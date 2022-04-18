200 грам юшки для двох на добу: страшні подробиці окупації Ягідного на Чернігівщині. ВIДЕО

Село Ягідне 28 днів перебувало у російській окупації. 380 людей жили у підвалах і спали стоячи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє проєкт "Український свідок".

Чернігівська область межує з територією Росії та Білорусі. Російські війська зайшли сюди майже відразу після початку війни. На відео проєкту "Український свідок" — село Ягідне, жителів якого окупанти загнали у підвал під дулами автоматів.

Місцеві мешканці розповідають, що у загальному приміщенні на 90 кв.м. жили 138 людей. Вони ходили в туалет на відра і спали стоячи. Літні люди жили в погребах по 13 осіб. Онучка одного з жителів села, яка народилась за місяць до війни, вмирала в підвалі. На щастя, дівчинку вдалося врятувати.

Але були ті, хто не вижив. Люди вмирали, але окупанти не дозволяли виносити їхні тіла. На стінах залишилися позначки про померлих.

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Деяких жителів росіяни застрелили і спалили їхні хати.

Російська армія перебувала у Ягідному з 5 березня по 2 квітня. Наразі Чернігівщина повернулася під контроль України. Журналісти отримують свідчення мешканців регіону про те, як проходила окупація.