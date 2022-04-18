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Троє харків'ян дивом уціліли під час знищення сміттєвого баку російськими окупантами. ВIДЕО камер спостереження

Троє харків'ян дивом уціліли під час обстрілу житлових кварталів Харкова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, камери спостереження зафіксували попадання російського снаряда у сміттєвий бак. У момент вибуху одна людина знаходилася за кілька метрів від епіцентру, а ще двоє буквально за кілька секунд пройшли повз сміттєвий бак і опинилися у захищеному бетонним парканом просторі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Наша авиация только что ударила по жилой пятиэтажке", - російський пропагандист Полторанін в Маріуполі. ВIДЕО

Автор: 

обстріл (28687) Харків (5634) воєнні злочини (1864)


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Топ коментарі
+28
якщо придивитись то там і не всі сміттєві баки було уражено. деякі з них вціліли і продовжують бойове чергування
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18.04.2022 12:15
+20
Так должна жить мацква!
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18.04.2022 12:18
+18
я в шоці...піпец...жінка встала і спокійно собі пішла.не бігла ,не кричала.так ніби вона кожен день ходить під обстрілами ракет
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18.04.2022 12:17
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якщо придивитись то там і не всі сміттєві баки було уражено. деякі з них вціліли і продовжують бойове чергування
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18.04.2022 12:15 Відповісти
І не просто продовжують бойове чергування, а і готують гідну відповідь десь біля метро в москві
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18.04.2022 14:11 Відповісти
А по кац-тб скажуть "Уничтожен еще один командній центр Азова".
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18.04.2022 14:51 Відповісти
Повезло...причем очень сильно...
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18.04.2022 12:16 Відповісти
кассетный
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18.04.2022 12:30 Відповісти
я в шоці...піпец...жінка встала і спокійно собі пішла.не бігла ,не кричала.так ніби вона кожен день ходить під обстрілами ракет
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18.04.2022 12:17 Відповісти
напевно контузія... і шок
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18.04.2022 12:19 Відповісти
Спецоперація по денацифікації сміттєвих баків іде чітко за планом
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18.04.2022 12:18 Відповісти
Так должна жить мацква!
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18.04.2022 12:18 Відповісти
но сначала белгород, ростов, брянск, воронеж (обязательно) и белорашкины - барановичи, гомель, мозырь, бобруйск и т.д
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18.04.2022 12:22 Відповісти
Ну это само собой...
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18.04.2022 14:37 Відповісти
Вася, ти шо? Воронєж ми звільнемо і не дамо уйлу цого бомбардувати).
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18.04.2022 14:53 Відповісти
У жінки другий день народження.
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18.04.2022 12:19 Відповісти
Не розумію людей, яку не евакуювалися - щодня гинуть дорослі , діти, старі. Який сенс там сидіти на наражатися на обстріл? Це якийсь інфантілізм просто. Гинуть ні за що, ні протщо. А можна б було виїхати, та перечекати у безпеці.
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18.04.2022 12:35 Відповісти
Наверное думали что в баке солдаты НАТО.
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18.04.2022 12:37 Відповісти
био лаборатория нато вход парадный..черный в телефонной будке..там под землей польские негры делают абрамсы песочного цвета
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18.04.2022 12:44 Відповісти
вчерашний баЯн с телеги перезапиленый мной в фб и вк..пфф
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18.04.2022 12:43 Відповісти
Бачив це відео в телеграмі. З дуже красномовним заголовком:
Ще 2 місяці назад харків'янам і в голову не могло прийти, що кацапсіни нападуть. А тепер ось такі ракетні обстріли - звичне явище...
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18.04.2022 12:48 Відповісти
до Днепра меньше 3 часов езды на авто, смысл сидеть сейчас в Харькове под обстрелами?
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18.04.2022 13:00 Відповісти
Слава Богу.
Хай теж саме повернеться Москві і всій РФ у 200 разів більше
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18.04.2022 14:45 Відповісти
скільки ще терпітимуть обстріл громадянського населення України? На обстрілі Українських цивільних об'єктів потрібно завдавати ударів по російським.
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18.04.2022 17:08 Відповісти
 
 