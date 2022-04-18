Командира 6-ї роти 57-ї мотострілецької бригади ЗС РФ ліквідували українські бійці поблизу Сєверодонецька, - Бутусов. ВIДЕО 18+

Командира 6-ї роти 57-ї мотострілецької бригади ЗС РФ ліквідували українські бійці поблизу Сєверодонецька.

Про це йдеться у репортажі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова з місця знищення російських окупантів.

"Підрозділ 6-ї роти 57-ї мотострілецької бригади ЗС РФ був знищений 2 квітня. Підрозділ прибув сюди з Далекого Сходу. Тіло командира роти обгорідло вже унаслідок наступного обстрілу росіянами цієї території. Ця рота загинула в навколишніх лісах. Командира роти було ідентифіковано за особистими документами, засобами зв'язку та зброєю. В цьому районі йдуть контактні бої. Саме цей підрозділ був знищений у стрілецькому бою... От саме це й чекає російську армію. За тілами ніхто не приходить і не звертається з проханням їх забрати. Російське командування абсолютно не цікавиться своїми вбитими солдатами", - каже Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Видатна подія! Німецька компанія Quantum вперше поставила в Україну надсучасний військовий безпілотник для корегування артилерії, - Бутусов. ВIДЕО