"Був потужний вибух. Розлетілося вікно і йому відсікло півпальчика", - лікарі надають допомогу трирічному Артему з Харкова, що був поранений росіянами під час обстрілу Львова. ВIДЕО
Львівські лікарі докладають усіх зусиль, щоб допомогти пораненим під час сьогоднішнього ракетного обстрілу міста.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав міський голова Андрій Садовий та опублікува відеозапис з фрагментом роботи медиків.
"Під час ранкового обстрілу 11 людей отримали поранення. Серед них трирічний Артем. Разом з мамою приїхав з Харкова, щоб врятуватись від війни. Але російська ракета знайшла їх у Львові. Дитині надали всю необхідну допомогу. Загрози життю немає. Ще 3 постраждалих у важкому стані в реанімації. Наші лікарі роблять все можливе, щоб їх врятувати. 7 людей загинуло. Це перші смерті мирних мешканців на території нашого міста. Наймолодшому загиблому 30 років. Світла пам’ять... Ми сумуємо за загиблими, але повинні мати максимальну пильність. Ворог починає звіріти. Удари по цивільних об’єктах можуть збільшуватись", - пише про наслідки ракетного удару Садовий.
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Ну тоді це не добре , але зважаю на те , щоб таку велику територію закрити ппо потрібно рік як мінімум і мільярдів 100 зелених
в принципі якщо б зеленський попросив олігархів це думаю як раз їхні статки на всіх
@blacksmithVakul
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https://twitter.com/blacksmithVakul/status/1515770430312914947 17 ч
Харьков. По состоянию на 17.04.22 в городе разрушено больше строений чем за всю 2 Мировую Войну. Российские "братишки" нас освобождают. Хорошо, хоть террористы московской орды дохнут быстро и много.
- В случае применения россией оружия массового поражения Великобритания оставляет за собой право в одностороннем порядке не консультируясь с другими странами НАТО, нанести ответный удар по россии
"зараз черга в тероборону [у Харкові] така, що навіть учасники бойових дій не можуть туди потрапити. Наш знайомий вже тричі от ходив. І все невдало. Бо неучасників бойових дій вони не беруть"
Лише у Львові та Ужгороді 20тисяч чоловіків перебувають в тер.обороні за 1200 км від фронту (переважно це це колишні працівники Мвс, родичи та знайомі місцевих сільских голів и т.д.)