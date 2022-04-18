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"Я - Макар. Мне сегодня 7 лет. Это - мой дом. "Спасибо" спасителям из России, что сделали вот такое", - хлопчик із Маріуполя під обстрілами записав звернення зі зруйнованого будинку. ВIДЕО

Семирічний хлопчик з Маріуполя, що святкує сьогодні свій день народження, "подякував" російським окупантам за зруйноване житло.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для цього разом з мамою він записав коротке звернення до окупантів у зруйнованому житлі. З першого разу його записати не вдалося - Макар злякався вибуху, що пролунав десь поблизу. 

"Я - Макар. Мне сегодня 7 лет. Это - мой дом. "Спасибо" спасителям из России, что сделали вот такое", - каже хлопчик на запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У підвалах заводу "Азовсталь" в Маріуполі під обстрілами росіян живе 4-річна Аліса, мати якої військовий медик. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

діти (5095) Маріуполь (3236) обстріл (28687)


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Топ коментарі
+48
Який жах.
Бережи тебе, Макарчику, твоїх рідних, всіх маріупольчан, українців та наших захисникув Господь та Матінка Божа.
Хай наступний твій День народження буде радісним і веселим, у вільній, мирній Україні.
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18.04.2022 10:54
+41
******** путін, ******** лавров, ******* шойгу повинні бути знищені.
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18.04.2022 10:50
+38
У меня от детей разрывается сердце....как же я хочу чтоб все....все рашисты дохли в муках
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18.04.2022 10:51
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******** путін, ******** лавров, ******* шойгу повинні бути знищені.
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18.04.2022 10:50 Відповісти
Почему только они ⁉️Все рашисты-террористы -насильники -выродки рода человеческого‼️
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18.04.2022 11:03 Відповісти
О, а буряти, рязанці-гвалтівники не ******** по-вашому? Їх ***** примушує дітей гвалтувати?
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18.04.2022 11:07 Відповісти
Цих тварин ніхто ні до чого не примушує!.Вони самі ,катують,гвалтують,вбивають і отримують задоволення!!.Це нелюди!!
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18.04.2022 16:24 Відповісти
коношенкова на парашу гомна чистить
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18.04.2022 13:03 Відповісти
У меня от детей разрывается сердце....как же я хочу чтоб все....все рашисты дохли в муках
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18.04.2022 10:51 Відповісти
Який жах.
Бережи тебе, Макарчику, твоїх рідних, всіх маріупольчан, українців та наших захисникув Господь та Матінка Божа.
Хай наступний твій День народження буде радісним і веселим, у вільній, мирній Україні.
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18.04.2022 10:54 Відповісти
кацапские мерзкие твари
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18.04.2022 10:58 Відповісти
спасибо асвабадители за счастливое детство Макара....
живи, малыш...выживи в том аду!
(как жеж хочется чтобы дети и внуки властьпоимевших на парашке...та и все другие тоже... могли благодарить свое ***** на фоне разрушенных домов и расстреляного детства)
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18.04.2022 10:59 Відповісти
як каже на таких діток вузькоока мерзота - небезпечний нацизд, який заважає жити слов'янам.
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18.04.2022 11:00 Відповісти
берегите себя! ведь эти выб*ядки это то же увидят
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18.04.2022 11:02 Відповісти
Мантру про "освобождение Донбасса" от надуманных почитателей Остапа Бендера русофашисты придумали исключительно для внутреннего пользования зазомбированными свинособаками. Истинную цель они русофашисты опубликовали в своем обращении "Что мы должны сделать с Украиной". И там четко написано, Украину уничтожить, а украинцев истребить, убивая в газовых камерах, в концлагерях и бомбардируя из чего только вздумается. Русофашистам наплевать на детей, женщин, стариков... Уничтожить хотят всех украинцев. Это геноцид!
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18.04.2022 11:02 Відповісти
Доктрина Сталіна.
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18.04.2022 11:06 Відповісти
Ех, люди! Путлєр напав не так через бєндєровцев, як через помилкове враження, що раз тут москвоязичниє, значить, свої. Отже, зустрічатимуть с цвєтамі. Не надихайте людоїдів, розмовляючи мовою людоїдів, це збереже вам життя.
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18.04.2022 11:07 Відповісти
А ще через хибний сигнал, що люди "усталі ат вайни" і вибрали клоуна в 2019му.
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18.04.2022 12:07 Відповісти
Мова- тільки привід, йому наша земля потрібна, історія.
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18.04.2022 16:17 Відповісти
ти Путіна за кого маєш.. за наївного дурачка??
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18.04.2022 22:18 Відповісти
Спасіба совковим радітєлям, які не навчили дитину української, і він звертається до захісників рускоязичних на ворожій недомові!
