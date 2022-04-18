"Я - Макар. Мне сегодня 7 лет. Это - мой дом. "Спасибо" спасителям из России, что сделали вот такое", - хлопчик із Маріуполя під обстрілами записав звернення зі зруйнованого будинку. ВIДЕО
Семирічний хлопчик з Маріуполя, що святкує сьогодні свій день народження, "подякував" російським окупантам за зруйноване житло.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, для цього разом з мамою він записав коротке звернення до окупантів у зруйнованому житлі. З першого разу його записати не вдалося - Макар злякався вибуху, що пролунав десь поблизу.
"Я - Макар. Мне сегодня 7 лет. Это - мой дом. "Спасибо" спасителям из России, что сделали вот такое", - каже хлопчик на запису.
Топ коментарі
+48 Чайка Київ
показати весь коментар18.04.2022 10:54
+41 Yakov Yakov
показати весь коментар18.04.2022 10:50
+38 Елена Роженко
показати весь коментар18.04.2022 10:51
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Бережи тебе, Макарчику, твоїх рідних, всіх маріупольчан, українців та наших захисникув Господь та Матінка Божа.
Хай наступний твій День народження буде радісним і веселим, у вільній, мирній Україні.
живи, малыш...выживи в том аду!
(как жеж хочется чтобы дети и внуки властьпоимевших на парашке...та и все другие тоже... могли благодарить свое ***** на фоне разрушенных домов и расстреляного детства)
Звертатися до кацапських виродків з будь-якою промовою - немає жодного сенсу, і доказів цьому десятки тисяч смертей українських громадян.
Мова, звісно, не про конкретну дитину, а про загальну ситуацію в Україні, де 70% дітей залучені до руцкава міра кацапською музикою, іграми, сайтами тощо.
І саме через таких ідіотів як ти, що не розуміють ці прості причинно-наслідкові зв'язки, Україна зараз має війну на своїй території.
Все, що зараз відбувається в Україні - на 100% закономірно, і виною тому саме українські громадяни з руцкава міра в першу чергу.
А ти висновки робиш. Знайди мене на фейсбуці, та зателефонуй в месенджер. Поспілкуємось.
Впевнений, що там була красива квартира та празднування дня народження з друзями та подругами.
Сьогодні відео відкрив
Де ще дитя Макар,
Про Маріуполь говорив,
Не сон, «живий» кошмар.
«Мені сім років, це мій дім»
Стоїть в своїй квартирі.
Позаду постріли, мов грім,
Й відлуння наче в тирі.
В квартирі вигоріло все,
Підлога вся в завалах..
А збереглися тільки ще,
Це стіни у двох залах.
Немає вікон, ні дверей,
Вся стеля під ногами…
Знищено, що було в людей,
Та придбано роками.
Подякував «рятівникам»,
Що в місті натворили.
З росії вбивцям-дуракам,
Що все вщент розбомбили.
Знайдіть в ютубі цей сюжет,
Фейсбуці, інших сайтах,
Можливо фото із газет -
Де він один в кімнатах…
Хай дивляться усі в ООН,
Європа й сильне НАТО.
Що це реальність, а не сон,
Нас знищення почато.
І США теж не проспіть,
Як в ті голодомори.
Агресію їх припиніть,
А то й вам буде горе.
18.04.2022 р.
Анатолій Березенський
Березанка