Полторанін і каже, що п'ятиповерхівку авіація обстрілює через те, що там засіли "украинские силовики".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "У неї вирвані нігті, вона чинила опір. Її руки обпалені до кісток": спливають нові подробиці катувань і зґвалтувань у Бучі. ФОТО

Автор: 

армія рф (17526) Маріуполь (3236) пропаганда (2810) воєнні злочини (1862)


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+72
О страданиях простого народа: есть, например, Уралвагонзавод...
Мнения / Общество 17-апр, 21:369 3 730 0

Подходит к концу пятьдесят второй день войны. И сегодня, в канун Воскресенья Господня, я хотел бы поговорить о страдании. О страдании т.н. «простых» людей.

Вот часто говорят: простой народ не должен страдать о того, что творят власти его страны. Выглядит убедительно. Прежде всего для того, кто сам себя идентифицирует как «простой народ».

Но мне сразу в голову приходит недавняя история с Афганистаном. Двадцать лет проводили там американцы какое-то подобие модернизации и пытались вытащить эту страну из средневековья в современность.

Они закачали туда триллион долларов, освободили женщин, дали возможность людям учиться, понастроили там школ, больниц, развивали инфраструктуру. Они создали, обучили и вооружили 200-тысячную армию, которая должна была стоять на страже этих завоеваний.

Афганцев (т.е. именно вот этот самый «простой народ») много раз предупреждали (да они и сами это прекрасно знали), что если придут талибы, то ни о какой свободе женщин не может быть и речи. Более того: нельзя будет петь песен, заниматься спортом, нормально учиться и т.д. К тому же, совершенно очевидно, что в этом случае страну ждет полномасштабный голод.

Простые афганцы согласно кивали головами и цокали языками. Но как только американцы ушли - вся афганская армия мигом разбежалась, а простые афганцы открыли ворота своих городов для талибов. Талибы захватили страну в считанные дни при полной поддержке народа.

И случилось то, что и должно было случиться: всех женщин посадили под домашний арест, запретили петь и заниматься спортом, а на страну обрушился страшный голод.

И вот тут-то западные профессиональные плакальщицы «за простой народ», эти старые кошелки с растрепанной сединой и в джинсах времен Вудстока, заблажили: «простые люди не должны страдать!»

Нужно, мол, немедленно выделить несколько миллиардов долларов, чтобы их накормить. (Сами эти кошелки в жизни не заработали ни цента, но чужими миллиардами всегда распоряжаются очень охотно).

Я все время задаюсь вопросом: почему? Почему они не должны страдать? Они сознательно сделали свой выбор. Он у них был. У них была возможность сопротивляться. Их армия была минимум в три раза больше армии талибов. И в десятки раз лучше вооружена.

Но они предпочли сдаться. Они посчитали это правильной стратегией. Почему бы не ответить за этот выбор? Они сделали его за себя и за своих детей. Вот теперь настал час расплаты.

Если им сейчас помочь, то они никогда не увидят причинно-следственной связи между своим выбором и последствиями, которые этот выбор влечет. И так и будут находится в полном убеждении, что им можно делать любой выбор: им за него ничего не будет и пропасть им не дадут. Ведь простой народ не должен страдать в любом случае, какие бы глупости он не совершал...

Аналогичная ситуация случилась в 2014 году с Крымом. Украина тогда решила отдать его без боя и вполне справедливо, что никто и пальцем не пошевелил, чтобы вместо них защитить Крым от «зеленых» человечков.

Но теперь, когда украинский народ демонстрирует невероятное мужество и с оружием в руках защищает свою страну от агрессоров, разумеется он вправе расчитывать на помощь и поддержку всего человечества. И конечно, украинский народ не должен страдать. И наш долг как минимум облегчить эти страдания, раз уж мы не можем их прекратить. Во всяком случае - сию минуту.

Но теперь раздаются голоса, что и простой российский народ не должен страдать. Он, де, никак не может повлиять на Путина и его банду, он, мол, сам страдает о Путина уже больше двадцати лет, и поэтому давление на Россию в виде санкций - это, типа, неправильно.

Вот, персональные санкции против олигархов - это еще куда ни шло, а те санкции, которые провоцируют падение жизненного уровня «простых» россиян - это не комильфо. Так нельзя. Все те же кошелки по всему миру опять оживились и начинают свой скулеж про «муки простых людей».