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18.04.2022 11:08 Відповісти
Ох і дурень же ти Левтушенко,якщо тільки дурень,а не ворог...Дитина в 1000 разів розумніша з такого полудурка,як ти. Макарчик з висоти своїх 7 рочків і то знає,що всі ці кацапоїди не розуміють української солов*ної мови.Тому і звертається на кацапській,а тобі,, ******** все хочеться ЗРАДИ.Привітай краще дитину з ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ.
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18.04.2022 11:15 Відповісти
Дитина у 7 років взагалі мало чого розуміє, і каже те, що підказують дорослі.
Звертатися до кацапських виродків з будь-якою промовою - немає жодного сенсу, і доказів цьому десятки тисяч смертей українських громадян.
Мова, звісно, не про конкретну дитину, а про загальну ситуацію в Україні, де 70% дітей залучені до руцкава міра кацапською музикою, іграми, сайтами тощо.
І саме через таких ідіотів як ти, що не розуміють ці прості причинно-наслідкові зв'язки, Україна зараз має війну на своїй території.
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18.04.2022 13:13 Відповісти
гу, якщо ти в 7 років не зрозумів би, що зараз відбувається.. то не суди інших по собі...
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18.04.2022 22:19 Відповісти
Це так,але..яка політика на рівні держави була?що б це зрозуміти, знадобилася війна?країна фінансувала російськомовні школи,класи,роками закуповували рос.літературу за гроші держбюджету.І це все при тому,що жодної української школи на росії немає,навіть бібліотеку з українською літературою, яка була одна на всю росію і ту закрили.
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18.04.2022 11:19 Відповісти
Саме про це я і кажу, бо такі радітєлі не лише не розмовляють українською, а і дивляться рашаТВ (до яких відносяться 70-80% українських каналів), тусуються вкантактє та аднакласніках, слухають шансон. А потім, звісно, голосують за прокацапських кандидатів, які створюють в середині України руцкій мір, а потім тікають з міста, або співпрацюють з окупантами.
Все, що зараз відбувається в Україні - на 100% закономірно, і виною тому саме українські громадяни з руцкава міра в першу чергу.
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18.04.2022 13:18 Відповісти
Судячи з мови окупанта, за цю ситуацію хлопець може і батькам подякувати.
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18.04.2022 11:14 Відповісти
дебіл, чи що?
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18.04.2022 22:20 Відповісти
Альо, тип. Я його батько, і ти можешь МЕНІ розповісти, за що він, на твою думку, може мені подякувати за те, що відбувається. Бачишь, я на мові до тебе звертаюся. И вчиться він також на мові. А ще в нас презідент російськомовний єврей. І пів країни також.Йому розповідай про те, кому потрібно дякувати за це все.
А ти висновки робиш. Знайди мене на фейсбуці, та зателефонуй в месенджер. Поспілкуємось.
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13.05.2022 18:01 Відповісти
Вибач, Макарка, що дорослі таке допустили. Виживи, вирости і стань хорошою людиною.
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18.04.2022 11:26 Відповісти
і відімсти....
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18.04.2022 22:22 Відповісти
Слів просто немає , тільки біль та ненависть.
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18.04.2022 11:53 Відповісти
Русні ***** !!!
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18.04.2022 12:24 Відповісти
ШОК!Можно только молиться ,чтобы эта война не сломала душу мальчика.Дом можно выстроить,а вот сломанные жизни,души-очень сложно иногда вообще невозможно
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18.04.2022 14:31 Відповісти
подонки, було б непогано ще додати відео з шостого дня народження "як було рік тому".
Впевнений, що там була красива квартира та празднування дня народження з друзями та подругами.
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18.04.2022 14:43 Відповісти
Сподіваюсь, дитина після такого приходу "рюзкайазичьних асвабадітєлєй" нарешті вивчить українську мову і буде користуватись нею не лише в школі, а й у побуті
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18.04.2022 17:27 Відповісти
А тепер ще залишається висока ймовірність, що цю дитину вивезуть в Росію. І примусять вчити історію, в якій Москва буде себе вихваляти за оце все.
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18.04.2022 17:49 Відповісти
ЗВЕРНЕННЯ МАКАРЧИКА



Сьогодні відео відкрив

Де ще дитя Макар,

Про Маріуполь говорив,

Не сон, «живий» кошмар.

«Мені сім років, це мій дім»

Стоїть в своїй квартирі.

Позаду постріли, мов грім,

Й відлуння наче в тирі.

В квартирі вигоріло все,

Підлога вся в завалах..

А збереглися тільки ще,

Це стіни у двох залах.

Немає вікон, ні дверей,

Вся стеля під ногами…

Знищено, що було в людей,

Та придбано роками.

Подякував «рятівникам»,

Що в місті натворили.

З росії вбивцям-дуракам,

Що все вщент розбомбили.

Знайдіть в ютубі цей сюжет,

Фейсбуці, інших сайтах,

Можливо фото із газет -

Де він один в кімнатах…

Хай дивляться усі в ООН,

Європа й сильне НАТО.

Що це реальність, а не сон,

Нас знищення почато.

І США теж не проспіть,

Як в ті голодомори.

Агресію їх припиніть,

А то й вам буде горе.

18.04.2022 р.

Анатолій Березенський

Березанка
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18.04.2022 21:18 Відповісти
 
 