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200 грам юшки для двох на добу: страшні подробиці окупації Ягідного на Чернігівщині. ВIДЕО

Село Ягідне 28 днів перебувало у російській окупації. 380 людей жили у підвалах і спали стоячи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє проєкт "Український свідок".

Чернігівська область межує з територією Росії та Білорусі. Російські війська зайшли сюди майже відразу після початку війни. На відео проєкту "Український свідок" — село Ягідне, жителів якого окупанти загнали у підвал під дулами автоматів.

Місцеві мешканці розповідають, що у загальному приміщенні на 90 кв.м. жили 138 людей. Вони ходили в туалет на відра і спали стоячи. Літні люди жили в погребах по 13 осіб. Онучка одного з жителів села, яка народилась за місяць до війни, вмирала в підвалі. На щастя, дівчинку вдалося врятувати.

Але були ті, хто не вижив. Люди вмирали, але окупанти не дозволяли виносити їхні тіла. На стінах залишилися позначки про померлих.

Дивіться також: "Такі вони погані були! З нас знущалися. До обіду ще нічого, а після обіду вже п’яні. Бігали зі зброєю, хлопчиків наших повбивали", - бабуся Валя із Ягідного розповіла про звірства окупантів. ВIДЕО

Деяких жителів росіяни застрелили і спалили їхні хати.

Російська армія перебувала у Ягідному з 5 березня по 2 квітня. Наразі Чернігівщина повернулася під контроль України. Журналісти отримують свідчення мешканців регіону про те, як проходила окупація.

Автор: 

окупація (6718) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+16
Свинота пришла уничтожать украинцев. Это должен понимать абсолютно каждый украинец, от мала до велика. Кацапы всегда хотели и всегда будут хотеть уничтожить украинцев. До конца своего свинорылого существования кацапы не дадут покоя народу Украины. Резать кацапских свиней - это необходимость, без которой не возможно жить мирной жизнью. Альтернативы уничтожению кацапов просто не существует.
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18.04.2022 17:52
+10
Голодом морили людей, обжираючись їхніми харчами.
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18.04.2022 17:48
+7
это геноцид, и не надо делать французских реверансов в сторону гитлера 21 века...
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18.04.2022 18:22
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Голодом морили людей, обжираючись їхніми харчами.
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18.04.2022 17:48 Відповісти
Більше 300-т жителів Ягідного під час окупації росіяни закривали у підвалі

https://www.youtube.com/watch?v=b0a-KHBKU7Y&feature=emb_logo https://www.youtube.com/watch?v=b0a-KHBKU7Y&feature=emb_logo

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18.04.2022 17:50 Відповісти
«Ми тут живий щит? Він лише схвально покивав головою»: жителька Ягідного про життя в окупації
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18.04.2022 17:48 Відповісти
200 грамм юшки на 2-х, и это мирное население. А мы, гуманисты мля, тратим 50-100 гр на одного ди%ара который нас пришёл убивать. Я не знаю как и где сейчас по регионам, но в кривбассе яйца по 11-15гр десяток и хлеб 15-20гр буханка. Так выходит эти ****** 50 яиц и 2 булки хлеба в день сжигают?
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18.04.2022 17:51 Відповісти
В харю
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18.04.2022 17:52 Відповісти
Свинота пришла уничтожать украинцев. Это должен понимать абсолютно каждый украинец, от мала до велика. Кацапы всегда хотели и всегда будут хотеть уничтожить украинцев. До конца своего свинорылого существования кацапы не дадут покоя народу Украины. Резать кацапских свиней - это необходимость, без которой не возможно жить мирной жизнью. Альтернативы уничтожению кацапов просто не существует.
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18.04.2022 17:52 Відповісти
Слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьёт твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной рабсии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай верст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит Родная Украинская Земля! Не промахнись! Не пропусти! Убей!!! Слава ЗСУ
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18.04.2022 17:59 Відповісти
‼️‼️‼️

Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.
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18.04.2022 18:06 Відповісти
щоб касаби все життя так харчувались від народження до самої смерті а у свято- на трьох
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18.04.2022 17:56 Відповісти
это геноцид, и не надо делать французских реверансов в сторону гитлера 21 века...
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18.04.2022 18:22 Відповісти
 
 