У меня в связи с этим несколько вопросов. Вот есть, например, пресловутый Уралвагонзавод. Он производит танки. Они приносят украинцам смерть и разрушения.

Предположим, что технологические санкции сработали и завод встал от отсутствия комплектующих. Десятки тысяч людей в Нижнем Тагиле лишились работы. И найти ее там - без шансов. Они начинают именно что страдать. И их семьи - тоже.

И? Что? Отменять санкции? Пусть и дальше производят смерть и разрушения? Главное, чтобы простые люди не страдали? И ведь это можно сказать про сотни заводов по всей России. А на них работают те самые «простые люди»...

Пойдем дальше. Вот есть солдатик. Он мародерствует, насилует и убивает мирных украинцев. Он ведь не из космоса приехал в Украину. Его же родили мать и отец. Они его таким воспитали.

Это им он слал стиральную машину и ковер, которые он вытащил из чужой квартиры. Это для них он сорвал золотые сережки с трупа девушки, которую сначала изнасиловал, а потом убил. Это ведь они ему с малых лет объясняли, что так - можно. И что главное - не попадаться.

Они, эти простые люди, не должны страдать? Вот он сидит сейчас у себя на кухне, простой пятидесятилетний мужик-работяга, пьет пивасик и недоумевает: почему я должен страдать из-за этой войны? Я отдал сына в армию, он там воюет за Россию, а я - страдаю! Что я не так сделал?

Как ему объяснить, в чем его вина? Что посоветуете, а? Должен он страдать или нет?

А воспитательница в детском саду, которая учит детей, что война - это хорошо, а мир - это плохо?

А завуч, которая подделывает протоколы избирательной комиссии?

А росгвардеец, который лупит демонстранта на антивоенном митинге? А студент, который стучит на своих товарищей «куда надо»? Они что, тоже не должны страдать?

А ведь это все простые люди... Которые ни в чем не виноваты... Которые никак не могут повлиять на Путина...

Я уж не говорю про всех этих следователей, ментов, фээсбэшников, судей и все чиновников самы разных рангов.

А еще плюсуем сюда тех, кто работает в этой колоссальной путинской машине по промыванию мозгов. Там ведь не только Соловьев и Скабеева. Не только Эрнст и Добродеев.

Там сотни тысяч редакторов, продюсеров, инженеров, операторов, электриков, просто технического и административного персонала. Это плоды их труда жрут каждый вечер простые россияне. Они не должны отвечать за эти плоды? Их это не касается? Они простые люди и поэтому не должны страдать?

По всему получается, что единственные, кто не имеет отношения к этой войне - это младенцы и пенсионеры. Ан, нет: даже и пенсионеры - имеют. Потому, что именно они - главный и самый верный путинский избиратель. Вот поэтому и остаются лишь одни младенцы...

Это их жизнь и их будущее принес в жертву своим амбициям Путин. Это только они будут страдать невинно. Так же как в Афганистане: там ведь тоже дети стали заложниками выбора, который сделали их родители...

Да, да, я знаю: есть люди (например, сторонники Навального, но не только) которые честно боролись и продолжают это делать. Которые выходят на демонстрации, сидят по тюрьмам, вынуждены были уехать, находятся под угрозой ареста и т.д. Некоторых из них даже убили...

Но парадокс ситуации состоит в том, что эти люди не просят для себя исключений. А, напротив, даже поддерживают санкции. Потому, что понимают, что страдания простых россиян это ничто, если посмотреть на Бучу и Мариуполь. На все разоренные украинские города и деревни. На тот ужас, которые творят там российские солдаты.

И если для того, чтобы прекратить этот ужас нужны такие страдания простых россиян, значит так тому и быть. Если у кого-то есть рецепты «более лучше» - пусть предложит. Но их нет...

