Окупанти продовжують силову мобілізацію в "Л/ДНР": чоловіків ловлять на вулицях, забирають з роботи, витягують із квартир та просто знімають з автобусів. ВIДЕО
У Службі безпеки України розповіли, як росіяни примусово відправляють чоловіків на війну проти України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграм-каналі Служби безпеки України.
СБУ показала відео з полоненим із Донецька. За його словами, чоловіків ловлять на вулицях, забирають з роботи, витягують із квартир та просто знімають з автобусів.
"Новобранців" вдягають у форму без розпізнавальних знаків, забирають усі документи і відправляють на передову.
А щоб нікуди не втекли – возять у закритих залізничних вагонах…
Ось так про "рятувальну спецоперацію РФ" розказує мешканець Донецька, який потрапив в український полон.
"Нас посадили и повезли. Куда ехали, мы не знали. А потом увидели… Наша задача, как я понял, мы вроде стройбатовцев были. Копай… типа окопов. Непонятно зачем и непонятно для чего", – розповідає "мобілізований".
За його словами, він не брав участі у бойових діях, а тільки охороняв блокпост за наказом своїх командирів.
Так і потрапив у полон. Радий, що залишився живим, але за свої вчинки доведеться відповісти. Як і тисячам інших загарбників, які хотіли захопити нашу землю.
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А тогда толку от таких санкций, если 90% это и так сырье и продовольствие? То есть как катались, так и будут кататься, а нам просто глаза замыливают.
санкції: багато шуму, сильні заяви але залишають якусь шпарину в яку пропхнуть все і в результаті ці санкції до дупи. До речі так було завжди. Так Віктор Суворов в своїх книгах писав як під виглядом сільгоспмашин чи деталей до них вони переправляли в СРСР танкові та авіаційні двигуни, самі танки. До речі, в 30-х роках знаменитий танк Крісті вони ввезли з США у вигляді трактора.
путєн ввьол
і ще: раZZія це імперія Зла....країна терорист!
В Латвии тоже каждое 9 мая у всех ДЫДЫВАИВАЛИ и все как один "мы в Латвии со времён Русской империи" и удивительно, ни одной мрази нет, у которой ДЕДЫРАССТРЕЛИВАЛИ или ДЕДЫСТУЧАЛИ или ДЕДЫДЕПОРТИРОВАЛИ или тех у кого ДЕДЫПОНАЕХАЛИ в 1940 и позже!
Если уже боитесь расстрела, ну взяли лопату, так копайте по пол-совка в день, типа спина болит, грыжа, поднять лопату не могу. Ну неужели нет никаких способов сопротивления ? Да не бывает же так. К каждому невозможно приставить караульного или палача - россиян не хватит . . .
Допитати, та на#й розстріляти, якщо нема на кого з наших обміняти.