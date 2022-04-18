Троє харків'ян дивом уціліли під час знищення сміттєвого баку російськими окупантами. ВIДЕО камер спостереження

Троє харків'ян дивом уціліли під час обстрілу житлових кварталів Харкова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, камери спостереження зафіксували попадання російського снаряда у сміттєвий бак. У момент вибуху одна людина знаходилася за кілька метрів від епіцентру, а ще двоє буквально за кілька секунд пройшли повз сміттєвий бак і опинилися у захищеному бетонним парканом просторі.

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