Так что больше санкций, хороший и разных. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох
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18.04.2022 10:27
+47
Для кацапських ублюдків це не вбивства, а реаліті- шоу, яке вони споглядають, сидячи на диванах, жеручи поп-корн.
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18.04.2022 10:27
+26
В россии каждый второй - пропагандон. Там некому собирать айфоны, запускать ракеты на Марс, создавать новые лекарства и вообще делать что-то полезное и важное людям, зато всегда находятся миллионы существ без совести, без стыда, без жалости к другим и поучающие весь мир "как надо правильно жить".
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18.04.2022 10:29
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Для кацапських ублюдків це не вбивства, а реаліті- шоу, яке вони споглядають, сидячи на диванах, жеручи поп-корн.
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18.04.2022 10:27 Відповісти
жеручі ягель
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18.04.2022 10:32 Відповісти
От коли почнуть жерти ягель, тоді у них почнеться власне криваве реаліті- шоу "бессмысленное и беспощадное", як і прийнято у кацапів.
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18.04.2022 10:57 Відповісти
...Світ невиданої ясності розв'язує нам руки.
Українцям більше не потрібно зважати на почуття росіян, щось їм пояснювати чи доводити.
Апелювати до їхніх мам і дружин, шукати якусь опозицію всередині цієї клоаки.

Росіяни отримали під боком 40-мільйоннний народ, заточений на фізичну ліквідацію росіян.
Ми щодня молимося за здоров'я тих, кому вдається це робити.
Героїв, які прибрали хоч одного, у нашій країні обожнюють.
Навіть символічно долучитися до цієї роботи - честь для українців.
Хоч вареників військовим наліпити, якщо сам не вмієш стріляти.
https://t.me/nuts_roses/816
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18.04.2022 11:13 Відповісти
О страданиях простого народа: есть, например, Уралвагонзавод...
Мнения / Общество 17-апр, 21:369 3 730 0

Подходит к концу пятьдесят второй день войны. И сегодня, в канун Воскресенья Господня, я хотел бы поговорить о страдании. О страдании т.н. «простых» людей.

Вот часто говорят: простой народ не должен страдать о того, что творят власти его страны. Выглядит убедительно. Прежде всего для того, кто сам себя идентифицирует как «простой народ».

Но мне сразу в голову приходит недавняя история с Афганистаном. Двадцать лет проводили там американцы какое-то подобие модернизации и пытались вытащить эту страну из средневековья в современность.

Они закачали туда триллион долларов, освободили женщин, дали возможность людям учиться, понастроили там школ, больниц, развивали инфраструктуру. Они создали, обучили и вооружили 200-тысячную армию, которая должна была стоять на страже этих завоеваний.

Афганцев (т.е. именно вот этот самый «простой народ») много раз предупреждали (да они и сами это прекрасно знали), что если придут талибы, то ни о какой свободе женщин не может быть и речи. Более того: нельзя будет петь песен, заниматься спортом, нормально учиться и т.д. К тому же, совершенно очевидно, что в этом случае страну ждет полномасштабный голод.

Простые афганцы согласно кивали головами и цокали языками. Но как только американцы ушли - вся афганская армия мигом разбежалась, а простые афганцы открыли ворота своих городов для талибов. Талибы захватили страну в считанные дни при полной поддержке народа.

И случилось то, что и должно было случиться: всех женщин посадили под домашний арест, запретили петь и заниматься спортом, а на страну обрушился страшный голод.

И вот тут-то западные профессиональные плакальщицы «за простой народ», эти старые кошелки с растрепанной сединой и в джинсах времен Вудстока, заблажили: «простые люди не должны страдать!»

Нужно, мол, немедленно выделить несколько миллиардов долларов, чтобы их накормить. (Сами эти кошелки в жизни не заработали ни цента, но чужими миллиардами всегда распоряжаются очень охотно).

Я все время задаюсь вопросом: почему? Почему они не должны страдать? Они сознательно сделали свой выбор. Он у них был. У них была возможность сопротивляться. Их армия была минимум в три раза больше армии талибов. И в десятки раз лучше вооружена.

Но они предпочли сдаться. Они посчитали это правильной стратегией. Почему бы не ответить за этот выбор? Они сделали его за себя и за своих детей. Вот теперь настал час расплаты.

Если им сейчас помочь, то они никогда не увидят причинно-следственной связи между своим выбором и последствиями, которые этот выбор влечет. И так и будут находится в полном убеждении, что им можно делать любой выбор: им за него ничего не будет и пропасть им не дадут. Ведь простой народ не должен страдать в любом случае, какие бы глупости он не совершал...

Аналогичная ситуация случилась в 2014 году с Крымом. Украина тогда решила отдать его без боя и вполне справедливо, что никто и пальцем не пошевелил, чтобы вместо них защитить Крым от «зеленых» человечков.

