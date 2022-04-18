"Наша авиация только что ударила по жилой пятиэтажке", - російський пропагандист Полторанін в Маріуполі. ВIДЕО

Російський пропагандист Олексій Полторанін, який перебуває в Маріуполі, опублікував відеозапис, де стверджує, що авіація окупантів завдала удару по житловому будинку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису видно палаючий будинок, а потім в кадрі з'являється Полторанін і каже, що п'ятиповерхівку авіація обстрілює через те, що там засіли "украинские силовики".

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