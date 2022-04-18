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Війська РФ обстрілюють та бомбардують "Азовсталь" в Маріуполі з усіх видів зброї, - радник мера Андрющенко. ВIДЕО

Російські окупанти продовжують обстрілювати та бомбардувати "Азовсталь" в Маріуполі з застосуванням всієї зброї.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Головне. Весь день тривали бої в Лівобережному районі. окупанти продовжують обстрілювати та бомбардувати Азовсталь з застосуванням всієї зброї. Щодо ультіматуму та пропозиції здатись. Навіть розуміючи, що захисникі не збираються здаватись, плани окупантів зрозумілі. За їх повідомленням коридор для безпечного виходу мав бути помічений червоними прапорцями, але жодної помітки нанесено так і не було. Що церговий раз підтверджує лише пастку, заготовлену нашим захисникам", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під Маріуполем у фільтраційних таборах російські окупанти утримують до 27 тисяч людей, - радник мера Андрющенко

Автор: 

Маріуполь (3236) Андрющенко Петро (696)


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Топ коментарі
+24
Тяжело смотреть на такое. Как же хочется, чтобы в подобной ситуации очутились кацапские крупные города.
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18.04.2022 13:48
+15
Гарне було місто Маріуполь. От так має бути з усією московією від владивостока до калініграда.
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18.04.2022 13:42
+14
Нехай порадіють підари. Все врахується. Українці не забудуть. Вмиються кривавими сльозами москальські гниди, волаючи "За что?"
Може грішу, але бажаю їм мучительної смерті. Всім. І личинкам також.
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18.04.2022 13:48
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Шкода, що пізно нам прийдуть дальнобійні ракети, так би накрили вже цих фаршистів.
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18.04.2022 13:41 Відповісти
Гарне було місто Маріуполь. От так має бути з усією московією від владивостока до калініграда.
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18.04.2022 13:42 Відповісти
місто було й Є, й буде
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18.04.2022 17:02 Відповісти
Су...рашиські
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18.04.2022 13:45 Відповісти
Тяжело смотреть на такое. Как же хочется, чтобы в подобной ситуации очутились кацапские крупные города.
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18.04.2022 13:48 Відповісти
Жаль, що тільки 1 лайк можна поставити.
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18.04.2022 13:49 Відповісти
Нехай порадіють підари. Все врахується. Українці не забудуть. Вмиються кривавими сльозами москальські гниди, волаючи "За что?"
Може грішу, але бажаю їм мучительної смерті. Всім. І личинкам також.
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18.04.2022 13:48 Відповісти
А Маріуполя, мені здається, більше нема і не буде. Маріуполь - це Азовсталь та ММК, цим заводам потрібен порт, порт - це вихід в Азовське море, кацапи море забрали і не віддадуть.
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18.04.2022 14:28 Відповісти
Тут два варіанти: забрати ВСІ території включаючи Крим (і не питатись, чи віддадуть - це цілком реально за підтримки всього світу і нашого бажання та дій) або ж "домовлятись" і "пересувати трошки кордони" (цитата з нєтлєнки Найвеличнішого) поступово аж до утворення прямого кордону Польщі та Кацаплянду. Що обере "мудрий нарід"? Я, наприклад, не впевнений... Бубочку вже дехто боготворить, бо відростив щетинку, скорчив жалісливу мордочку і обкладає .уями представників країн, котрі нам допомагають+НАТО - герой, що п..дець, бо "невтік"!!!
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18.04.2022 15:13 Відповісти
Один город Мариуполь никто не может деблокировать и ты тут фантазируешь про Крым))
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19.04.2022 05:15 Відповісти
козліна, все ви віддасте, сторицею, а ти іди
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18.04.2022 16:16 Відповісти
Заткни свою пасть. I хто це "ми"? Облизуй ще бiльш свого Zеленого стратега.
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19.04.2022 11:59 Відповісти
Кацапи здохніть
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18.04.2022 14:28 Відповісти
Яка реакція "найвеличнішого" брехла? А НУЛЬОВА - ***** йому, головне, що на дороги наклав, утирок! Ще й брехало, що щодня контактує з азовцями, а вони казали абсолютно протилежне і чомусь (дивно, правда?) в мене більше довіри до героїв, ніж до клоуна...
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18.04.2022 15:06 Відповісти
Щодо можна чи не можна деблокувати рішення досить просте: або кацапи йдуть нах, або перехід кордону і ті ж самі дії на їхній території - зараз це вже реально. Хай не повноцінний наступ, але чому майже не діють наші ДРГ? Чому не палають їхні прикордонні міста??? Ідіотизм якийсь...
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18.04.2022 15:15 Відповісти
А ще посада в людини цікава... І що порадив радник меру?.. А в самого радника також радник є? Чи лише "помічники"? НАступне питання: навіщо помічники? Якщо немічний і не здатний справитись - чого перся? Уявіть, ви влаштовуєтесь на роботу, але ставите умову, що роботодавець повинен Вам оплачувати декількох радників, помічників, членовозів і т.д. - куди Вас пошле роботодавець? Добре, якщо просто в напрямку кацапського корабля, а не викличе санітарів. А на держслужбі це, чомусь, вважається нормальним! Якийсь Оруел + Сіфт + ще багато кого... Роботодавець у цього шобла - платники податків, то може ПІСЛЯ війни нарешті час і послати цю систему 19 століття у відомого напрямку??? Бо відверто: за.бав цей виводок радників, заступників, консультантів та інших ПАРАЗИТІВ! Не є спеціалістом - не пхай тупе рило у владу!!!
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18.04.2022 15:23 Відповісти
Ну Арестович например советник Андрея Елдака. Только вдумайтесь советник у завхоза. Оруел вообще нихто со своим скотским двором
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18.04.2022 19:45 Відповісти
 
 