Но теперь, когда украинский народ демонстрирует невероятное мужество и с оружием в руках защищает свою страну от агрессоров, разумеется он вправе расчитывать на помощь и поддержку всего человечества. И конечно, украинский народ не должен страдать. И наш долг как минимум облегчить эти страдания, раз уж мы не можем их прекратить. Во всяком случае - сию минуту.

Но теперь раздаются голоса, что и простой российский народ не должен страдать. Он, де, никак не может повлиять на Путина и его банду, он, мол, сам страдает о Путина уже больше двадцати лет, и поэтому давление на Россию в виде санкций - это, типа, неправильно.

Вот, персональные санкции против олигархов - это еще куда ни шло, а те санкции, которые провоцируют падение жизненного уровня «простых» россиян - это не комильфо. Так нельзя. Все те же кошелки по всему миру опять оживились и начинают свой скулеж про «муки простых людей».

У меня в связи с этим несколько вопросов. Вот есть, например, пресловутый Уралвагонзавод. Он производит танки. Они приносят украинцам смерть и разрушения.

Предположим, что технологические санкции сработали и завод встал от отсутствия комплектующих. Десятки тысяч людей в Нижнем Тагиле лишились работы. И найти ее там - без шансов. Они начинают именно что страдать. И их семьи - тоже.

И? Что? Отменять санкции? Пусть и дальше производят смерть и разрушения? Главное, чтобы простые люди не страдали? И ведь это можно сказать про сотни заводов по всей России. А на них работают те самые «простые люди»...

Пойдем дальше. Вот есть солдатик. Он мародерствует, насилует и убивает мирных украинцев. Он ведь не из космоса приехал в Украину. Его же родили мать и отец. Они его таким воспитали.

Это им он слал стиральную машину и ковер, которые он вытащил из чужой квартиры. Это для них он сорвал золотые сережки с трупа девушки, которую сначала изнасиловал, а потом убил. Это ведь они ему с малых лет объясняли, что так - можно. И что главное - не попадаться.

Они, эти простые люди, не должны страдать? Вот он сидит сейчас у себя на кухне, простой пятидесятилетний мужик-работяга, пьет пивасик и недоумевает: почему я должен страдать из-за этой войны? Я отдал сына в армию, он там воюет за Россию, а я - страдаю! Что я не так сделал?

Как ему объяснить, в чем его вина? Что посоветуете, а? Должен он страдать или нет?

А воспитательница в детском саду, которая учит детей, что война - это хорошо, а мир - это плохо?

А завуч, которая подделывает протоколы избирательной комиссии?

А росгвардеец, который лупит демонстранта на антивоенном митинге? А студент, который стучит на своих товарищей «куда надо»? Они что, тоже не должны страдать?

А ведь это все простые люди... Которые ни в чем не виноваты... Которые никак не могут повлиять на Путина...

Я уж не говорю про всех этих следователей, ментов, фээсбэшников, судей и все чиновников самы разных рангов.

А еще плюсуем сюда тех, кто работает в этой колоссальной путинской машине по промыванию мозгов. Там ведь не только Соловьев и Скабеева. Не только Эрнст и Добродеев.

Там сотни тысяч редакторов, продюсеров, инженеров, операторов, электриков, просто технического и административного персонала. Это плоды их труда жрут каждый вечер простые россияне. Они не должны отвечать за эти плоды? Их это не касается? Они простые люди и поэтому не должны страдать?

По всему получается, что единственные, кто не имеет отношения к этой войне - это младенцы и пенсионеры. Ан, нет: даже и пенсионеры - имеют. Потому, что именно они - главный и самый верный путинский избиратель. Вот поэтому и остаются лишь одни младенцы...

Это их жизнь и их будущее принес в жертву своим амбициям Путин. Это только они будут страдать невинно. Так же как в Афганистане: там ведь тоже дети стали заложниками выбора, который сделали их родители...

Да, да, я знаю: есть люди (например, сторонники Навального, но не только) которые честно боролись и продолжают это делать. Которые выходят на демонстрации, сидят по тюрьмам, вынуждены были уехать, находятся под угрозой ареста и т.д. Некоторых из них даже убили...

