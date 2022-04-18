"Був потужний вибух. Розлетілося вікно і йому відсікло півпальчика", - лікарі надають допомогу трирічному Артему з Харкова, що був поранений росіянами під час обстрілу Львова. ВIДЕО

Львівські лікарі докладають усіх зусиль, щоб допомогти пораненим під час сьогоднішнього ракетного обстрілу міста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав міський голова Андрій Садовий та опублікува відеозапис з фрагментом роботи медиків.

"Під час ранкового обстрілу 11 людей отримали поранення. Серед них трирічний Артем. Разом з мамою приїхав з Харкова, щоб врятуватись від війни. Але російська ракета знайшла їх у Львові. Дитині надали всю необхідну допомогу. Загрози життю немає. Ще 3 постраждалих у важкому стані в реанімації. Наші лікарі роблять все можливе, щоб їх врятувати. 7 людей загинуло. Це перші смерті мирних мешканців на території нашого міста. Наймолодшому загиблому 30 років. Світла пам’ять... Ми сумуємо за загиблими, але повинні мати максимальну пильність. Ворог починає звіріти. Удари по цивільних об’єктах можуть збільшуватись", - пише про наслідки ракетного удару Садовий.

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