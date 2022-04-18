Війська РФ обстрілюють та бомбардують "Азовсталь" в Маріуполі з усіх видів зброї, - радник мера Андрющенко. ВIДЕО
Російські окупанти продовжують обстрілювати та бомбардувати "Азовсталь" в Маріуполі з застосуванням всієї зброї.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Маріуполь. Головне. Весь день тривали бої в Лівобережному районі. окупанти продовжують обстрілювати та бомбардувати Азовсталь з застосуванням всієї зброї. Щодо ультіматуму та пропозиції здатись. Навіть розуміючи, що захисникі не збираються здаватись, плани окупантів зрозумілі. За їх повідомленням коридор для безпечного виходу мав бути помічений червоними прапорцями, але жодної помітки нанесено так і не було. Що церговий раз підтверджує лише пастку, заготовлену нашим захисникам", - розповів він.
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Може грішу, але бажаю їм мучительної смерті. Всім. І личинкам також.