Но парадокс ситуации состоит в том, что эти люди не просят для себя исключений. А, напротив, даже поддерживают санкции. Потому, что понимают, что страдания простых россиян это ничто, если посмотреть на Бучу и Мариуполь. На все разоренные украинские города и деревни. На тот ужас, которые творят там российские солдаты.

И если для того, чтобы прекратить этот ужас нужны такие страдания простых россиян, значит так тому и быть. Если у кого-то есть рецепты «более лучше» - пусть предложит. Но их нет...

Так что больше санкций, хороший и разных. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох
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18.04.2022 10:27 Відповісти
Героям слава !!!
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18.04.2022 10:36 Відповісти
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18.04.2022 10:44 Відповісти
Село, в котором я родился , в марте 1944 года оказалось на линии фронта. Мне бабушка рассказывала, что немцы, занимавшие тогда оборону в селе, приказали всем жителям уйти из села и спасаться. Немцы щадили мирное население, а эти "высокоцивилизованные" русские твари за мирными жителями прячутся. Русские, вы твари , вы даже не нацисты, а что то большее и более страшное. Вас нужно уничтожать, как зверье дикое.
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18.04.2022 12:05 Відповісти
Это нужно через посольства передавать во все страны и размещать на правах рекламы во все западные СМИ,
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18.04.2022 10:46 Відповісти
Со всем согласен. Кроме навального. Навальный это запасной вариант х*ла на случай если пойдет "что то не так"!
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18.04.2022 12:53 Відповісти
Це питання до влади.
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18.04.2022 10:29 Відповісти
Отож.
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18.04.2022 10:35 Відповісти
То звіздець! Правильно?! Сучище ти зелене. Твоя влада все й зробила правильно, щоб сьогодні все то відбувалось! То твоє падло призвело то тих смертей і руйнувань. Робило все, щоб не було чим і кому воювати. І ти, сучище, щось там про правильно?!
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18.04.2022 11:07 Відповісти
Що інше може писати десантник з ОПи, якого десантували на форум ЦН 14 березня 2022 року?
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18.04.2022 12:41 Відповісти
А сколько военных рашистов преступников вернутся в свое жилье донашивать украденные трусы и .... Ждите
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18.04.2022 10:28 Відповісти
В россии каждый второй - пропагандон. Там некому собирать айфоны, запускать ракеты на Марс, создавать новые лекарства и вообще делать что-то полезное и важное людям, зато всегда находятся миллионы существ без совести, без стыда, без жалости к другим и поучающие весь мир "как надо правильно жить".
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18.04.2022 10:29 Відповісти
Шоб ви здохли російські тварюки по скорiше
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18.04.2022 10:31 Відповісти
***** рашистський. Таких як ти підар немитий, також судили в Нюрберзі, як посібників нацизму.
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18.04.2022 10:33 Відповісти
В тому й справа , що поруч з гітлерівцями там повинні були сидіти військові злочинці сталіністи . Один варварський , кривавий режим здолали та знищили , а інший , ще більш кривавий , випестували та взагалі допомогли вижити .
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18.04.2022 12:28 Відповісти
избиение младенцев будет продолжаться бесконечно долго, пока не будут гореть Ростов , Москва, Петербург
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18.04.2022 10:33 Відповісти
Х.З. Возможно боятся, что оружие станут меньше давать, а может из за отсутствия ракет⁉️
Вариант "не провоцировать" выглядит как мысли из дурдома😜
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18.04.2022 10:44 Відповісти
Фашисти ******...
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18.04.2022 10:34 Відповісти
Хтось мені поясне, чому ми не атакуємо територію лаптеногіх у відповідь ?
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18.04.2022 10:36 Відповісти
певно не маємо засобів
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18.04.2022 10:42 Відповісти
Точек-У мало. их берегут для супер-целей - штабы, важные колоны, аэродромы где подтверждено скопление техники....
Вашингтонский Обком подвозит ништяков, но пока это противотанковое и не дальнобойное. вотт когда самолеты и Риперы получат обученый экипаж. то... но это лишь слухи, и вообще их нашли в Военторге.
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18.04.2022 12:34 Відповісти
https://t.me/Hajun_BY/4190 Ех Тімурчік, не виправдав сподіваннь
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18.04.2022 10:36 Відповісти
Виродки кончені,без роду і племені,гібрид найогиднішіх,підлих,диких нелюдей,зібраних за століття історії...
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18.04.2022 10:36 Відповісти
"украинские силовики" в Марике кошмарят ваше говновойско уже полтора месяца в полностью осажденном городе, без еды и воды...
у страха глаза велики а у ужаса еще и слаб мочевой пузырь!!! ссытесь суки - убивая мирное население в жилых пятиэтажках вы падлы только добавляете АЗОВу силы в своей ненависти и желание рвать вас даже голыми руками....
пропагандонам - отдельный котел в аду !!!!
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18.04.2022 10:38 Відповісти
Весь "руцкій мір" в одному автобусі!
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18.04.2022 10:40 Відповісти
Це відео - прямий доказ для суду в Гаазі. Повноцінне свідчення - хто вбиає мирних мешканців.
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18.04.2022 10:40 Відповісти
Букви
@Bykvu
·
23 год
Власники обікрадених домівок на Київщині продовжують отримувати сповіщення про долю своїх гаджетів. Цього разу AirPods "доїхали" з Гостомеля в село "Кукуевка" (Кукуївське сільське поселення), яке в гугл-картах виглядає отак 👇
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18.04.2022 10:41 Відповісти
Звернутися до Apple ,що б блокували крадені гаджети на росії?
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18.04.2022 10:59 Відповісти
А цікаво, в таких випадках (тут навіть не кража, а мародерство під час війни) є якесь страхування від цього? Ну наприклад вкрадені заблокують, а власнику видадуть нові, або зі знижкою?
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18.04.2022 11:44 Відповісти
Щоб оця потвора подохла!Вивівся весь його рід!
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18.04.2022 10:45 Відповісти
этот чувак тоже пусть в Гаагу готовится.
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18.04.2022 10:47 Відповісти
Ну так, звичайно, для орків у кожній багатоповерхівці, пологовому, садочку, лікарні знаходиться схованка українських військових. Виправдання залізне. Горіть вічно у пеклі, суки брехливі! Бодай вам у роті бліді поганки поросли!
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18.04.2022 10:49 Відповісти
РАШИЗМ = ФАШИЗМ
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18.04.2022 10:59 Відповісти
Пусть все твои близкие, и все кто тебе дорог сгорят заживо в адском пламени, ****** тварь! А затем ты, когда вдоволь насладишься этой ситуацией!
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18.04.2022 11:21 Відповісти
Не "работать" а срок и санкции себе накручивать....
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18.04.2022 11:40 Відповісти
І ти ***** цим гордишся???
Послухай тепер мене : полторанін, чи полуранєн, ти б**лядина будеш ліквідована разом з іншими орками, ти мішень для українців, і в даний час(війни і геноциду) ти будеш ліквідований , не дивлячись на твою каску і бронік з написом PRESS!!!!!
Я розішлю твоє фото в різні куточки світу, щоб тебе курвіного сина чекали, шукали і ліквідували.....найкращі контакти
в мене є з батальйоном ш.Мансура

