УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12229 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
10 801 30

Окупанти продовжують силову мобілізацію в "Л/ДНР": чоловіків ловлять на вулицях, забирають з роботи, витягують із квартир та просто знімають з автобусів. ВIДЕО

У Службі безпеки України розповіли, як росіяни примусово відправляють чоловіків на війну проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграм-каналі Служби безпеки України.

СБУ показала відео з полоненим із Донецька. За його словами, чоловіків ловлять на вулицях, забирають з роботи, витягують із квартир та просто знімають з автобусів.

"Новобранців" вдягають у форму без розпізнавальних знаків, забирають усі документи і відправляють на передову.

А щоб нікуди не втекли – возять у закритих залізничних вагонах…

Ось так про "рятувальну спецоперацію РФ" розказує мешканець Донецька, який потрапив в український полон.

"Нас посадили и повезли. Куда ехали, мы не знали. А потом увидели… Наша задача, как я понял, мы вроде стройбатовцев были. Копай… типа окопов. Непонятно зачем и непонятно для чего", – розповідає "мобілізований".

За його словами, він не брав участі у бойових діях, а тільки охороняв блокпост за наказом своїх командирів.

Так і потрапив у полон. Радий, що залишився живим, але за свої вчинки доведеться відповісти. Як і тисячам інших загарбників, які хотіли захопити нашу землю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОРДЛО мобілізують на війну 16-річну молодь, яка бере участь у "патріотичних клубах", – правозахисники

Автор: 

армія рф (17526) мобілізація (3077) ОРДЛО (320)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+28
все они рассказывают одну и ту же сказку - в боевых действиях не участвовали! А кто тогда стреляет? И зачем их мобилизируют? Шашлыки жарить? Видел я интервью с этим пленным, сплошная ложь. А сколько было свидетельств того что как раз мобилизированные с лугандона и проявляют большую жестокость даже в отношении местных!
показати весь коментар
18.04.2022 10:51
+21
"Введенный в рамках пятого пакета санкций запрет ЕС на перевозки грузов транспортом россии и белоруссии не распространяется на перевозку медицинских препаратов и продовольствия"

А тогда толку от таких санкций, если 90% это и так сырье и продовольствие? То есть как катались, так и будут кататься, а нам просто глаза замыливают.
показати весь коментар
18.04.2022 10:49
+20
звичайна байка усіх ціх потвор після того як попадають в полон.....окопи він копав та на блокпосту чергував...та ще тіпа його спіймалина вулиці та силоміц відправили как худобу....мабудь добровільно визвався мочити укрів....застрилити падлюку....
показати весь коментар
18.04.2022 10:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Введенный в рамках пятого пакета санкций запрет ЕС на перевозки грузов транспортом россии и белоруссии не распространяется на перевозку медицинских препаратов и продовольствия"

