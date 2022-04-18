Окупанти продовжують силову мобілізацію в "Л/ДНР": чоловіків ловлять на вулицях, забирають з роботи, витягують із квартир та просто знімають з автобусів. ВIДЕО

У Службі безпеки України розповіли, як росіяни примусово відправляють чоловіків на війну проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграм-каналі Служби безпеки України.

СБУ показала відео з полоненим із Донецька. За його словами, чоловіків ловлять на вулицях, забирають з роботи, витягують із квартир та просто знімають з автобусів.

"Новобранців" вдягають у форму без розпізнавальних знаків, забирають усі документи і відправляють на передову.



А щоб нікуди не втекли – возять у закритих залізничних вагонах…



Ось так про "рятувальну спецоперацію РФ" розказує мешканець Донецька, який потрапив в український полон.



"Нас посадили и повезли. Куда ехали, мы не знали. А потом увидели… Наша задача, как я понял, мы вроде стройбатовцев были. Копай… типа окопов. Непонятно зачем и непонятно для чего", – розповідає "мобілізований".



За його словами, він не брав участі у бойових діях, а тільки охороняв блокпост за наказом своїх командирів.



Так і потрапив у полон. Радий, що залишився живим, але за свої вчинки доведеться відповісти. Як і тисячам інших загарбників, які хотіли захопити нашу землю.

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