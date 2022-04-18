"Прихрамываешь, зато три миллиона. Мы сразу уходим в конкретный отрыв": російський окупант мріє про поранення, - перехоплення СБУ. АУДIО
Служба безпеки України перехопила розмову російського військового з дружиною, в якій він мріє про поранення, отримання виплати і повернення додому.
Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які є у розпорядженні СБУ, передає Цензор.НЕТ.
"Осколок в ногу, два месяца промучался, у тебя достали, зашили, оклемался. Даже если в руку, ну ничего страшного… Даже если прихрамываешь, зато три миллиона…" – говорить російський вояка дружині.
Вона не приховує своєї радості від такої перспективи "розбагатіти". І "майбутні мільйонери" уже знають, як витратять гроші. Судячи з розмови, на це потрібно буквально декілька днів.
"Покупаю себе машину, тебе покупаем! Как ты хотела, на автомате какую-нибудь. Мы сразу тебе и мне купим права, едем в бутик какой-нибудь, одеваемся там тысяч на 500, и уходим в конкретный отрыв", – фантазує окупант.
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@Valerii_Markus
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6 хв
Подобається це вам чи ні, шлях до сильної, незалежної України пролягає по трупаx roSSі9н.
Зови жену сюда, хай приезжает!
Тут вам 3/14дорасам такой "отрыв" будет - дай Бог шоб пакетов чёрных хватило вас убогих потом домой отправить...
Говнофауна 3/14дарастическая...
Москалик не розуміє що він для родіни потрібен або на полі боя в якості м'яса, або як собачий корм безвісті зниклий. Що йому не збираються платити те що з кожним днем перетворюється на фантики, що руские своїх кидають завжди.
Вот чья армия побежит, если ее начать гнать до масквы.