А тогда толку от таких санкций, если 90% это и так сырье и продовольствие? То есть как катались, так и будут кататься, а нам просто глаза замыливают.
показати весь коментар
18.04.2022 10:49 Відповісти
100% х.уйня, а не санкции❗Чисто для того, что бы люди разблокировали дороги. Нужно опять собиратся и блокировать💥. По другому пока толку нет❗
показати весь коментар
18.04.2022 10:52 Відповісти
Для Заходу всі ці "цивілізаційні цінності" зводяться до однієї цінності-бабло. Тому марно надіятись, що вони проти росії введуть справжні санкції. оскільки головне бабало вони роблять там. Так , формально вони вводять
санкції: багато шуму, сильні заяви але залишають якусь шпарину в яку пропхнуть все і в результаті ці санкції до дупи. До речі так було завжди. Так Віктор Суворов в своїх книгах писав як під виглядом сільгоспмашин чи деталей до них вони переправляли в СРСР танкові та авіаційні двигуни, самі танки. До речі, в 30-х роках знаменитий танк Крісті вони ввезли з США у вигляді трактора.
показати весь коментар
18.04.2022 12:14 Відповісти
звичайна байка усіх ціх потвор після того як попадають в полон.....окопи він копав та на блокпосту чергував...та ще тіпа його спіймалина вулиці та силоміц відправили как худобу....мабудь добровільно визвався мочити укрів....застрилити падлюку....
показати весь коментар
18.04.2022 10:51 Відповісти
Такі свого часу і кликали "руській мір"в Україну,а зараз морду в підлогу і "ми копалі как стройбат,большє нічаво"...
показати весь коментар
19.04.2022 10:25 Відповісти
все они рассказывают одну и ту же сказку - в боевых действиях не участвовали! А кто тогда стреляет? И зачем их мобилизируют? Шашлыки жарить? Видел я интервью с этим пленным, сплошная ложь. А сколько было свидетельств того что как раз мобилизированные с лугандона и проявляют большую жестокость даже в отношении местных!
показати весь коментар
18.04.2022 10:51 Відповісти
Так и есть , именно они тут стараются больше чем кацапы
показати весь коментар
18.04.2022 11:08 Відповісти
уже и безлера притянули сюда
показати весь коментар
18.04.2022 11:09 Відповісти
просили?
путєн ввьол
показати весь коментар
18.04.2022 10:54 Відповісти
а подохнуть ой как не хотят ватоголовые бараны
показати весь коментар
18.04.2022 10:56 Відповісти
іх збирають в путінскій рай.....ГОТУЙТЕСЬ!!!
показати весь коментар
18.04.2022 11:02 Відповісти
Ну что ДЫНЫРЫ, ЛЫНЫРЫ фанаты❓Помог вам кацапстан❓
показати весь коментар
18.04.2022 10:57 Відповісти
Им же ****** говорили , пока есть возможность , переезжайте , на большую Украину , ну ,а теперь , чем меньше ваты останется, тем лучше
показати весь коментар
18.04.2022 10:57 Відповісти
іх збирають в путінскій рай.....ГОТУЙТЕСЬ!!!
і ще: раZZія це імперія Зла....країна терорист!
показати весь коментар
18.04.2022 11:01 Відповісти
Ничего страшного, у тех, кто останется в живых русский дух быстро выветрится со всех щелей организма!
показати весь коментар
18.04.2022 11:04 Відповісти
****, та кто ж с той стороны стреляет? Кого ни поймают - он обязательно или ямы копал, или воду возил.
показати весь коментар
18.04.2022 11:10 Відповісти
Вважаю недоцільним брати в полон сепараттистів яких самі кацапи послали на убій. Міняти вони їх не будуть. Вісім років це бидло все влаштовувало. Тож "чим більше загине", як казав їх кумир жюков, "тим менше висилати доведеться".
показати весь коментар
18.04.2022 11:17 Відповісти
Він забув сказати, що музикантом в бібліотеці працював. Треба йому допомогти - розстріляти, щоб не страждав від докорів сумління.
показати весь коментар
18.04.2022 11:18 Відповісти
Шо значить "силову мобілізацію"? Наслідки "рехверендуму" потрібно захищити, хочите чи ні - марш на фарш!
показати весь коментар
18.04.2022 11:19 Відповісти
ага, для "копай" зброя з чотирма магазинами не потрібна. Бреше, сучий син
показати весь коментар
18.04.2022 11:21 Відповісти
лугандонів палити вогнем - то найбільш оскаженілі вороги українства
показати весь коментар
18.04.2022 11:25 Відповісти
Нам пох.... Сами виноваты...Были года затишья чтобы выехать...
показати весь коментар
18.04.2022 11:31 Відповісти
Все как один ублюдки "просто стояли на блокпосту"!
В Латвии тоже каждое 9 мая у всех ДЫДЫВАИВАЛИ и все как один "мы в Латвии со времён Русской империи" и удивительно, ни одной мрази нет, у которой ДЕДЫРАССТРЕЛИВАЛИ или ДЕДЫСТУЧАЛИ или ДЕДЫДЕПОРТИРОВАЛИ или тех у кого ДЕДЫПОНАЕХАЛИ в 1940 и позже!
показати весь коментар
18.04.2022 11:47 Відповісти
Врет. Воевал и убивал.
показати весь коментар
18.04.2022 12:00 Відповісти
Ага, коли його взяли в полон, то він відразу стає такий пушистий та нічогонезнаючим. Стояло ж, падло, на блокпосту і напевно з такими ж як і сам. Думаю, що якби це падло зайшло в наше село, то габувало б, вбивало б не гірше а може і краще за орків.
показати весь коментар
18.04.2022 12:04 Відповісти
Конечно, легко мне говорить, находясь далеко от Донецка и этого ужаса, не под прицелом оккупанта и т.п., но всё равно понять не могу : ты гражданин Украины, пускай и на оккупированной территории. Ок, ты не готов идти воевать ЗА Украину, но явно не хочешь идти воевать ПРОТИВ (оно тебе не надо, погибнуть за российские интересы не хочется). Что значит "ловят на улице", "вытаскивают из квартир" и так далее ? Ну словили - а ты говоришь, не пойду. Ну силой запихнули в вагон, привезли куда-то, а ты "копать не буду", "автомат в руки не возьму", "из вагона не выйду". Будут угрожать, ясное дело. Побьют, тоже может быть. Ну саботируйте приказы, при малейшей возможности разбегайтесь, если уже не хотите направить автомат против оккупантов. Как это так - в Донецке, а теперь и в оккупированных Мариуполе (частично), Мелитополе, Херсоне, Энергодаре - мобилизация в российскую армию против Украины. Да одному страшно, но если из 100 человек на плацу 90 пошлют нах.... и начнут разбредаться, то что сделает командир-оккупант ? Вытащит пушку из кобуры ? Так увалите ему люлей, чтобы больше взять её в руки не мог. Что за терпилы, я не могу понять - как это так может быть ???
Если уже боитесь расстрела, ну взяли лопату, так копайте по пол-совка в день, типа спина болит, грыжа, поднять лопату не могу. Ну неужели нет никаких способов сопротивления ? Да не бывает же так. К каждому невозможно приставить караульного или палача - россиян не хватит . . .
показати весь коментар
18.04.2022 12:16 Відповісти
******! В Боромле был террор местных жителей, как и в Тростянце! Этого персонажа надо как следует изучить! Не все наши соотечественники насильно мобилизованные с лугандона причастны к преступлениям, но многие идейные таки причастны!
показати весь коментар
18.04.2022 12:38 Відповісти
Піздьож! Міг собі ногу прострелити, якби не хотів воювати.

Допитати, та на#й розстріляти, якщо нема на кого з наших обміняти.
показати весь коментар
18.04.2022 12:53 Відповісти
 
 