"Я - Макар. Мне сегодня 7 лет. Это - мой дом. "Спасибо" спасителям из России, что сделали вот такое", - хлопчик із Маріуполя під обстрілами записав звернення зі зруйнованого будинку. ВIДЕО

Семирічний хлопчик з Маріуполя, що святкує сьогодні свій день народження, "подякував" російським окупантам за зруйноване житло.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для цього разом з мамою він записав коротке звернення до окупантів у зруйнованому житлі. З першого разу його записати не вдалося - Макар злякався вибуху, що пролунав десь поблизу.

"Я - Макар. Мне сегодня 7 лет. Это - мой дом. "Спасибо" спасителям из России, что сделали вот такое", - каже хлопчик на запису.

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