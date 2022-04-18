УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5850 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
98 855 65

Командира 6-ї роти 57-ї мотострілецької бригади ЗС РФ ліквідували українські бійці поблизу Сєверодонецька, - Бутусов. ВIДЕО 18+

Командира 6-ї роти 57-ї мотострілецької бригади ЗС РФ ліквідували українські бійці поблизу Сєверодонецька.

Про це йдеться у репортажі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова з місця знищення російських окупантів.

"Підрозділ 6-ї роти 57-ї мотострілецької бригади ЗС РФ був знищений 2 квітня. Підрозділ прибув сюди з Далекого Сходу. Тіло командира роти обгорідло вже унаслідок наступного обстрілу росіянами цієї території. Ця рота загинула в навколишніх лісах. Командира роти було ідентифіковано за особистими документами, засобами зв'язку та зброєю. В цьому районі йдуть контактні бої. Саме цей підрозділ був знищений у стрілецькому бою... От саме це й чекає російську армію. За тілами ніхто не приходить і не звертається з проханням їх забрати. Російське командування абсолютно не цікавиться своїми вбитими солдатами", - каже Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Видатна подія! Німецька компанія Quantum вперше поставила в Україну надсучасний військовий безпілотник для корегування артилерії, - Бутусов. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) Сєверодонецьк (508) знищення (7334) Бутусов Юрій (3598)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+50
Какой то он некомплектный.
показати весь коментар
18.04.2022 13:31
+41
показати весь коментар
18.04.2022 13:36
+34
Красавчик! Его судьба ждёт всех орков во главе с ******
показати весь коментар
18.04.2022 13:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Какой то он некомплектный.
показати весь коментар
18.04.2022 13:31 Відповісти
Дійсно. Я б додав, неохайний він.
показати весь коментар
18.04.2022 13:34 Відповісти
Очень даже милый русский, ничего вы не понимаете.
показати весь коментар
18.04.2022 13:41 Відповісти
хомо сапиенс - другая ветка)
показати весь коментар
18.04.2022 13:44 Відповісти
homo habilis скорей.
показати весь коментар
18.04.2022 13:59 Відповісти
Homo debilus
показати весь коментар
19.04.2022 09:04 Відповісти
хомо ка-сапієнс
показати весь коментар
18.04.2022 13:59 Відповісти
"мохо ка-сапієнс"
показати весь коментар
18.04.2022 14:17 Відповісти
гомо-кацапосаветікус
показати весь коментар
18.04.2022 16:19 Відповісти
Де Ви побачили хомо? Там найбільше це пітекус.
показати весь коментар
18.04.2022 14:07 Відповісти
Может он и некомплектный, зато уже хАроший
показати весь коментар
18.04.2022 13:54 Відповісти
ой, там собаки - такие шустрьіе...
показати весь коментар
18.04.2022 14:10 Відповісти
Не знаю, мені подобається
показати весь коментар
18.04.2022 14:16 Відповісти
Командір "задубів" в позі, що нагадує його "любімую" букву "Z"! 👀😁
показати весь коментар
18.04.2022 14:23 Відповісти
половинка ))
показати весь коментар
18.04.2022 14:35 Відповісти
Прикопали москаля край дороги...
показати весь коментар
18.04.2022 14:42 Відповісти
Видно руку, ще й пів сраки (ну що зосталось)
Видно роги...(бажаючи можуть додати свій текст)
показати весь коментар
18.04.2022 15:02 Відповісти
показати весь коментар
18.04.2022 14:47 Відповісти
"Наша Галя балувана?" ©
показати весь коментар
18.04.2022 15:00 Відповісти
Зато компактный.
показати весь коментар
18.04.2022 23:36 Відповісти
А в Україні так,-Одна нога тут,друга там!
показати весь коментар
19.04.2022 07:39 Відповісти
Красавчик! Его судьба ждёт всех орков во главе с ******
показати весь коментар
18.04.2022 13:31 Відповісти
Картиною ліквідованого кацапа задоволений.
показати весь коментар
18.04.2022 13:31 Відповісти
гарно лежить,майже як живий та відпочиває🤗
показати весь коментар
18.04.2022 13:33 Відповісти
Красівоє!
показати весь коментар
18.04.2022 13:34 Відповісти
прикро шо плеєр запахи не передає
показати весь коментар
18.04.2022 13:34 Відповісти
Падлою смердить.
показати весь коментар
18.04.2022 14:52 Відповісти
А ноги підігнув, наче перед уходом до диявола, букву Z хотів намалювати.
показати весь коментар
18.04.2022 13:35 Відповісти
Треба було їхати з Далекого Сходу, щоб тут смерть свою знайти ? Так і на Д.С. можна вмерти, немає там безсмертних
показати весь коментар
18.04.2022 13:35 Відповісти
ага, пам'ятаємо: "что хочєш со мною дєлай, только нє брасай в "тєрновий куст"
показати весь коментар
18.04.2022 17:12 Відповісти
показати весь коментар
18.04.2022 13:36 Відповісти
А оказать первую помощь пострадавшему?
показати весь коментар
18.04.2022 13:36 Відповісти
Так уже собственно Оказали
показати весь коментар
18.04.2022 15:01 Відповісти
Где 18+?
показати весь коментар
18.04.2022 13:37 Відповісти
хочете "дорослого контенту"? - ви сайтом помилилися. Тут тільки пристойна інформація, схвалена найкращими вихователями.
показати весь коментар
18.04.2022 17:10 Відповісти
Без руке, без ноге, не треба було сюда, курва, йте..
показати весь коментар
18.04.2022 13:39 Відповісти
Вротного завалили!
показати весь коментар
18.04.2022 13:41 Відповісти
прям як в кулінарних книжках. "Обсмажуати до хрусткої скоринки". Повара були професійні.
показати весь коментар
18.04.2022 13:42 Відповісти
никому не нужный мусор...
показати весь коментар
18.04.2022 13:44 Відповісти
Красавчеки. Берегите себя
показати весь коментар
18.04.2022 13:44 Відповісти
Без руке, без ноге, не треба було сюда, курва, йте..
показати весь коментар
18.04.2022 13:47 Відповісти
Без рук, без ног, на земле валяется, мило улыбается. Кацапы, выясняется, тоже бывают милыми.
показати весь коментар
18.04.2022 13:51 Відповісти
Так будет выглядеть ВСЯ ватная падаль пришедшая на СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ !!!
показати весь коментар
18.04.2022 13:56 Відповісти
показати весь коментар
18.04.2022 14:06 Відповісти
Надо делать как можно больше таких видео, родственники этих кацапских свинособак должны понять, что Украина никогда не будет порабощена р. ф.
показати весь коментар
19.04.2022 12:02 Відповісти
Пане Ю.Бутусов, що робиться в Кремінній на Луганщині, і як це впливає на стан фронту ?
показати весь коментар
18.04.2022 14:23 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/news-kreminna-okupacija/31808478.html https://www.radiosvoboda.org/a/news-kreminna-okupacija/31808478.html