Повірь *****, твоя голова буде лежати в стороні!!!!
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18.04.2022 12:02 Відповісти
Украинские силовики кругом засели. Недавно на крейсере "мацква" заседали.
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18.04.2022 12:03 Відповісти
ну как легко ляпнуть "Украина слада крым без боя" (с)... а по факту - он с 90хх контролировался расией, силовики сидели и ждали расейских ништяков и зарплат и обещаной жизни в рф. которую по телеку видели . вышли с Крымнашинского полу-острова только контрактники десантники и морпехи, а НЕ местные срочники, родом из "населения "
а еще: армию разоружали в году соседу. януковощь постарался!! а при Педющенко был полковник Онотоле министром, очень много распродал!
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18.04.2022 12:25 Відповісти
еще погибли офицер и прапорщик при штурмах воинских частей. братские свинособаки освободили
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18.04.2022 12:26 Відповісти
это на комент Коха
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18.04.2022 12:27 Відповісти
Kto bil Алексей Полторанин?
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18.04.2022 13:36 Відповісти
Какой нужно быть мразью с ведром на голове , встебывать , силовики засели в 9-м этаже.. Именно на 9-м этаже.
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18.04.2022 15:03 Відповісти
да что бы вас ударило об землю.
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18.04.2022 15:58 Відповісти
 
 