"Прихрамываешь, зато три миллиона. Мы сразу уходим в конкретный отрыв": російський окупант мріє про поранення, - перехоплення СБУ. АУДIО

Служба безпеки України перехопила розмову російського військового з дружиною, в якій він мріє про поранення, отримання виплати і повернення додому.

Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які є у розпорядженні СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Осколок в ногу, два месяца промучался, у тебя достали, зашили, оклемался. Даже если в руку, ну ничего страшного… Даже если прихрамываешь, зато три миллиона…" – говорить російський вояка дружині.

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Вона не приховує своєї радості від такої перспективи "розбагатіти". І "майбутні мільйонери" уже знають, як витратять гроші. Судячи з розмови, на це потрібно буквально декілька днів.



"Покупаю себе машину, тебе покупаем! Как ты хотела, на автомате какую-нибудь. Мы сразу тебе и мне купим права, едем в бутик какой-нибудь, одеваемся там тысяч на 500, и уходим в конкретный отрыв", – фантазує окупант.