показати весь коментар
18.04.2022 14:38 Відповісти
Пане Савчук,про цього командира роти,якого прибили 02 квітня,ви взнали тільки сьогодні-18 квітня.Треба почекати 16 діб і ми все взнаєм. Зато без обману.Бо буде як з тим крейсером-то окурок кинули,то шторм,то на лівий бік похилився,то на правий...
показати весь коментар
18.04.2022 17:49 Відповісти
А жопа этого 3/14дора, пусть будет замочной скважиной на воротах в АД!
Там жопа-то есть?
А то понять в этой кучке "некомплекта" не видно...
показати весь коментар
18.04.2022 14:24 Відповісти
Поштрикайте паличкою , мо` живий ще.
показати весь коментар
18.04.2022 14:29 Відповісти
показати весь коментар
18.04.2022 14:43 Відповісти
Не втікай від ЗСУ, тільки вмреш стомленим )))
показати весь коментар
18.04.2022 14:52 Відповісти
Угорелые все как один на чертей с ада похожие. Нелюди...
показати весь коментар
18.04.2022 15:27 Відповісти
Хлопці гасіть нечисть
показати весь коментар
18.04.2022 15:33 Відповісти
Комроти не таке вже і велике цабе, але най буде!
показати весь коментар
18.04.2022 16:00 Відповісти
А мог бы жить на параше, да водку палёную пить... Пришёл пачкать нашу землю..
показати весь коментар
18.04.2022 16:40 Відповісти
POPERDOLILO
показати весь коментар
18.04.2022 16:54 Відповісти
VovaZiLvova - https://www.youtube.com/watch?v=wB_54z56NAA Перегній Весела пісня про окупантів
показати весь коментар
18.04.2022 17:16 Відповісти
Замечательно смотрится ))).
показати весь коментар
18.04.2022 17:57 Відповісти
Блин, я родился в Бикине, откуда эти у"баны. И это часть где служил мой отец при совке.. Тогда на доске почета были фотографии украинцев, потому что только у них был порядок в батальонах. Остальные это просто сброд дегенератов. На учения выехать из боксов не могли, т.к. все разворовано было и неходовое.. и это при СССР.. щас так вобще развал полный.. вот так и воюют, черти

Как были обрыганами, так и остались
показати весь коментар
18.04.2022 19:41 Відповісти
Чого лежите? А ну "Хабаравск вставай" ))
Скінчився їх Хабаровськ, якого я НІКОЛИ за чисту монету не сприймав. Я коли на теє ставання дивився, не раз промовляв: "у випадку війни із Україною у військоматах Хабара відбою не буде від добровольців"... як у воду дивився!
показати весь коментар
19.04.2022 02:20 Відповісти
 
 